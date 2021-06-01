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Россия (91205) Бутусов Юрий (3904) Шарий Анатолий (220)

Счет, с которого Шарий оплачивает покупку недвижимости в Испании, пополняется из Москвы, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Счет, с которого Шарий оплачивает покупку недвижимости в Испании, пополняется из Москвы, - Бутусов

Обнаружены следы прямого финансирования пророссийского пропагандиста Анатолия Шария из Москвы.

Об этом пишет в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов со ссылкой на источники издания.

Он уточнил, что существует счет: "Anatolii Sharii, 4082 0978 7010 0001 9207, Raiffeisen Bank RF, Moscow".

"21.05.2019 и 19.04.2020 на этот счет были направлены из России два платежа на сумму 670 000 евро от двух граждан РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва объявила пропагандиста Шария персоной нон грата и аннулировала все его документы, - источник

С этого счета Шарий оплачивает свои покупки недвижимости в Испании.

Это только часть переводов, которые регулярно получает Шарий из РФ", - отметил журналист.

Он выразил надежду, что украинские правоохранители используют эту информацию в расследовании подрывной деятельности Шария против нашей страны.

"За каждого дурака из "шарикюгенда", который устраивает провокации за 100 гривен, за каждого бота, который строчит комменты в соцсетях за копеечку, за поддержку российской агрессии и пропаганду против украинской армии и государства Шарий получает на свои счета крупные суммы, финансирует свое движение, распространяет дезинформацию", - отметил Бутусов и дал ссылку на материал о фейках Шария.

Также читайте: Шарий утверждает, что "впервые слышит" о том, что Литва объявила его персоной нон грата

Он подчеркнул, что "фейки стали для Шария самым выгодным бизнесом, и на кровавые деньги он закупает недвижимость в Евросоюзе".

"Надеюсь, что после решения Литвы об объявлении Шария персоной нон грата и аннулировании его документов, испанские правоохранительные органы проведут проверки связей Шария с Москвой, и этот российский агент будет выдворен также и из Испании, и переедет туда, где ему делают заказы против Украины, к себе в РФ", - пишет Бутусов.

Счет, с которого Шарий оплачивает покупку недвижимости в Испании, пополняется из Москвы, - Бутусов 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Фейковый "горсовет Хмельницкого" курировался спецслужбами РФ и сотрудничал с пропагандистом Шарием, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+61
Ну кто-бы в этом сомневался? Продажная гнида она и есть.
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31.05.2021 22:37
+40
І чого ті людці, які прагнуть російської гегемонії, самі воліють втікти від неї подалі....
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31.05.2021 22:37
+34
Йому москва оплачує,його відосіки.
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31.05.2021 22:36
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Йому москва оплачує,його відосіки.
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31.05.2021 22:36 Ответить
А нельзя шария выкрасть , как Чауса и предать справедливому суду в Украине ? Зачем же выродка , просто так отдавать ?
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01.06.2021 00:43 Ответить
Ці питання не до мене.
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01.06.2021 01:11 Ответить
А смысл? Суд выпустит на следующий день на подписку под залог в 200 тыс.грн.
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01.06.2021 09:44 Ответить
У этого московского нейробота много дебилов- подписчиков.
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01.06.2021 18:11 Ответить
100%
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01.06.2021 19:55 Ответить
Ну кто-бы в этом сомневался? Продажная гнида она и есть.
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31.05.2021 22:37 Ответить
это и гнида и это наш враг!
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31.05.2021 23:00 Ответить
"Ну кто-бы в этом сомневался?" - да миллионы баранов в этой стране и ещё больше, рускоговорящихЪ по всему миру, миллионы двуногих, у которых параша вместо головы, ходят всю жизнь рядом и гавно выплёскивают ...

