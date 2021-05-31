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Договорился с Зеленским и Путиным о встрече глав МИД в нормандском формате, - Макрон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Договорился с Зеленским и Путиным о встрече глав МИД в нормандском формате, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что договорился со своими украинским и российским коллегами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным о проведении встречи в нормандском формате на уровне глав МИД.

Об этом Макрон сообщил в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель по итогам заседания франко-немецкого совета министров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Макрон отметил, что провел переговоры с Зеленским и Путиным, в ходе которых ему удалось договориться о проведении встречи в нормандском формате на уровне министров иностранных дел.

"Она позволит зафиксировать прогресс, который может быть достигнут на встрече глав государств и правительств", - заявил президент Франции.

Также читайте: В рамках нормандского формата в последние месяцы достигнут прогресс, - Макрон

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
А про встречу глав служб по уборке туалетов?
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31.05.2021 22:09
+2
Всё что происходит вокруг этой темы последние несколько лет на мировом дипломатическом уровне, называется, в простонародье, "толочь воду в ступе". Все понимают, что пока кацапский Вова не сдохнет, ничего не изменится, но продолжают с умным видом исполнять - играть в озабоченность и отгребать бабло, каждый на своём посту, за это нулевое КПД.
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31.05.2021 22:13
+2


Garry

Наглядно.І передає всю суть.Поки "проукраїнський"(х@й там) Данилов тупим пуголовкам впарює про "санкції" на камеру,позаду за ним обіймаються Арестович і Мураєв.

Договорился с Зеленским и Путиным о встрече глав МИД в нормандском формате, - Макрон - Цензор.НЕТ 9936
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31.05.2021 22:24
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А про встречу глав служб по уборке туалетов?
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31.05.2021 22:09 Ответить
Він змінив Мікрон на Макрон в догоду касабам?
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31.05.2021 22:13 Ответить
Всё что происходит вокруг этой темы последние несколько лет на мировом дипломатическом уровне, называется, в простонародье, "толочь воду в ступе". Все понимают, что пока кацапский Вова не сдохнет, ничего не изменится, но продолжают с умным видом исполнять - играть в озабоченность и отгребать бабло, каждый на своём посту, за это нулевое КПД.
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31.05.2021 22:13 Ответить
Ну для тебя не в радость после Путина будет пожосче) Путин все таки как не как большой Западник)
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31.05.2021 22:21 Ответить
Засранец он большой...а не западник...
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31.05.2021 22:23 Ответить
так после зели тоже вам не сахар станет.. Договорился с Зеленским и Путиным о встрече глав МИД в нормандском формате, - Макрон - Цензор.НЕТ 2049
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31.05.2021 22:57 Ответить


Garry

Наглядно.І передає всю суть.Поки "проукраїнський"(х@й там) Данилов тупим пуголовкам впарює про "санкції" на камеру,позаду за ним обіймаються Арестович і Мураєв.

Договорился с Зеленским и Путиным о встрече глав МИД в нормандском формате, - Макрон - Цензор.НЕТ 9936
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31.05.2021 22:24 Ответить
Ну о встрече договорился...и что дальше?? В шоколадный глаз ***** вдвоем заглядывать будете вместе с ослом оманским???
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31.05.2021 22:25 Ответить
Вангую, що ***** погодився на цю зустріч на рівні міністрів МЗС з-за умови, від України на ній братиме участь його агент д'єрмак.
І нагадаю, що в період каденції Петра мервечук на такий рівень не допускався; його прерогативою було участь в підгрупі ТКГ по обміну заручниками. І те: - не на рівні керівника, а на рівні "радника"; бо очлювала делегацію України в цій підгрупі Ірина Геращенко.
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31.05.2021 22:28 Ответить
Макарон виконує вказівки мордорфюрера Договорился с Зеленским и Путиным о встрече глав МИД в нормандском формате, - Макрон - Цензор.НЕТ 7214
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31.05.2021 22:41 Ответить
Бубочка виклянчив?
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31.05.2021 22:49 Ответить
 
 