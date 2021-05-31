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Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины Нормандские переговоры
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Зеленский (16498) Россия (91205) минские соглашения (3221) нормандская четверка (1596)

Представители Германии и Франции на последней встрече советников не смогли назвать Россию стороной конфликта на Донбассе, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Представители Германии и Франции на последней встрече советников не смогли назвать Россию стороной конфликта на Донбассе, - Зеленский

Во время последней встречи советников правительств участников нормандского формата представители Германии и Франции не смогли назвать Россию стороной конфликта на Донбассе. В этом формате также не обсуждается оккупация Крыма.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Нормандский формат касается только востока Украины. Речь не идет ни о Крыме, ни о трубопроводах, ни о гарантиях безопасности. Речь не идет ни о нашем членстве в НАТО, ни о нашем партнерстве с Альянсом", - отметил Зеленский. Он подчеркнул, что Украина сделала много важных шагов в нормандском формате. "Но почему мы не решили свои проблемы? В таком формате, например, прошли встречи в Минске. Это технический круглый стол, на котором мы пытаемся обсудить вопросы, связанные с прекращением войны", - сказал президент.

Зеленский напомнил, что во время последней встречи советники по внешней политике нормандской четверки, российский переговорщик прямо спросил: "Скажите, пожалуйста, является ли Россия стороной в этом конфликте?". Президент Украины подчеркнул, что представители Германии и Франции не дали на этот вопрос конкретного ответа. "И снова была выбрана осторожная дипломатия. Мы не согласны с этим, потому что Россия, конечно, является стороной в этом конфликте", - отметил он.

По его словам, этот случай показывает, как работает нормандский формат и встречи в Минске. "Мы находимся на таком этапе, когда все боятся даже назвать Россию стороной конфликта", - резюмировал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Германия не оказывала нам никакой военной помощи, но могла", - Зеленский

Журналист немецкого издания уточнил у главы государства: "Так не осмелился представитель Германии назвать Россию стороной конфликта?" На что Зеленский ответил: "Он не мог ответить на этот вопрос прямо. Я думаю, это проблема. Здесь нет места дипломатии. Война продолжается уже семь лет. Уже на первой встрече Нормандии я понял, что мы движемся кругами, как цирковые лошади".

Президент Украины предложил создать новый формат переговоров по урегулированию ситуации в стране. По его словам, этот формат можно было бы объединить с нормандским.

Как пояснил Зеленский, в новом формате обсуждалось бы не только урегулирование ситуации на Донбассе, но и возвращение оккупированного Крыма и газопровод "Северный поток-2". "Там (в нормандском формате - ред.) нет речи ни о Крыме, ни о трубе, ни о гарантиях безопасности. Нормандский формат и его темы в таком случае стали бы частью этой конструкции", - сказал президент.

Также читайте: Я вижу формат вовлечения США в переговоры по Донбассу, - Зеленский

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+29
А ты?
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31.05.2021 22:59
+26
Пусть сначала сам назовет.
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31.05.2021 23:00
+25
А шо он? Шо вы все пристали до бедного мальчика??? Мальчик хороший, послушный, какой сценарий ему написали - тот и озвучил.
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31.05.2021 23:05
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А ты?
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31.05.2021 22:59 Ответить
А шо он? Шо вы все пристали до бедного мальчика??? Мальчик хороший, послушный, какой сценарий ему написали - тот и озвучил.
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31.05.2021 23:05 Ответить
так он и назвал. читай статью
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31.05.2021 23:41 Ответить
На нормандской встрече? Или где-то, каким-то журналистам?
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01.06.2021 16:38 Ответить
він і в перемовинах так каже, і журналістам. Просто не називає фамілію уйла. Ну в принципі правильно. Проблема московії не в фуйлі. Він там ще не найгірший. Це треба розуміти.
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02.06.2021 20:46 Ответить
не неси чуши
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02.06.2021 21:19 Ответить
Не при ділах
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01.06.2021 00:17 Ответить
А он знает только "та сторона". То ли Ленка, то ли Мендель, то ли там, где табу. Представники Німеччини і Франції на останній зустрічі радників не змогли назвати Росію стороною конфлікту на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6214
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01.06.2021 06:47 Ответить
Уже на первой встрече Нормандии я понял, что мы движемся кругами, как цирковые лошади".