Вся мразота, эту мразь боготворит.
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01.06.2021 12:08 Ответить
І чого ті людці, які прагнуть російської гегемонії, самі воліють втікти від неї подалі....
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31.05.2021 22:37 Ответить
патамушта "там харашо, где нас нет!"
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01.06.2021 09:06 Ответить
Печаль, когда все происходит подобным образом! тут нужно менять в целом весь народ, наше мышление и тогда уже переходить к какому-то конкретному Шарию!
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01.06.2021 13:19 Ответить
Шарій не є російським пропагандоном, навіть якщо отримує звідти фінансування. З того, що він жорстко критикує українську владу і не тільки і іноді й зачипає почуття патріотів, не означає, що він прагне російської гегемонії. Для мене він є журналістом. Так, його думки багатьом не подобаються, але вони достатньо тверезі. І в українській політиці він може бути корисним, як вовк у природі - звір страшний, але корисний, бо позбавляє від падалі. А падалі в нас багато.
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01.06.2021 12:52 Ответить
Ковыряться в д*рьме, которое генерирует тварь, финансирующаяся из страны-агрессора, про которую доподлинно известно, что 90% льющегося из его поганого рта - просто ложь, а оставшиеся 10% - подмена понятий, находить в этом журналистику - это реально нужно быть отмороженным на голову идиотом.

1. Сходите к психиатру. 2. Почаще оглядывайся и следи за ртом своим на людях - за фразу "не всё так очевидно у Шария, он журналист" вслух можно и *****лину в глаз словить на автомате, всосал?
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01.06.2021 15:11 Ответить
Розумні люди все, що "доподлинно известно" перевіряють, бо якраз так і працює пропаганда. Але бачу ви й української не знаєте, то й назвати вас розумним складно. То йдіть собі.
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01.06.2021 17:59 Ответить
Шарий! перелогинься! Рахунок, з якого Шарій оплачує купівлю нерухомості в Іспанії, поповнюється з Москви, - Бутусов - Цензор.НЕТ 833
Умные люди таки все перепроверили - в ютуб масса роликов с фактажом , опровергающим фейки. А если тебе заходит эта гнилая пропаганда, то это многое говорит о твоем мировоззрении.

Щодо мови - де твої претензії до Шарія? А мова спілкування на цьому ресурсі не обмежена умовами.
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01.06.2021 19:22 Ответить
І на старуху буває проруха. В тисячах (!) відео можливо все. І я не кажу, що Шарій - ідеал журналістики, але щодо загрози державності - це вже перебільшення.
Умов про мову на ресурсі немає, але восьмий (!) рік одні й ті ж "патріоти" тут пишуть російською. В кого ж тут російськомовна щелепа? Претензії щодо мови в мене є і до Шарія, але це не обходить і місцевих "патріотів".
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01.06.2021 20:08 Ответить
В свободной стране свободные люди общаются на любом удобном/понимаемом языке, хоть на албанском.

Специфічна подачі інформації для певної аудиторії зі зниженою критичністю та сугестивністю активно використовується Шарієм для маніпулювання ними в інтересах антиукраїнських (антидержавницьких) сил
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01.06.2021 21:26 Ответить
Ви чи наївний, чи спеціально нас всіх дурите...
Шарій якраз таки активний проросійський пропагандон.
Ви замислювались, чому він висміює українську владу ?
Та щоб показати людям неспроможність української держави. Щоб ми припинили боротьбу за незалежність, і пірнули під крильце фуйла.

