Счет, с которого Шарий оплачивает покупку недвижимости в Испании, пополняется из Москвы, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Обнаружены следы прямого финансирования пророссийского пропагандиста Анатолия Шария из Москвы.
Об этом пишет в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов со ссылкой на источники издания.
Он уточнил, что существует счет: "Anatolii Sharii, 4082 0978 7010 0001 9207, Raiffeisen Bank RF, Moscow".
"21.05.2019 и 19.04.2020 на этот счет были направлены из России два платежа на сумму 670 000 евро от двух граждан РФ.
С этого счета Шарий оплачивает свои покупки недвижимости в Испании.
Это только часть переводов, которые регулярно получает Шарий из РФ", - отметил журналист.
Он выразил надежду, что украинские правоохранители используют эту информацию в расследовании подрывной деятельности Шария против нашей страны.
"За каждого дурака из "шарикюгенда", который устраивает провокации за 100 гривен, за каждого бота, который строчит комменты в соцсетях за копеечку, за поддержку российской агрессии и пропаганду против украинской армии и государства Шарий получает на свои счета крупные суммы, финансирует свое движение, распространяет дезинформацию", - отметил Бутусов и дал ссылку на материал о фейках Шария.
Он подчеркнул, что "фейки стали для Шария самым выгодным бизнесом, и на кровавые деньги он закупает недвижимость в Евросоюзе".
"Надеюсь, что после решения Литвы об объявлении Шария персоной нон грата и аннулировании его документов, испанские правоохранительные органы проведут проверки связей Шария с Москвой, и этот российский агент будет выдворен также и из Испании, и переедет туда, где ему делают заказы против Украины, к себе в РФ", - пишет Бутусов.
Пожалуйста, подождите...
Вся мразота, эту мразь боготворит.
1. Сходите к психиатру. 2. Почаще оглядывайся и следи за ртом своим на людях - за фразу "не всё так очевидно у Шария, он журналист" вслух можно и *****лину в глаз словить на автомате, всосал?
Умные люди таки все перепроверили - в ютуб масса роликов с фактажом , опровергающим фейки. А если тебе заходит эта гнилая пропаганда, то это многое говорит о твоем мировоззрении.
Щодо мови - де твої претензії до Шарія? А мова спілкування на цьому ресурсі не обмежена умовами.
Умов про мову на ресурсі немає, але восьмий (!) рік одні й ті ж "патріоти" тут пишуть російською. В кого ж тут російськомовна щелепа? Претензії щодо мови в мене є і до Шарія, але це не обходить і місцевих "патріотів".
Специфічна подачі інформації для певної аудиторії зі зниженою критичністю та сугестивністю активно використовується Шарієм для маніпулювання ними в інтересах антиукраїнських (антидержавницьких) сил
Шарій якраз таки активний проросійський пропагандон.
Ви замислювались, чому він висміює українську владу ?
Та щоб показати людям неспроможність української держави. Щоб ми припинили боротьбу за незалежність, і пірнули під крильце фуйла.
Якщо ви любите шарія - ви теж путінський провокатор , або ганебний ідіот.
Обирайте.
Повторюю. Єдина корисна для нього справа - це руїна української державності.
гордяцца, что пуйло их имеет за кость со стола,
сзади, и спереди,
обещая спасти
если чё,
в раю
шарикофилыпедофилы всех стран объединяйтесь
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
А тебе я питаю: руSSкій мір ЦЕ лжива продажна Мерзота чи Нормальна країна??
Відповідай!
и че бы не поработать на Сремль то? особенно если там компромат на это ссущество есть. а даже если нет - почитай статью - 670000 евро выложили тока за 2 месяца шакалу - че, вы бы отказался на его месте? - и так делаешь то шо делал - и бону - куча бабла сверху к тому шо имеешь
Отписдохай ПетуШария!