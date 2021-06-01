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США и ЕС должны обеспечить Украине особый статус в сфере безопасности, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

США и ЕС должны обеспечить Украине особый статус в сфере безопасности, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал каких гарантий безопасности ожидает для Украины от западных партнеров.

Об этом шла речь в интервью президента немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Журналист газеты сказал Зеленскому, что некоторые страны НАТО с опаской относятся к членству Украины в Альянсе, пока она воюет с Россией, поскольку в таком случае Киев может применить пятую статью, согласно которой все государства НАТО должны были бы вступить в конфликт.

"Это было бы вопросом переговоров. Украина не хочет войны. Мы не говорим: Ой, да ладно. Мы не думаем об этом. И видим ли мы альтернативу Альянса для нас? Вопрос в том, как выйти из этой сложной ситуации. Ситуации, сложившейся со вступлением Украины в НАТО. Я могу ответить на этот вопрос для вас. Украина может иметь план Б", - заявил в ответ Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Грузия должны получить ПДЧ в НАТО и план вступления в Евросоюз, - Зеленский

Он считает, что когда Украина вернет свои оккупированные территории и восстановит территориальную целостность, то США и Евросоюз могли бы гарантировать Украине безопасность. 

"Если однажды Украина вернет свои оккупированные территории, она не должна быть обеспечена неопределенными договоренностям, которые легко можно нарушить, как это было с Будапештским меморандумом. Скорее всего, должны быть серьезные игроки: ЕС и США. Затем они обеспечили бы Украине будущий особый статус в сфере безопасности", - пояснил Зеленский.

Также смотрите: "Членство в НАТО является стратегическим курсом Украины", - Зеленский. ВИДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+40
передайте этому мудиле - мы ничего не должны не Украине и тем более зебилу и его глупой секте.
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31.05.2021 23:59
+37
пипец - для зебилов тупость и дебилизм - норма жизни.
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01.06.2021 00:02
+32
Нагадаєте, коли Вава Янелох ставив на місце фуйло?
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01.06.2021 00:01
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Йди копай черевички і лови золоту рибку,чи старичка Хотабича.
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01.06.2021 06:28 Ответить
кидала
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01.06.2021 06:39 Ответить
Не поддерживая Усатого покупкой электрики, и выгони Эрмека, покажи что ты что- то можешь, ты кричишь что Франция не называет Россию агрессором а покупаешь Амсторы, что в мире мало желающих построить в Украине электровозы????
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01.06.2021 07:05 Ответить
Та ще б Мендель попросив би забезпечити безпеку кількома твіттами.
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01.06.2021 07:15 Ответить
Ni kto vam nichego ne doljen poproshayki.
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01.06.2021 07:25 Ответить
все клоуну должны, а он никому не должен
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01.06.2021 07:29 Ответить
Ну что ты мелешь, дрыщ зьйобнутый? Очнись, наркоша и вспомни, что ты,ЗЕбанько сделал для получения ПДЧ? Ты, говнюк ЗЕбанутый, похерил все, что было выстроено Порохом в сфере безопасности. Украину поддерживала вся Европа, благодаря его диполматическим усилиям, а штаты стали нашим главным союзником. А ты, срань ЗЕбанутая все это похерил, завел, наркоша гребаный, на Байдена дело а потом кукарекаеш :Байден, почему мы не в НАТО. ЗЕбанутый идиот, ты не кукарекай, что тебе кто-то что-то должен, а лучше закройся и тихонечко уйди в свой зьйобнутый квартал, пока тебя, дрыща-наркошу не начали бить.
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01.06.2021 07:56 Ответить
Украъні ніхто нічого не винен. Тільки шпанюки з підворотні і базіки намагаються втюхівати в наші голови ,що нам хтось щось повинен робити за нас. Зелена брехлива чума крім базікання нічого не робить для того.щоб вступити в НАТО і ЄС.
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01.06.2021 08:22 Ответить
снова нелоху все должны, а вот он никому ничего не должен! неисправимый ***@н США і ЄС мають забезпечити Україні особливий статус у сфері безпеки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6277
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01.06.2021 08:33 Ответить
Никто ничего Украине, а тем более зелени, не должен. Не надо спихивать свою безпораднисть на цивилизованные страны. Или очень хочется сделать Украину губернией орды?
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01.06.2021 09:08 Ответить
Що мають робити США і ЄС вони самі знають і розберуться без сопливих. Що ти зробив? Для чого тебе вибрало 73% баранів? Тобі тільки мова заважає жити, бо який раз "слуги" не залишають надій знищити закон про мову?Твій бізнес, Косоворотка, заточений на расєю, твої думки про малоросію, а американці і європейці це все бачать і не бажають марати свою репутацію.
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01.06.2021 09:19 Ответить
Или клинический идиот, или московский агент. Хотя одно другого не исключает...
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01.06.2021 09:20 Ответить
И почему он решил, что ему все должны?
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01.06.2021 09:22 Ответить
Четыре оборонных предприятия жалуются на провал Гособоронзаказа

