Отдых без российских туристов: Москва собирается продлить запрет на полёты в Турцию, - росСМИ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Власти России собираются продлить запрет на полёты российских авиакомпаний в Турцию. Таким образом российские туристы в июне не смогут добраться на отдых в эту страну. Официальная причина – борьба с коронавирусом.
О планах продлить запрет пишет со ссылкой на два источника российское государственное информагентство ТАСС, сообщает Цензор.НЕТ.
Согласно официальной версии, запрет продлят в связи с коронавирусом – мол, отдых на турецких курортах до сих пор небезопасен.
Прежний срок ограничений истекает завтра, 1 июня. До какого числа будет новый срок, пока неизвестно.
О продлении запрета на перелеты стали говорить еще в середине мая. Российский авиаперевозчик "Аэрофлот", не дожидаясь официального оповещения, закрыл продажу билетов на все рейсы в Турцию до конца июня.
Российский "Интерфакс" со ссылкой на свой источник пишет, что авиасообщение с Турцией возобновится не ранее июля.
Пожалуйста, подождите...
что без кацапов, так чист этот мир !
(c) S.T.A.L.K.E.R
Думаю, з часом навчаться. Тут більше залежить від самих українців, бо я бачив, як багато українськомовних туристів першими починають розмову з турками в магазині російською, я вже мовчу туристів з Харкова чи Одеси...
и вада не нужна патамушта дошдь пашол...
https://www.youtube.com/watch?v=dh_2IyX3BKw
«Туры без русских». За отдых без туристов из России европейцы готовы доплачивать
«...В отелях россияне гоняют персонал, как солдат в казарме, воруют еду со шведского стола и громко разговаривают. Постоянная манера делать все коллективно тоже вызывает недоумение...»
http://argumentua.com/stati/tury-bez-russkikh-za-otdykh-bez-turistov-iz-rossii-evropeitsy-gotovy-doplachivat
В большинстве южных стран появились главные тренды сезона - это, так называемые, "No russian tours" - "туры без русских".
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Це ж казка! Вся Туреччина буде рашенз фрі!
З мінусів - турки економлять на їжі, не стараються, бо готель заповнений на 30%
Все інше плюси.