Якщо ви любите шарія - ви теж путінський провокатор , або ганебний ідіот.
Обирайте.
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01.06.2021 15:33 Ответить
Якщо ви так пишете, то точно його ніколи не слухали. Він не висміює, а критикує - це дещо інше. Це й треба так сприймати - як критику. Бо видно, що йому головне - не вишиванки і патріотичні слова, а корисні справи для України.
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01.06.2021 17:52 Ответить
Не слухала і не збираюсь.
Повторюю. Єдина корисна для нього справа - це руїна української державності.
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01.06.2021 18:15 Ответить
Та знаємо: "Не читал, но осуждаю!" Ось таке радянське виховання і руйнує українську державність. До речі, я не рекомендую його дивитись, але й писати маяню не потрібно.
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01.06.2021 19:03 Ответить
Шарий, перелогинься!
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01.06.2021 16:14 Ответить
Навчись читати українською і ще раз перечитай мій коментар.
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01.06.2021 17:54 Ответить
Понимаете, им важна сама идея. А идеи лучше пропагандировать, сидя на вилле в Испании. Потом идея воплощается с помощью миллионов поверивших в нее идиотов. В итоге миллионы идиотов еще сто лет живут в говне вместе с Россией, а сам пропагандон продолжает сидеть на вилле в Испании.
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01.06.2021 14:17 Ответить
у ФСБ всякі люди є і педофіли також. Так що не дивно, вони один одного "гріють".
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31.05.2021 22:37 Ответить
Наши политики из ОПЗЖ так же получают ... а наше быдла за них голосует.
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31.05.2021 22:37 Ответить
его подружка Лукаш тоже получает денюжки оттуда, и все ОПЗЖоповці
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31.05.2021 22:44 Ответить
нееет) шариков не готов к переезду в Сочи - пока слишком дорого для него и его телки.... пока только Гагры потянет)
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31.05.2021 22:39 Ответить
Всі фінансові операції по нерухомості абсолютно публічні на заході. Шарій-лох.
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31.05.2021 22:46 Ответить
И не удивлен. Всех врагов Украины содержит Москва.
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31.05.2021 22:51 Ответить
Та не может быть! Он живёт на пожертвования однопартийцев и любителей "правды"! ))
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31.05.2021 22:52 Ответить
А мінюст чому не скасує реєстрацію партії Шарія?!
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01.06.2021 13:26 Ответить
жопошники всего мира
гордяцца, что пуйло их имеет за кость со стола,
сзади, и спереди,
обещая спасти
если чё,
в раю
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31.05.2021 22:55 Ответить
И бывший комсомольский банк в доле
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31.05.2021 22:55 Ответить
Было бы интересней узнать, кто из олигархов оплачивает наших депутатов, у которых за год появились новая недвижимость и новые автомобили...
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31.05.2021 23:01 Ответить
те же, кто оплачивает наших олигархов - украинские налогоплательщики
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31.05.2021 23:28 Ответить
всі ...- яйця по-корзинам...
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01.06.2021 09:07 Ответить
Наших депутатів фінансує Беня і Ахметка і це не є секретом 😀
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01.06.2021 11:05 Ответить
Надеюсь Испания спросит, от куда бабосы? и кофискует коррупционную "лачугу"...
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31.05.2021 23:03 Ответить
шарикофилы педофилы всех стран объединяйтесь
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31.05.2021 23:20 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти шарії, медведчуки, бойки, рабіновичі, мураєви, лукаші, труханови, тупіцькі, константінави, фокіни, шуфричі...і...і....!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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31.05.2021 23:43 Ответить
о, поциента таки вышвырнули из Меркельщины?надеюсь что тебя тут запрут довечно на галоперидол, попугая кривляющегося. ты же совсем полоумный - тысячи раз блеять одно и тоJJJе - ты реально псих.
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01.06.2021 12:42 Ответить
А знаєш як Гнид викривають?! в них запитують: "раSSія агресор??" або "чий Крим?" ... і тоді вспливають руSSкі консерви і агенти на кшталт медведчуків, шуфричів, партнових з татаровими...