А до этого не понимал? Вот же ж баран.
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31.05.2021 23:00 Ответить
А, представляете, тогда, уровень его избирателей, для которых он признанный авторитет и лидер... мне даже трудно подобрать подходящее животное..
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31.05.2021 23:09 Ответить
Та я не думаю, что он для кого-то авторитет. Большинство его избирателей голосовали не за него, а против пети. Думали, что хуже точно не будет.
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31.05.2021 23:16 Ответить
И сколь багато из них могут назвать страну-помойку агрессором, интересно...?
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31.05.2021 23:18 Ответить
Э нет, большинство из избирателей Зеленского всё же поверили телерекламе про "простого и честного президента из народа", а то, что Пороха топили - это вообще ожидаемо было. Уж очень он был неудобный для многих. Частично там правильно топили, но в основном выли обиженные тем, что им не достались хлебные должности. Весь этот сброд сразу понял перспективы, которые открывают для них "Слуги Народа" и толпами повалил туда. Ну а то, что короля играет свита, это даже не обсуждается.
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01.06.2021 04:54 Ответить
по поводу слуг согласен, но голосовали все против пети, который думал что всех нае...ал, пете указали его место, он теперь как баба жулька- сбитый и нах никому не нужный.
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01.06.2021 09:13 Ответить
Жулька с политики живет, это её источник доходов, и она будет зубами держаться до последнего. Так что я её не сбрасывал бы со счетов, мудрый нарид вполне может и за неё тоже проголосовать, и даже за коня.
PS Как раз Пороху политика - хобби, а не место работы. Может развлекаться сколько хочет. Президентом он уже был, альтер эго удовлетворено, так что цели и задачи у него сейчас другие. Это клоуна будет штырить без власти и успеха, когда его срок закончится, поэтому назад у него пути нет, а у Пороха есть бизнес, куда просто можно всегда вернуться.
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01.06.2021 13:50 Ответить
Пусть сначала сам назовет.
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31.05.2021 23:00 Ответить
Он видит мир в глазах Путина...
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01.06.2021 02:44 Ответить
Остап Бендер: "Заграница нам поможет, запад с нами!"
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31.05.2021 23:02 Ответить
о себе говоришь))))
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31.05.2021 23:40 Ответить
а сам зелох назвал, та сторона...
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31.05.2021 23:03 Ответить
Вообще на себя не похож!
Наверное, колумбийский кокс закончился, а кто то из сотрудников подсадил зеленского на плацебо.
Началась детоксикация и пошли такие речи, что даже страшно...
Представители Германии и Франции на последней встрече советников не смогли назвать Россию стороной конфликта на Донбассе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7969
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31.05.2021 23:05 Ответить
Франция отморозилась, а Германия снова заявила о выходе из Лиги Наций как в 1933-м...
а что было через шесть лет - все знают
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31.05.2021 23:05 Ответить
А як же "надо просто пэрэстать стрэлять?!"
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31.05.2021 23:05 Ответить
Нет, "просто пэрэстать стрэлять" не достаточно. Надо принять особый статус, провести амнистию и выборы в дыре без контроля границы. Так записано в "Минских соглпшениях".
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31.05.2021 23:18 Ответить
лошадь цирковая зелох, а абищал закончить войну одной левой, бо типа никому не выгодна она
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31.05.2021 23:05 Ответить
так вроде бы и до него она была 5 лет...
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01.06.2021 09:15 Ответить
Германия и Франция всегда были хитро сделанные.Не хотят ссорится с кацапами.
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31.05.2021 23:05 Ответить
А дерьмак хочет?
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31.05.2021 23:11 Ответить
Зачем им это делать? Есть хоть одна уважительная причина?
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01.06.2021 01:51 Ответить
Хотя бы для единства с ЕС.
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01.06.2021 10:36 Ответить
Это нам так хочется. На самом деле в ЕС сильно против паРаши настроены только страны Балтии и поляки, ну теперь еще, возможно, Чехия добавилась. Со всеми остальными нашим клоунам нужно работать, постоянно работать.
