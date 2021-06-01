США и ЕС должны обеспечить Украине особый статус в сфере безопасности, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
Президент Владимир Зеленский рассказал каких гарантий безопасности ожидает для Украины от западных партнеров.
Об этом шла речь в интервью президента немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Журналист газеты сказал Зеленскому, что некоторые страны НАТО с опаской относятся к членству Украины в Альянсе, пока она воюет с Россией, поскольку в таком случае Киев может применить пятую статью, согласно которой все государства НАТО должны были бы вступить в конфликт.
"Это было бы вопросом переговоров. Украина не хочет войны. Мы не говорим: Ой, да ладно. Мы не думаем об этом. И видим ли мы альтернативу Альянса для нас? Вопрос в том, как выйти из этой сложной ситуации. Ситуации, сложившейся со вступлением Украины в НАТО. Я могу ответить на этот вопрос для вас. Украина может иметь план Б", - заявил в ответ Зеленский.
Он считает, что когда Украина вернет свои оккупированные территории и восстановит территориальную целостность, то США и Евросоюз могли бы гарантировать Украине безопасность.
"Если однажды Украина вернет свои оккупированные территории, она не должна быть обеспечена неопределенными договоренностям, которые легко можно нарушить, как это было с Будапештским меморандумом. Скорее всего, должны быть серьезные игроки: ЕС и США. Затем они обеспечили бы Украине будущий особый статус в сфере безопасности", - пояснил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
..............
Германия должна Украине.
Франция должна Украине.
ЕС должен Украине.
Уганда должна Украине
Пингвины в Антарктиде должны Украине.
Галактика Андромеды должна Украине.
...
Ппц, у Зеленского как-то странно видоизменилась программа по сравнению с предвыборной.
Никто Украине ничего не должен кроме неё самой.
Пока Украина зарабатывает на транзите газа из РФ - НЕЛЬЗЯ ожидать от других государств что они откажутся от этого.
Пока Украина торгует с РФ - нельзя ждать остановки торговли с ней другими странами.
Пока в Украине воруют космическими масштабами - нельзя ждать, что добрые инвесторы из ЕС прибегут вкладывать бабло.
У кого-нибдуь есть переводчик с наркоманского или хотя бы шизофренического?