А тебе я питаю: руSSкій мір ЦЕ лжива продажна Мерзота чи Нормальна країна??
Відповідай!
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01.06.2021 17:41 Ответить
Невже у когось були сумніви? Сподіваюсь, що документальні підтвердження нарешті будуть вагомим приводом для заборони партії цієї мерзоти!!!
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01.06.2021 00:28 Ответить
Интересно, какая будет зарплата у Шария когда он будет жить в России.
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01.06.2021 03:46 Ответить
Он что, дурак жить в России? Рахунок, з якого Шарій оплачує купівлю нерухомості в Іспанії, поповнюється з Москви, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1882
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01.06.2021 14:18 Ответить
Screen shot please. Inache eto vse false.
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01.06.2021 07:31 Ответить
А кто-то думал,что оно на стройке подсобником вкалывает?
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01.06.2021 07:35 Ответить
невже нема тих хто може виконати роботу ....і щоб пішло інформ строкою "моменто море"....- нема на нього українського "мосаду"...
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01.06.2021 09:06 Ответить
Петушка начали ощипывать. Где картинка с самогоном "яка сумна новина"? ))
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01.06.2021 09:25 Ответить
Єдина думка що виникає - москалі вирішили позбутися політичного непотребу що давно втратив вплив на аудиторію. Кому цей блазень заважав? Ставити діагнози тим хто на нього посилався було дуже зручно.Тепер воно напевно поїде на радниє сібірські є.єня жерти водку та срать на дірку.
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01.06.2021 09:27 Ответить
Шмурдяк человекообразный...
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01.06.2021 09:44 Ответить
докажити что петушарий пророссийский кокококо111
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01.06.2021 10:17 Ответить
У нас антиукраінський ************ - ось чому !!
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01.06.2021 11:06 Ответить
Потому что такие вещи требуют доказательств в суде.
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01.06.2021 11:14 Ответить
Чем больше будете о нём болтать тем больше он будет набирать рейтинг. Очень уж он ушлый.
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01.06.2021 11:10 Ответить
ПетуШарий наркот и педофил + ***** пассивный. И рейтинг ему рисует толькомиллионы спонсорства предателям Родины от администрации Геббельса в Парашной *********.
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01.06.2021 13:18 Ответить
При всей неприязни к толегу мне вот что непонятно: а зачем ему вообще на кого-то работать? у шария ютуб-канал, на который подписано 2,5 млн, просмотров почти 4 млрд! до пьюдипая конечно очень далеко, но можно однозначно сказать, что шарий - миллионер, не какой-то там кремль, а сам гугл заплатил ему 5-10 млн долларов!
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01.06.2021 11:20 Ответить
ага, заплатил - аудитория петушария - быдло, совки, вата ну короче питекантропы - так что они могут купить из того шо гугл рекламирует в роликах его? это же не норвежцы например шо в сто раз выгодней рекламу совать им чем ватозаврам.
и че бы не поработать на Сремль то? особенно если там компромат на это ссущество есть. а даже если нет - почитай статью - 670000 евро выложили тока за 2 месяца шакалу - че, вы бы отказался на его месте? - и так делаешь то шо делал - и бону - куча бабла сверху к тому шо имеешь
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01.06.2021 12:47 Ответить
Плохо ты сечешь в ютуб-рекламе.
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01.06.2021 13:19 Ответить
Вопросик, почему вбросы по Шарику ссылаются на некие "источники", а не информацию МВД Литвы, например? А то ж помнится, в 2018 годе Фейгин защищал сестру Шарика и обещал посадить того за педофилию. А Шарик в нидерландском суде нассал в рот Фейгину и своей сестре, и срубил с неё бабла. Он даже время от времени публиковал квитанции банковские, где она ему по решению суда листает по 500 евриков в месяц.
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01.06.2021 11:43 Ответить
Эй, петушарии, вы где твари? Вылазийте суки на продолбежку вашей дупы.
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01.06.2021 13:16 Ответить
Пугает другое, количество его слушателей и сторонников, с таким умственно отсталым биоматериалам в стране, завтра другой пропагандон вылезет и все по новому ! Процент необразованных , внушаемых дегенератов в стране ,зашкаливает .
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01.06.2021 13:20 Ответить
Если ты не ***** и не пария,
Отписдохай ПетуШария!
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01.06.2021 13:20 Ответить
Шарик - это ручная шлюха, информационно-диверсионная торпеда кремля.
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01.06.2021 13:28 Ответить
Это дерьмо еще кто-то пробовал?))) Смотрел ролик его давно в первый и последний раз. Как такое можно "есть"?)) Действительно все разные))
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01.06.2021 14:18 Ответить
Шарий очень хорошо ЗеЛоха и его квартальных гнид топит и это класс .. ну как ситуативный союзник был в войну .. Украина например воевала с Речью Посполитой вместе с союзниками татарами .
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01.06.2021 15:53 Ответить
Шарий очень хорошо ЗеЛоха и его квартальных гнид топит и это класс .. ну как ситуативный союзник был в войну .. Украина например воевала с Речью Посполитой вместе с союзниками татарами .
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01.06.2021 15:54 Ответить
Шаріяку на гілляку!
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01.06.2021 19:39 Ответить
Есть ещё один "Шарий" по псевдониму "Гордон".
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01.06.2021 20:45 Ответить
почему бы его не выдать на справедливый суд Сомалийским пиратам или в гарем Ашотика на карабахе ?

Рахунок, з якого Шарій оплачує купівлю нерухомості в Іспанії, поповнюється з Москви, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9604
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01.06.2021 21:13 Ответить
670 000 евро? Переплатили кацапи. Пітушарій і йому подібні за 100 баксів і матір рідну продадуть, не те що країну.
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01.06.2021 21:51 Ответить
 
 