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01.06.2021 22:03 Ответить
Им выгодно,и безопасно дружить с Россией
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01.06.2021 09:11 Ответить
Дыхалка слаба....
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31.05.2021 23:11 Ответить
Идиот
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31.05.2021 23:11 Ответить
На святое гад покусился. Нормандсий формат - величайшая дипломатическая победа Порошенко, позволил союзникам 5 лет давить рашку глубокой озабоченностью, а он такое несет. Озабоченности ием мало, Крым ему подавай, санкции ему подавай, СП-2 ему закрывай, да кто после такого с ним разговаривать будет.
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31.05.2021 23:11 Ответить
Надо было Оман и Иорданию включить в формат!
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31.05.2021 23:14 Ответить
Развязывают россии руки, они и так были слабо связаны, а теперь, сложно представить что будет дальше.
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31.05.2021 23:12 Ответить
Половина деппутатов ВР не могут Россию стороной конфликта. Шо уж про Германию и Францию говорить.
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31.05.2021 23:13 Ответить
Это очень смелое заявление и открытие Зеленского!
Ведь ребенку понятно, что те кого путлер допускает к "форматам", явля.тся его подельниками... И наоборот, любой союзник Украины, открыто помогающий Украине, не будет допущен путлером в "форматы", т.е. в свидетели. Потому что форматы ему нужны только для легитимации капитуляции Украины прописанной а Минске
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31.05.2021 23:15 Ответить
******
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31.05.2021 23:15 Ответить
Ты ещё заплачь, терпила.
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31.05.2021 23:15 Ответить
Ну, бабку Ангелу ещё понять можно..она уходит Не хочет создавать проблемы новому канцлеру А Макрон...Он ведет себя как девица до свадьбы Всё время ломается..Не мужик он Популист и никак иначе.. Да и давно нам пора понять В этом мире уважают только сильных А мы всё клянчим , прогибаемся под всех Нужно учится настаивать на своём Сначала будут орать на нас со временем привыкнут Иначе у нас нет будущего как независимая страна
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31.05.2021 23:17 Ответить
Макрон ***** просто боится. Просто тупо боится за свою(своих родственников) жизнь и/или здоровье.
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31.05.2021 23:21 Ответить
При Порошенко называли, работать надо с союзниками, а не врагу в глаза заглядывать.
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31.05.2021 23:18 Ответить
Один лидер, сидящий в "норманском формате", помнится, даже заявлял всем, шо "что бы кончить войну, надо просто прекратить стелять!" Даже в "глаза Путину заглядывал". И Шо?
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31.05.2021 23:19 Ответить
Бл..воно постійно звинувачує наших партнерів а само навіть ***** вбивцею не назве! Зовсім не розуміє міжнародної тактики дипломатії, або спецом не хоче розуміти🤬
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31.05.2021 23:20 Ответить
Напомню поклонникам Зе, в конфликте участвует Украина и - "та сторона"(с) Представители Германии и Франции на последней встрече советников не смогли назвать Россию стороной конфликта на Донбассе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5358
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31.05.2021 23:21 Ответить
Зеленский сказал правильные вещи - поддерживаю
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31.05.2021 23:25 Ответить
Никогда Германия и Франция небыли друзьями и союзниками Украины. Это полностью пророссийские страны. За российское бабло они готовы продать не только Украину но и все бывшие страны соц лагеря. Все бывшие канцлеры получают финансовое содержание от российского газпрома. Думаю, что за Северный поток 2 и Меркель получит свой многомиллионный процент на старость. Так что эти страны больше за россию чем помощь Украине.
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31.05.2021 23:29 Ответить
Не нужно всё объяснять личным меркантильным интересом, якобы продавшихся лидеров.
Совершенно очевидно, что.. как бы это помягче - отсутствие эмпатии к проблемам Украины - это позиция и бизнес элит, и избирателя этих стран в целом. Дипломатический этикет и "скользкая" позиция лидеров сильных европейских стран - это счастье Украины, будь они откровенны в своих высказываниях и действиях - уже давно открыто положили бы хер на украинский вопрос.
