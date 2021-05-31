Представители Германии и Франции на последней встрече советников не смогли назвать Россию стороной конфликта на Донбассе, - Зеленский

Во время последней встречи советников правительств участников нормандского формата представители Германии и Франции не смогли назвать Россию стороной конфликта на Донбассе. В этом формате также не обсуждается оккупация Крыма.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Нормандский формат касается только востока Украины. Речь не идет ни о Крыме, ни о трубопроводах, ни о гарантиях безопасности. Речь не идет ни о нашем членстве в НАТО, ни о нашем партнерстве с Альянсом", - отметил Зеленский. Он подчеркнул, что Украина сделала много важных шагов в нормандском формате. "Но почему мы не решили свои проблемы? В таком формате, например, прошли встречи в Минске. Это технический круглый стол, на котором мы пытаемся обсудить вопросы, связанные с прекращением войны", - сказал президент.

Зеленский напомнил, что во время последней встречи советники по внешней политике нормандской четверки, российский переговорщик прямо спросил: "Скажите, пожалуйста, является ли Россия стороной в этом конфликте?". Президент Украины подчеркнул, что представители Германии и Франции не дали на этот вопрос конкретного ответа. "И снова была выбрана осторожная дипломатия. Мы не согласны с этим, потому что Россия, конечно, является стороной в этом конфликте", - отметил он.

По его словам, этот случай показывает, как работает нормандский формат и встречи в Минске. "Мы находимся на таком этапе, когда все боятся даже назвать Россию стороной конфликта", - резюмировал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Германия не оказывала нам никакой военной помощи, но могла", - Зеленский

Журналист немецкого издания уточнил у главы государства: "Так не осмелился представитель Германии назвать Россию стороной конфликта?" На что Зеленский ответил: "Он не мог ответить на этот вопрос прямо. Я думаю, это проблема. Здесь нет места дипломатии. Война продолжается уже семь лет. Уже на первой встрече Нормандии я понял, что мы движемся кругами, как цирковые лошади".

Президент Украины предложил создать новый формат переговоров по урегулированию ситуации в стране. По его словам, этот формат можно было бы объединить с нормандским.

Как пояснил Зеленский, в новом формате обсуждалось бы не только урегулирование ситуации на Донбассе, но и возвращение оккупированного Крыма и газопровод "Северный поток-2". "Там (в нормандском формате - ред.) нет речи ни о Крыме, ни о трубе, ни о гарантиях безопасности. Нормандский формат и его темы в таком случае стали бы частью этой конструкции", - сказал президент.

Также читайте: Я вижу формат вовлечения США в переговоры по Донбассу, - Зеленский