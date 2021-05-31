РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13581 посетитель онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
2 818 28
Беларусь (7521) Зеленский (16498) Россия (91205)

Создание "настоящего союзного государства" между Беларусью и РФ представляет опасность для Украины, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Создание

Сотрудничество Беларуси и России в оборонной сфере представляет опасность для Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы наблюдаем за тем, как Россия и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом. Они могут включить туда оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьезное давление", - сказал Зеленский.

Он уточнил, что создание "настоящего союзного государства" между Беларусью и Россией - это настоящая опасность для Украины.

Также читайте: "Слуга народа" поддержит постановление по ситуации в Беларуси, - Корниенко

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Вова, что ты мелешь? А вдруг Путин это прочитает?
показать весь комментарий
31.05.2021 22:27
+7
Создание "настоящего союзного государства" между Беларусью и РФ представляет опасность для Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5610
показать весь комментарий
31.05.2021 22:31
+6
Беларусь не прекращался быть колонией Московии, главное чтобы Украину в Московию не засосало Создание "настоящего союзного государства" между Беларусью и РФ представляет опасность для Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 704
показать весь комментарий
31.05.2021 22:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вова, что ты мелешь? А вдруг Путин это прочитает?
показать весь комментарий
31.05.2021 22:27 Ответить
Малоросу і Ко х...ло дозволив говорити все що завгодно, лиш би робив так як скажуть. Тому осляцькі заяви і висєри нічого не варті: оборонні замовлення не виконуються, моніка грається в диктатора, і по троху свариться з нашими союзниками.
показать весь комментарий
31.05.2021 22:49 Ответить
Беларусь не прекращался быть колонией Московии, главное чтобы Украину в Московию не засосало Создание "настоящего союзного государства" между Беларусью и РФ представляет опасность для Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 704
показать весь комментарий
31.05.2021 22:28 Ответить
Зелю вже засмоктало путінське око Создание "настоящего союзного государства" между Беларусью и РФ представляет опасность для Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3666
показать весь комментарий
31.05.2021 22:31 Ответить
"Ахренеть!!!" "Блазень" стає "порохоботом"!!! Що це "в лісі здохло..."?.
показать весь комментарий
31.05.2021 22:29 Ответить
проснулись..графья.. понедельник к вечеру... тьфу ты.... какое союзное государство Вова шо ты мелешь... ты процедуру знаешь сроки сколько лет пройдет... ООН Устав почитай для начала... Путин и Лукашенко могут сами себе .....ЦЕНЗУРА.... пососать и облызать вместо леденца...
показать весь комментарий
31.05.2021 22:29 Ответить
Создание "настоящего союзного государства" между Беларусью и РФ представляет опасность для Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5610
показать весь комментарий
31.05.2021 22:31 Ответить
І саме тому, прикриваючись коронавірусною необхідністю, вже завтра зеленський вкотре ініціював в раді наступ на державну мову.
Бо бачте, дорого перекладати фільми на українську.
показать весь комментарий
31.05.2021 22:30 Ответить
...и поэтому нелох сделал ход конем- вместо того чтобы укреплять армию, решил построить университет будущего.
показать весь комментарий
31.05.2021 22:31 Ответить
Він упочисто переріже стрічку і оголосить про свою участь у наступних виборах.
Лише для цього...
От складно жити в країні, в якій все робиться лише для задоволення однієї людини.
показать весь комментарий
31.05.2021 22:33 Ответить
Они и так уже Союзное государство.

Государственный секретарьСоздание "настоящего союзного государства" между Беларусью и РФ представляет опасность для Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8242 Дмитрий Мезенцев.
Председатель Высшего Государственного СоветаСоздание "настоящего союзного государства" между Беларусью и РФ представляет опасность для Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8242 Александр Лукашенко.
Председатель Совета МинистровСоздание "настоящего союзного государства" между Беларусью и РФ представляет опасность для Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8242 Михаил Мишустин
показать весь комментарий
31.05.2021 22:34 Ответить
"Мы наблюдаем за тем, как Россия и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом. Они могут включить туда оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьезное давление", - сказал Зеленский.Источник: https://censor.net/ru/n3268613