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01.06.2021 00:10 Ответить
Абсолютно верно.
У ЕС своих проблем выше крыши, а тут под боком ещё какая-то Украина че-то "настойчиво требует". Какие-то санкции вводить из-за неё, теряя миллиарды бабла, хотя сама Украина весело торгует.
Требует закрыть СП2, хотя сама свою трубу не закрывает почему-то.
Откуда при таких раскладах взяться эмпатии?
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01.06.2021 09:06 Ответить
Шмаркля сам ніколи не називав х...ла і х...лоляндію агресором. Замість того щоб вибивати з німців і французів хоч якусь підтримку і допомогу воно лише шукає привід докоряти їх. Далі будуть етапи промивки мізків від ЗЄків: Захід і НАТО нам не хочуть допомагати, НАТО відмовляє нам в членстві, НАТО і не...ропа нам вороги, а русскіє ето наші братья навєк.
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31.05.2021 23:41 Ответить
Вава робить для себе неймовірні відкриття.
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31.05.2021 23:48 Ответить
так а все они оба три, не халявщики, а парашные партнёры )))
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31.05.2021 23:53 Ответить
Зеля начинает отрабатывать оманский транш
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01.06.2021 00:12 Ответить
Щось ото я тут не второпав про що говорить пан ЗЕ: "Це технічний круглий стіл, на якому ми намагаємося обговорити питання, пов'язані з припиненням війни", - сказав президент.Джерело: https://censor.net/ua/n3268619.Війна закінчиться тільки тоді,коли підаРасєя виповзе не тільки із Донбасу,але й із Криму. Але якщо нормандським форматом не передбачено обговорення питання Криму,то про яке припинення війни може йти мова,навіщо тоді взагалі отот город городити і нахер нам,Українцям, здався отот формат, від якого сенсу-як від козла молока? Щось пан президент тут-таки наплутав у питаннях припинення війни.
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01.06.2021 00:17 Ответить
Прямо як ти...
Нащо їм лізти вперед, якщо папуга, на посаді президента України, не може цього вимовити???
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01.06.2021 00:19 Ответить
Недавно журналістка запитала Зеленського , чи вважає він путлєра вбивцею ?
Відповідь потерпілого всі добре пам'ятають , тому перекладати відповідальність на інших політиків, не корректно з його сторони !
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01.06.2021 00:38 Ответить
Представники Німеччини і Франції на останній зустрічі радників не змогли назвати Росію стороною конфлікту на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4788.
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01.06.2021 00:40 Ответить
ЗЕ везде обосрался и доложил народу как именно он это сделал
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01.06.2021 06:48 Ответить
Давно понятно, что, тпожилая немецкая шл@ха и лягушатник давно куплены фюрером из мордора
В Нормандском формате пора ставить точку и по всем направлениям начинать сотрудничать с США
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01.06.2021 08:07 Ответить
ОК. Завтра Зеленский говорит на встрече, что канцлер Германии -шлюха, а Макрон - тупой лягушатник. И что оба они - агенты путена. И на этой радостной ноте Украина выходит из Нормандского формата и Минских соглашений.
Ну а послезавтра, Европе не остаётся делать ничего иного, как снять санкции с России.
Ведь это УКРАИНА вышла из переговоров, нарушив соглашения.
Вы же понимаете, что это единственный вариант развития событий, если сделать то, что Вы предлагаете?
Или у Вас есть какой-то другой хитрый план?
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01.06.2021 09:11 Ответить
не смогли назвать ...
- А матом ругаться можно?
- Нет.
- Тогда я возмущен молча!
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01.06.2021 09:37 Ответить
Не помню чтобы эта зеленая сопля хоть раз назвал Россию оккупантом или участником конфликта.
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01.06.2021 10:42 Ответить
Чому це ні разу не прозвучало від ЗЕ-президента прямо- ПУТІН - ВБИВЦЯ , а все якась "друга сторона " Натомість від НАТО , ЕС він це вимагає .Чом би вони мали піклуватися за Україну більше , ніж її президент. Блазня все більше ігнорують , а Україну підтримують . Епатажними заявами блазень намагається звернути на себе увагу , тобто провокує на увагу до своєї особи , а не держави .
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01.06.2021 11:35 Ответить
Блазень решил окончательно разостраться со всеми партнёрами по коалиции?
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01.06.2021 12:02 Ответить
 
 