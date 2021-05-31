РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13581 посетитель онлайн
Новости За рубежом Коронавирус и карантин
16 179 47
карантин (16730) отдых (386) Россия (91205) туризм (1541) Турция (3229) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Отдых без российских туристов: Москва собирается продлить запрет на полёты в Турцию, - росСМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Отдых без российских туристов: Москва собирается продлить запрет на полёты в Турцию, - росСМИ

Власти России собираются продлить запрет на полёты российских авиакомпаний в Турцию. Таким образом российские туристы в июне не смогут добраться на отдых в эту страну. Официальная причина – борьба с коронавирусом.

О планах продлить запрет пишет со ссылкой на два источника российское государственное информагентство ТАСС, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно официальной версии, запрет продлят в связи с коронавирусом – мол, отдых на турецких курортах до сих пор небезопасен.

Прежний срок ограничений истекает завтра, 1 июня. До какого числа будет новый срок, пока неизвестно.

Читайте: "Те, кто возвращаются из Турции, будут освобождены от необходимости показывать ПЦР-тест на COVID-19", - Ляшко

О продлении запрета на перелеты стали говорить еще в середине мая. Российский авиаперевозчик "Аэрофлот", не дожидаясь официального оповещения, закрыл продажу билетов на все рейсы в Турцию до конца июня.

Российский "Интерфакс" со ссылкой на свой источник пишет, что авиасообщение с Турцией возобновится не ранее июля.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+26
"Нєхрен шастать...". Менше кацапами смердіть буде по світу... Хай беруть приклад з Білорусі - Лука вже розпорядився про заборону виїзду за межі Білорусі ...
показать весь комментарий
31.05.2021 22:18
+24
Знает Анталия, понял Измир,
что без кацапов, так чист этот мир !
показать весь комментарий
31.05.2021 22:19
+19
XDDDD

Отдых без российских туристов: Москва собирается продлить запрет на полёты в Турцию, - росСМИ - Цензор.НЕТ 5893
показать весь комментарий
31.05.2021 22:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
После встречи пуТлера с Байденом ка*цапам перекроют выезд навсегда и везде.😀😀😀
показать весь комментарий
31.05.2021 22:16 Ответить
Путіну потрібно дати героя України! Стільки шкоди росії та росіянам не змогли б принести навіть бомбардування НАТО!
показать весь комментарий
31.05.2021 22:29 Ответить
Радость то какая )))
показать весь комментарий
31.05.2021 22:17 Ответить
"Нєхрен шастать...". Менше кацапами смердіть буде по світу... Хай беруть приклад з Білорусі - Лука вже розпорядився про заборону виїзду за межі Білорусі ...
показать весь комментарий
31.05.2021 22:18 Ответить
Отдых без российских туристов: Москва собирается продлить запрет на полёты в Турцию, - росСМИ - Цензор.НЕТ 9323
показать весь комментарий
31.05.2021 22:19 Ответить
XDDDD

Отдых без российских туристов: Москва собирается продлить запрет на полёты в Турцию, - росСМИ - Цензор.НЕТ 5893
показать весь комментарий
31.05.2021 22:22 Ответить
Знает Анталия, понял Измир,
что без кацапов, так чист этот мир !
показать весь комментарий
31.05.2021 22:19 Ответить
И ни одной сволочи на горизонте... Вот и хорошо. Вот и ладушки.
(c) S.T.A.L.K.E.R
показать весь комментарий
31.05.2021 22:21 Ответить
знов підміна понять - усє у Крим, таваріщі! нехєр шастать по гейропам!
показать весь комментарий
31.05.2021 22:21 Ответить
меньше козломордых - больше кислорода
показать весь комментарий
31.05.2021 22:23 Ответить
Так, турки, вчіть українську. Щоб ніяких "Наташа, заходи! Наташа купи!", а "Олена, заходь, купи!"
показать весь комментарий
31.05.2021 22:23 Ответить
В мене було вже два випадки, коли турок-продавець досить пристойною українською втюхував свій товар
Думаю, з часом навчаться. Тут більше залежить від самих українців, бо я бачив, як багато українськомовних туристів першими починають розмову з турками в магазині російською, я вже мовчу туристів з Харкова чи Одеси...
показать весь комментарий
31.05.2021 22:29 Ответить
і ти купив? )))
показать весь комментарий
31.05.2021 22:44 Ответить
Так Швидше із-за мови. А товар в нього був не кращий і не гірший, ніж в інших. Це був лукум.
показать весь комментарий
01.06.2021 09:55 Ответить
Або краще - "Марічко-чічко, заходь бо, купуй!"
показать весь комментарий
31.05.2021 22:31 Ответить
С вирусом в Турции действительно проблемно, но все ведь понимают, что запрет сделан только ради подкинуть деньжат крымчанам.
показать весь комментарий
31.05.2021 22:24 Ответить
Тільки чи вистачить у кримчан води на туристів?)))
показать весь комментарий
31.05.2021 22:25 Ответить
Сегодня точно нет проблем Отдых без российских туристов: Москва собирается продлить запрет на полёты в Турцию, - росСМИ - Цензор.НЕТ 3752
Отдых без российских туристов: Москва собирается продлить запрет на полёты в Турцию, - росСМИ - Цензор.НЕТ 9861
показать весь комментарий
31.05.2021 22:35 Ответить
а гоблин сказал шо крысятам деньжата не нужны
и вада не нужна патамушта дошдь пашол...
показать весь комментарий
31.05.2021 22:28 Ответить
Ага, кацапня про кримчан думати буде. Залізна завіса повільно опускається.
показать весь комментарий
31.05.2021 22:33 Ответить
і виходить, що спутнік не фуриче.
показать весь комментарий
31.05.2021 22:44 Ответить
А "наташі" поїдуть на волах, як чумаки по сіль
показать весь комментарий
31.05.2021 22:24 Ответить
меньше вони и криков будет) еще бы даунбасят оттуда вытравить...
показать весь комментарий
31.05.2021 22:27 Ответить
русские туристы в Турции
https://www.youtube.com/watch?v=dh_2IyX3BKw

