Антикоррупционный суд оставил под стражей брата судьи Вовка Зонтова с возможностью залога 27 млн грн
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Высший антикоррупционный суд продлил содержание под стражей Юрия Зонтова, брата председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
Судья частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное с прокурором САП, и продлил бывшему сотруднику Службы внешней разведки Украины Зонтову, который также является адвокатом, срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 27 млн 240 тысяч гривен.
Если Зонтов внесет залог, на него возлагаются следующие процессуальные обязанности: являться по каждому требованию к следователю, детективу, прокурору, следственному судье, в суд; не покидать пределы Киева и поселка Гатное Киевской области без разрешения следователя, детектива или суда; уведомлять следователя, детектива или суд об изменении места жительства и работы; воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами; сдать на хранение в соответствующие органы паспорт и другие документы, которые дают право на выезд за пределы Украины; носить электронное средство контроля.
Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.
7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки
Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова. 9 апреля стало известно, что суд арестовал на два месяца Зонтова.
21 апреля брата главы ОАСК Вовка Зонтова уволили из Службы внешней разведки.
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Я - Гарри, он - Уолтер, мы братья-близнецы,
У нас одна мамаша, но разные отцы (с)
так появился Павел Вовк..
а другой бывший руководитель Службы внешний разведки странно гибнет в Египте от дайвинга