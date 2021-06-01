Счет, с которого Шарий оплачивает покупку недвижимости в Испании, пополняется из Москвы, - Бутусов

Обнаружены следы прямого финансирования пророссийского пропагандиста Анатолия Шария из Москвы.

Об этом пишет в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов со ссылкой на источники издания.

Он уточнил, что существует счет: "Anatolii Sharii, 4082 0978 7010 0001 9207, Raiffeisen Bank RF, Moscow".

"21.05.2019 и 19.04.2020 на этот счет были направлены из России два платежа на сумму 670 000 евро от двух граждан РФ.

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С этого счета Шарий оплачивает свои покупки недвижимости в Испании.

Это только часть переводов, которые регулярно получает Шарий из РФ", - отметил журналист.

Он выразил надежду, что украинские правоохранители используют эту информацию в расследовании подрывной деятельности Шария против нашей страны.

"За каждого дурака из "шарикюгенда", который устраивает провокации за 100 гривен, за каждого бота, который строчит комменты в соцсетях за копеечку, за поддержку российской агрессии и пропаганду против украинской армии и государства Шарий получает на свои счета крупные суммы, финансирует свое движение, распространяет дезинформацию", - отметил Бутусов и дал ссылку на материал о фейках Шария.

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Он подчеркнул, что "фейки стали для Шария самым выгодным бизнесом, и на кровавые деньги он закупает недвижимость в Евросоюзе".

"Надеюсь, что после решения Литвы об объявлении Шария персоной нон грата и аннулировании его документов, испанские правоохранительные органы проведут проверки связей Шария с Москвой, и этот российский агент будет выдворен также и из Испании, и переедет туда, где ему делают заказы против Украины, к себе в РФ", - пишет Бутусов.

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