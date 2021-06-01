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Меркель на этой неделе направит в США делегацию для обсуждения "Северного потока-2"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Меркель на этой неделе направит в США делегацию для обсуждения

Канцлер Германии Ангела Меркель на этой неделе направляет в Вашингтон группу высокопоставленных чиновников для обсуждения проекта газопровода "Северный поток 2".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на немецкий медиаконцерн Funke Media Group.

По данным издания, немецкая делегация во главе с советником Меркель по внешней политике Яном Хеккером и ее главным экономическим советником Ларсом-Хендриком Реллером встретится в США с советником президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и торговым представителем Кэтрин Тай.

Отмечается, что визит немецкой делегации, который состоится всего за несколько дней до первой поездки Байдена в Европу, призван устранить напряженность, имеющуюся в экономических отношениях между США и Германией. Одной из нерешенных проблем остаются пошлины на импорт стали и алюминия из Европы, введенные бывшим президентом Дональдом Трампом.

Ранее Байден заявил, что дальнейшие санкции против "Северного потока 2" были бы "непродуктивны" для отношений США с Европой. По его мнению, реализация проекта продолжится, "потому что он и так почти полностью завершен".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти Германии после выборов могут изменить позицию по "Северному потоку-2", - посол Мельник

Нынешняя администрация США неоднократно заявляла, что выступает против проекта "Северный поток 2" и будет пытаться воспрепятствовать завершению строительства.

Республиканцы же критикуют Байдена за слишком мягкую, санкционную политику в отношении газопровода. В частности, многие конгрессмены ранее в мае выражали недовольство решением Байдена пока не вводить санкции против компании-оператора газопровода - Nord Stream 2 AG.
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Топ комментарии
+3
Намечаеться крепкое застолье по поводу открытия сп2
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01.06.2021 07:27
+2
Дойчланд, дойчланд юбер аллес...ничего не меняется... Сталин с Гитлером до 1941-го взасос целовался, сейчас Меркель с пуйлом...антифашисты, пля..
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01.06.2021 07:16
+1
Двуличная с-ка.
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01.06.2021 08:49
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Дойчланд, дойчланд юбер аллес...ничего не меняется... Сталин с Гитлером до 1941-го взасос целовался, сейчас Меркель с пуйлом...антифашисты, пля..
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01.06.2021 07:16 Ответить
Намечаеться крепкое застолье по поводу открытия сп2
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01.06.2021 07:27 Ответить
Дембельский аккорд. Меркель цього тижня направить у США делегацію для обговорення "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 488
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01.06.2021 07:50 Ответить
торопится бабка понимает что в сентябре выборы и если к власти прийдут партия "зелёных"( не путать с партией зеленских) то не ведать ей северного потока как своих ушей.......
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01.06.2021 08:04 Ответить
Не придёт! И слава Богу.
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01.06.2021 09:44 Ответить
Поехали за путина зад вылизывать
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01.06.2021 08:08 Ответить
нюхайте носвай...делегации вам не помогут....
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01.06.2021 08:34 Ответить
Двуличная с-ка.
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01.06.2021 08:49 Ответить
Это же "западные парднёры"! Бабло правит миром......к сожалению.
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01.06.2021 08:50 Ответить
А где тут Украина? Как же такой "друг" порошенка и сдал Украину?
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01.06.2021 08:50 Ответить
Ты не попутал кто сейчас **********? Меркель цього тижня направить у США делегацію для обговорення "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8031
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01.06.2021 09:12 Ответить
Предложат 10% ?
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01.06.2021 09:24 Ответить
Называя вещи своими именами немцы отжали бизнес и у Польши тоже. Т.Е. они срали на партнеров по Евросоюзу.Значит Евросоюз нужен немцам только для беспошлинного сбыта своих товаров.А разные там ценности только до тех пор пока не зазвенят сребреники
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01.06.2021 09:26 Ответить
Так и есть, страны бомжи всегда трудятся на своих хозяев.
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01.06.2021 09:46 Ответить
А почему немцы должны думать как бы Украине, получать деньги от своего агрессора? Они о себе думают, украинская ГТС, на ладан дышит. Сдохнет, и немцам без газа подыхать?
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01.06.2021 09:28 Ответить
А вообще чуднО, немцы едут в США, договариваться о поставках газа из Раши))) Шерхан должен дать добро?)))
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01.06.2021 09:31 Ответить
Закрыть проект " Северный поток 2" хватит и №1 и закрыть транспортный коридор через Беларусь. Украинских мощностей хватит.
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01.06.2021 11:59 Ответить
 
 