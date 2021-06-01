Наши партнеры на Западе слегка оборзели от своей мощи, - зампредседателя Совбеза РФ Медведев

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев охарактеризовал политику Запада в отношении России словом "оборзели".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"К сожалению, наши партнеры на Западе слегка "оборзели" от своей мощи, особенно после того, как распался Варшавский договор. Это правда. Ведь раньше никто не пытался доводить конфронтацию с нашей страной до такого уровня. Да, были очень разные периоды, даже Карибский кризис был. Но, тем не менее, никому в голову не приходило отсекать все пути общения", - сказал Медведев.

Он напомнил, что Евросоюз и США начали вводить индивидуальные санкции в отношении конкретных граждан России.

"Но вот можно себе представить, чтобы индивидуальные санкции - при том, что было колоссальное неприятие друг друга, - были введены в отношении Хрущева или Брежнева, или членов Политбюро, или руководителей Верховного совета? Нет, конечно. Почему? Потому что наши партнеры были настроены гораздо более прагматично", - подчеркнул зампред Совбеза РФ.

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Он добавил, что даже при несогласии с политикой Советского Союза Запад сохранял каналы общения, возможность ездить друг к другу. "И даже высылка дипломатов, которая поставлена сейчас на поток, она раньше в такой степени не практиковалась. Да, бывали подобные случаи, но все-таки не в таком объеме", - сказал Медведев.

При этом Медведев убежден, что "эту спираль конфронтации раскрутила" не Россия. По его мнению, Запад "мог повести себя гораздо более тонко, умно", не разрушая отношений с Москвой, "но они все разрушили, сожгли дотла".

На вопрос, лучше ли в его понимании отношения с Западом времен "холодной" войны, чем те, что есть сейчас, Медведев ответил согласием. "Да, правильно. Я не говорю о ситуации типа Карибского кризиса, когда вообще все на волоске висело. Но по отдельным моментам нынешняя ситуация хуже", - сказал Медведев.

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Причина тому, по мнению Медведева, - пренебрежение Россией со стороны западных "партнеров".

"Раньше исходили из постулата, что Советский Союз не друг, но с ним необходимо считаться, а сейчас они считают, считали во всяком случае до поры до времени, что Россия - умирающая страна. Что с ней можно не считаться, что во внешнеполитическом дискурсе к ней можно относиться пренебрежительно. И поэтому насовершали очень много ошибок", - считает Медведев.