Бутусов: Прокурора Божко, которому угрожал Портнов, сняли с конкурса на должность главы САП
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Александру Божко не хватило голосов для того, чтобы продолжить участие в конкурсе, из-за того, что его не поддержали депутат "СН" Евгений Соболь и депутат "За будущее" Екатерина Коваль. При этом кандидатуру Божко поддерживали международные эксперты.
Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Божко - принципиальный и смелый прокурор, который проводил расследования против Андрея Портнова - который сейчас является смотрящим по судам и правоохранительным органам Офиса президента. Портнов открыто угрожал прокурору Божко и заблокировал расследования против себя в судах, которое было открыто при генпрокуроре Рябошапке", - пишет Бутусов.
Он указал, что Соболь попал в конкурсную комиссию от партии власти, а Коваль - "от группы, которая напрямую контролируется Офисом".
"Снятие с конкурса Божка силами "слуг народа" - очевидная демонстрация, что Зеленский, Портнов и Татаров хотят иметь ручного прокурора во главе САП, явно не для борьбы с коррупцией действующей власти, а для выполнения заказов", - считает Бутусов.
Он напоминает, что можно подписать петицию за увольнение Олега Татарова - бывшего адвоката Андрея Портнова, который сейчас является заместителем главы Офиса Президента.
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Только в этом причина.
При этом кандидатуру Божко поддерживали международные эксперты.
Каломойша и его борцун с олигархами против цивилизованного мира.
Малоросам радость.
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Яка Європа, яке НАТО, яка цивілізація?
Фсб-шний "смотрящий", з повноваженнями президента, тягне країну в мордор, поки ВАЗеленський вішає локшину на вуха лохів.
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А должны были поддержать?
Зєлю геть. Дострокові.
Ще раз, дібільне, який існує спосіб дострокового припиненя повноважень вибраного тобою блазня? Назви хоч один! В тебе таких немає?!!! Ти провокатор та кацапська гнида.
Зебня, можете порадоваться за них....
Поэтому принципиальные и честные там даром не нужны.
Но конечно, эти "зеленые" мошенники и шарлатаны нарассказывали казочок, что такого не будет, но перед выборами, чего только не набрешеш, но опять то же самое, уже не удивительно.