«Туры без русских». За отдых без туристов из России европейцы готовы доплачивать

«...В отелях россияне гоняют персонал, как солдат в казарме, воруют еду со шведского стола и громко разговаривают. Постоянная манера делать все коллективно тоже вызывает недоумение...»

http://argumentua.com/stati/tury-bez-russkikh-za-otdykh-bez-turistov-iz-rossii-evropeitsy-gotovy-doplachivat
показать весь комментарий
31.05.2021 22:31 Ответить
«Отдых без русских» как новый тренд в мировом туризме
В большинстве южных стран появились главные тренды сезона - это, так называемые, "No russian tours" - "туры без русских".
]Отдых без российских туристов: Москва собирается продлить запрет на полёты в Турцию, - росСМИ - Цензор.НЕТ 6423
показать весь комментарий
31.05.2021 22:27 Ответить
Тагиииииииииил! Отдых без российских туристов: Москва собирается продлить запрет на полёты в Турцию, - росСМИ - Цензор.НЕТ 8428
показать весь комментарий
31.05.2021 22:28 Ответить
І коронне - "Хайль Гітлер" у Німеччині.
показать весь комментарий
31.05.2021 22:33 Ответить
Більше німців приїде..
показать весь комментарий
31.05.2021 22:38 Ответить
немцы тоже стадо, когда их много. у них бабы (пардон, немецкие Frauen) пьют не меньше мужиков. есть на что посмотреть....
показать весь комментарий
31.05.2021 22:46 Ответить
Нехай п'ють. Нехай співають. Проте німці ніколи не свинячать, не лізуть у розбірки і не б'ють пляшки.
показать весь комментарий
31.05.2021 22:54 Ответить
Я вас,глядей рашистских, за 7 лет войны вижу рентгеном с первой строчки вашей хрюканины ,нехшастать!
показать весь комментарий
01.06.2021 15:40 Ответить
Шпицберген ихнее фсё Отдых без российских туристов: Москва собирается продлить запрет на полёты в Турцию, - росСМИ - Цензор.НЕТ 9351
показать весь комментарий
31.05.2021 22:49 Ответить
Вау! Тепер цапи навіть через Беларусь не зможуть полетіти до Туреччини!
Це ж казка! Вся Туреччина буде рашенз фрі!
показать весь комментарий
31.05.2021 22:52 Ответить
Минулого року були в Туреччині поки кацапів ще не випускали.
З мінусів - турки економлять на їжі, не стараються, бо готель заповнений на 30%
Все інше плюси.
показать весь комментарий
31.05.2021 23:25 Ответить
Лазурное побережье Моря Лаптевых ждёт вас!
Отдых без российских туристов: Москва собирается продлить запрет на полёты в Турцию, - росСМИ - Цензор.НЕТ 9184
показать весь комментарий
01.06.2021 00:07 Ответить
Лаптям и море соответствющее...
показать весь комментарий
01.06.2021 15:41 Ответить
правильно сделали...пусть лучше летят на Колыму.
показать весь комментарий
01.06.2021 00:33 Ответить
КАЦАПЫ КТО ПРИ ДЕНЬГАХ В КРЫМ ВСЕ РАВНО НЕ ПОЕДУТ !) ПУТИН - ТУПИН ))))))))
показать весь комментарий
01.06.2021 04:02 Ответить
Якраз плануємо спокійно провести відпустку в Туреччині . Може якраз повезе і цього року там не буде цього кацапського бидла , вічно зариганого , пяного , з перекошеними мордами і свинством . Кацапи не повинні відпочивати поруч з людьми . Хіба може десь окремо , в якійсь резервації , чи шо .
показать весь комментарий
01.06.2021 06:30 Ответить
Слава Богу! Хоть можна спокійно відпочити від цих мокш. Це сране кодло, взагалі треба ізолювати. Та й ще повиселяти це лайно з усіх країн, до московії
показать весь комментарий
01.06.2021 06:41 Ответить
Несколько дней, как вернулись из Турции. Это просто необыкновенно. НИ ОДНОГО КАЦАПА РЕАЛЬНО!
показать весь комментарий
01.06.2021 08:12 Ответить
в июне планируем отдых в Белеке пока нет там хрюсских свиней Відпочинок без російських туристів: Москва збирається продовжити заборону на польоти до Туреччини, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 121
показать весь комментарий
01.06.2021 15:44 Ответить
Прекрасно!!!
показать весь комментарий
01.06.2021 10:00 Ответить
 
 