Потрясающая осведомленность и редкий талант в политических прогнозах!
Чувак, договор о военном сотрудничестве между парашкой и рб, подписан в 1997 году.
В 2018 году внесены изменения.
показать весь комментарий
31.05.2021 22:34 Ответить
Он уточнил, что создание "настоящего союзного государства" между Беларусью и Россией - это настоящая опасность для Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3268613
Для тебя, Вовчик, настоящая опасность наступит, если перед тобой поставить справа рояль, а слева пианино. И ты просто разорвешься на две одинаковые половины, не зная, куда кинуться в первую очередь Создание "настоящего союзного государства" между Беларусью и РФ представляет опасность для Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9512
показать весь комментарий
31.05.2021 22:35 Ответить
Создание "настоящего союзного государства" между Беларусью и РФ представляет опасность для Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8471
показать весь комментарий
31.05.2021 22:35 Ответить
Зеля... Ай молодец. Прозреваешь?
показать весь комментарий
31.05.2021 22:37 Ответить
Segodnia nas ministr skazal sto lukosenka eto krolik,a putler eto piton Создание "настоящего союзного государства" между Беларусью и РФ представляет опасность для Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 503 .Kak bi ne toncoval pered nim krolik rano ili pozno piton ego sozriot. Создание "настоящего союзного государства" между Беларусью и РФ представляет опасность для Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4694
показать весь комментарий
31.05.2021 22:38 Ответить
В принципе, чем больше Лукашенко будет ослабевать, тем больше вероятность превращения Беларуси в несколько областей РФ. Как ни парадоксально, по холодному расчету,для безопасности Украины независимый Лукашенко важен. И Украине не стоит бежать впереди паровоза и приближать замену Лукашенко президента, на Лукашенко генерал-губернатора.
показать весь комментарий
31.05.2021 22:39 Ответить
Порошенко так побудував відносини з лукашенком,що той дивився вже більше в сторону ЄС.а коли блазень став президентом :
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert 2 дня назад
ОТКРЫТЬ В
🇷🇺👑🇧🇾Сочинские переговоры Путина и Лукашенко, перешедшие из вчерашнего пятичасового официоза в неформальное «купание», подходят к своему логическому завершению: Минск до конца июня получит второй транш путинского кредита ($500 млн из $1,5 млрд), согласовано открытие новых рейсов белорусского перевозчика «Белавиа» в города РФ. Ожидания, что Москва воспользуется растущей дестабилизацией режима Лукашенко, чтобы провести поглощение, не сбылись - в новом кризисном витке взаимодействие двух стран демонстрирует совершенно иную динамику. Впрочем, нельзя не признать, что коридор маневров сузился и позиции в переговорах об интеграции кардинальным образом подорваны. «Ситуационный нейтралитет» Батьки и балансирование на оси Запад-Россия закономерно уходит в прошлое. Усиленная политическим кризисом и санкциями зависимость от Кремля, а также глубинное противостояние Президента и мирового сообщества требует от самопровозглашенного белорусского лидера идентифицироваться. Ключевым вопросом белорусско-российских отношений становится сохранение «большой сделки», в рамках которой в обмен на политэкономическую поддержку «старшего брата» навязывается тесное военное союзничество и учет стратегических интересов. Именно этот парадоксальный статус-кво продолжает гарантировать сохранение белорусского суверенитета и независимости
показать весь комментарий
31.05.2021 22:39 Ответить
"Россия и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом. Они могут включить туда оборону" - він не сліпий, і прекрасно повинен бачити, що вони не просто МОЖУТЬ створювати оборонні союзи; а ВЖЕ СТВОРИЛИ такий і навіть СПІЛЬНО ПРОВОДЯТЬ ВІЙСЬКОВІ НАВЧАННЯ.

Значить, - просто грає Шимка.
Ну, це вже звично. Брехати - це в натурі цього циркача. Як і у всіх 73/43%зебілів...
показать весь комментарий
31.05.2021 22:41 Ответить
аякарізниця. Видно гнусавого поца завидки беруть. Я б тоже так зміг, але в мене народ неправильний, надають по п......ку і кропивою по Органу. генералісімус хренов.
показать весь комментарий
31.05.2021 22:42 Ответить
Потому что не в НАТО.
показать весь комментарий
31.05.2021 22:45 Ответить
Так зачем обострять отношения с Лукой? Что бы ускорить создание союзного государства?
показать весь комментарий
31.05.2021 22:50 Ответить
Белорусь ни одного дня не была независимой от кремлёвской *********....
показать весь комментарий
31.05.2021 22:56 Ответить
"Создание "настоящего союзного государства" между Беларусью и РФ представляет опасность для Украины", но ещё большую опасность для страны представляет твоё, прости господи, правление...
показать весь комментарий
31.05.2021 23:02 Ответить
Segodnia vrac nas napisal kak bilo samolitom,on domoj letel etim samolitom s otdyxa Greciji.Pocustvoval kak sovetskije vremena,xuze nikde nevydel kak tam.Iz samoliota po 5 celovek v masini soldati,obyskivali daze noski potom vsex otvezli podval,nedali 3 casa daze vodi i v tualet takze nerazresali,nicego neobjasniali,vokrug soldati.lIudi byli i s mlodencami,stariki konecno mnogije ispugalis poskolku dumali sto ix vziali v plen.
показать весь комментарий
31.05.2021 23:43 Ответить
всё верно сказал.
показать весь комментарий
01.06.2021 01:29 Ответить
я не очень понимаю великую мудрость Президента Украины.
Если он говорит о "создании Союзного государства", значит то, что сейчас есть за Союз им НЕ считается.
Оставим за скобками то, что Союзное государство уже давно создано, видать до Зеленского не донесли эту инфу.
Но даже, если вдруг завтра Беларусь и РФ создадут Союзное Гос-во номер Два, то как ещё сильнее ухудшится ситуация?
Ещё раз отберут Крым? Или ещё раз устроят Донбасс?
Или Зеленский считает, что без танковой группы в Бресте РФ никак не может напасть? или что-то ещё?
Я не понимаю глубокой мысли Президента. Растолкуйте кто-нибудь пожалуйста!
показать весь комментарий
01.06.2021 09:02 Ответить
Союзное государство есть только на бумаге, многие его пункты не работают, о чем даже Лукашенко постоянно сокрушается. Об этом и идет речь, что будет, если союзное государство реально возникнет - это будет еще более тесный союз между белорусами и россиянами. Вы думаете, сегодня россияне полностью управляют Беларусью, но это не так. Взять актуальную военную сферу, где россияне очень хотят новых военных баз, включая авиабазу, а Лукашенко не дает им ее построить. Так что им соединяться еще есть куда, до уровня, когда Москва скажет - нам нужна авиазаба в Беларуси, и Минск ответить - когда начинать?
показать весь комментарий
01.06.2021 11:43 Ответить
 
 