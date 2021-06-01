США и ЕС должны обеспечить Украине особый статус в сфере безопасности, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал каких гарантий безопасности ожидает для Украины от западных партнеров.

Об этом шла речь в интервью президента немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Журналист газеты сказал Зеленскому, что некоторые страны НАТО с опаской относятся к членству Украины в Альянсе, пока она воюет с Россией, поскольку в таком случае Киев может применить пятую статью, согласно которой все государства НАТО должны были бы вступить в конфликт.

"Это было бы вопросом переговоров. Украина не хочет войны. Мы не говорим: Ой, да ладно. Мы не думаем об этом. И видим ли мы альтернативу Альянса для нас? Вопрос в том, как выйти из этой сложной ситуации. Ситуации, сложившейся со вступлением Украины в НАТО. Я могу ответить на этот вопрос для вас. Украина может иметь план Б", - заявил в ответ Зеленский.

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Он считает, что когда Украина вернет свои оккупированные территории и восстановит территориальную целостность, то США и Евросоюз могли бы гарантировать Украине безопасность.

"Если однажды Украина вернет свои оккупированные территории, она не должна быть обеспечена неопределенными договоренностям, которые легко можно нарушить, как это было с Будапештским меморандумом. Скорее всего, должны быть серьезные игроки: ЕС и США. Затем они обеспечили бы Украине будущий особый статус в сфере безопасности", - пояснил Зеленский.

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