..............
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01.06.2021 09:23 Ответить
США должны Украине.
Германия должна Украине.
Франция должна Украине.
ЕС должен Украине.
Уганда должна Украине
Пингвины в Антарктиде должны Украине.
Галактика Андромеды должна Украине.
...
Ппц, у Зеленского как-то странно видоизменилась программа по сравнению с предвыборной.
Никто Украине ничего не должен кроме неё самой.
Пока Украина зарабатывает на транзите газа из РФ - НЕЛЬЗЯ ожидать от других государств что они откажутся от этого.
Пока Украина торгует с РФ - нельзя ждать остановки торговли с ней другими странами.
Пока в Украине воруют космическими масштабами - нельзя ждать, что добрые инвесторы из ЕС прибегут вкладывать бабло.
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01.06.2021 09:22 Ответить
А-а-а!!! Я понял! Воно ж -- найвпливовіший лідер **********! Ось і "впливає" (в смысле -- плавает) США і ЄС мають забезпечити Україні особливий статус у сфері безпеки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5049
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01.06.2021 09:25 Ответить
Лідор!!!
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01.06.2021 12:06 Ответить
Хорошо, когда тебе все должны!
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01.06.2021 09:27 Ответить
Опять ДОЛЖНЫ!? США и ЕС должны обеспечить Украине особый статус в сфере безопасности, - Зеленский
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01.06.2021 10:12 Ответить
Они же не Зеленский, который никому ничего не должен....
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01.06.2021 10:25 Ответить
ахахха) та ладно, всем сейчас тяжело и мы как можем. так и стараемся обеспечить безопасность нашей нации!
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01.06.2021 13:18 Ответить
Прежде чем требовать помощь и защиту , надо, для начала, на плясать под дудку кровавого кремлёвского карлика, пытаясь, стоя на коленях, заглянуть ему в глаз... Глаз, в котором кроме дерьма ещё желание мира просматривается....
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01.06.2021 10:31 Ответить
Этого 95-квартального Мойшу пора списывать ..Мойша слишком задержался и протух ...Надо нового Президента .
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01.06.2021 10:32 Ответить
Они пишут это ДОЛЖНЫ в большинстве случаев Даже в малокультурном быту злоупотребление обращением ДОЛЖЕН/ДОЛЖНЫ не приводит к взаимопониманию. Хотя бы потому, что сосед может не считать себя должником, а, возможно, скорее наоборот. Заботились о себе, надеялись, а получили обострение ... Допускаю, что Зеленский и не использовал это недипломатичное ДОЛЖЕН/ДОЛЖНЫ, а его встроили в заголовок... грамотеи от ЦН.
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01.06.2021 10:43 Ответить
Это ты, зеуг, просрал все. Ты и ответишь, в свое время....
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01.06.2021 10:49 Ответить
"Это было бы вопросом переговоров. Украина не хочет войны. Мы не говорим: Ой, да ладно. Мы не думаем об этом. И видим ли мы альтернативу Альянса для нас? Вопрос в том, как выйти из этой сложной ситуации. Ситуации, сложившейся со вступлением Украины в НАТО. Я могу ответить на этот вопрос для вас. Украина может иметь план Б" Источник: https://censor.net/ru/n3268629

У кого-нибдуь есть переводчик с наркоманского или хотя бы шизофренического?
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01.06.2021 10:50 Ответить
"Это рука Кремля" (с.)
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01.06.2021 11:01 Ответить
Сраному клоуну всі должні, тільки він нікому нічого не должен.
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01.06.2021 11:04 Ответить
Україна у великій небезбеці - це неадекват...
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01.06.2021 11:39 Ответить
Блин кто ему все эту ахинею забивает в голову.......его как лоха водят..........
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01.06.2021 13:41 Ответить
Є така істота - дєррьмак. І забиває, і полірує!
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01.06.2021 13:45 Ответить
И Байден, и США, и ЕС, ну все должны Украине! А Украина ничего не должна? Юрмалу вспомни, и примени тогда сказанное тобой к себе!
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01.06.2021 19:08 Ответить
Вовик, тебе никто ничего не должен. А, вот ты Украине должен - это освободить кресло на Банковой. Ты туда попал обманом. Ты не Голобородько, а простой актёришко , обманувший украинцев ради удовлетворения интересов группки олигархов, разбогатевших на разворовывании богатств Украин и обмане украинцев. Ты , как и твои хозяева, обманул народ. Поэтому - геть с Банковой. Вот это ты точно украинцам должен.
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01.06.2021 21:32 Ответить
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