Представители Германии и Франции на последней встрече советников не смогли назвать Россию стороной конфликта на Донбассе, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
Во время последней встречи советников правительств участников нормандского формата представители Германии и Франции не смогли назвать Россию стороной конфликта на Донбассе. В этом формате также не обсуждается оккупация Крыма.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Нормандский формат касается только востока Украины. Речь не идет ни о Крыме, ни о трубопроводах, ни о гарантиях безопасности. Речь не идет ни о нашем членстве в НАТО, ни о нашем партнерстве с Альянсом", - отметил Зеленский. Он подчеркнул, что Украина сделала много важных шагов в нормандском формате. "Но почему мы не решили свои проблемы? В таком формате, например, прошли встречи в Минске. Это технический круглый стол, на котором мы пытаемся обсудить вопросы, связанные с прекращением войны", - сказал президент.
Зеленский напомнил, что во время последней встречи советники по внешней политике нормандской четверки, российский переговорщик прямо спросил: "Скажите, пожалуйста, является ли Россия стороной в этом конфликте?". Президент Украины подчеркнул, что представители Германии и Франции не дали на этот вопрос конкретного ответа. "И снова была выбрана осторожная дипломатия. Мы не согласны с этим, потому что Россия, конечно, является стороной в этом конфликте", - отметил он.
По его словам, этот случай показывает, как работает нормандский формат и встречи в Минске. "Мы находимся на таком этапе, когда все боятся даже назвать Россию стороной конфликта", - резюмировал Зеленский.
Журналист немецкого издания уточнил у главы государства: "Так не осмелился представитель Германии назвать Россию стороной конфликта?" На что Зеленский ответил: "Он не мог ответить на этот вопрос прямо. Я думаю, это проблема. Здесь нет места дипломатии. Война продолжается уже семь лет. Уже на первой встрече Нормандии я понял, что мы движемся кругами, как цирковые лошади".
Президент Украины предложил создать новый формат переговоров по урегулированию ситуации в стране. По его словам, этот формат можно было бы объединить с нормандским.
Как пояснил Зеленский, в новом формате обсуждалось бы не только урегулирование ситуации на Донбассе, но и возвращение оккупированного Крыма и газопровод "Северный поток-2". "Там (в нормандском формате - ред.) нет речи ни о Крыме, ни о трубе, ни о гарантиях безопасности. Нормандский формат и его темы в таком случае стали бы частью этой конструкции", - сказал президент.
Пожалуйста, подождите...
А до этого не понимал? Вот же ж баран.
PS Как раз Пороху политика - хобби, а не место работы. Может развлекаться сколько хочет. Президентом он уже был, альтер эго удовлетворено, так что цели и задачи у него сейчас другие. Это клоуна будет штырить без власти и успеха, когда его срок закончится, поэтому назад у него пути нет, а у Пороха есть бизнес, куда просто можно всегда вернуться.
Наверное, колумбийский кокс закончился, а кто то из сотрудников подсадил зеленского на плацебо.
Началась детоксикация и пошли такие речи, что даже страшно...
а что было через шесть лет - все знают
Ведь ребенку понятно, что те кого путлер допускает к "форматам", явля.тся его подельниками... И наоборот, любой союзник Украины, открыто помогающий Украине, не будет допущен путлером в "форматы", т.е. в свидетели. Потому что форматы ему нужны только для легитимации капитуляции Украины прописанной а Минске
Совершенно очевидно, что.. как бы это помягче - отсутствие эмпатии к проблемам Украины - это позиция и бизнес элит, и избирателя этих стран в целом. Дипломатический этикет и "скользкая" позиция лидеров сильных европейских стран - это счастье Украины, будь они откровенны в своих высказываниях и действиях - уже давно открыто положили бы хер на украинский вопрос.
У ЕС своих проблем выше крыши, а тут под боком ещё какая-то Украина че-то "настойчиво требует". Какие-то санкции вводить из-за неё, теряя миллиарды бабла, хотя сама Украина весело торгует.
Требует закрыть СП2, хотя сама свою трубу не закрывает почему-то.
Откуда при таких раскладах взяться эмпатии?
Нащо їм лізти вперед, якщо папуга, на посаді президента України, не може цього вимовити???
Відповідь потерпілого всі добре пам'ятають , тому перекладати відповідальність на інших політиків, не корректно з його сторони !
В Нормандском формате пора ставить точку и по всем направлениям начинать сотрудничать с США
Ну а послезавтра, Европе не остаётся делать ничего иного, как снять санкции с России.
Ведь это УКРАИНА вышла из переговоров, нарушив соглашения.
Вы же понимаете, что это единственный вариант развития событий, если сделать то, что Вы предлагаете?
Или у Вас есть какой-то другой хитрый план?
- А матом ругаться можно?
- Нет.
- Тогда я возмущен молча!