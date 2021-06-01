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беспилотник (2077) Крым (26014) Лавров (2204) Россия (91205) Турция (3229) Чавушоглу (124)

Глава МИД Турции Чавушоглу ответил на упреки РФ по поводу продажи беспилотников Украине: Вы продаете ракеты Сирии

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Глава МИД Турции Чавушоглу ответил на упреки РФ по поводу продажи беспилотников Украине: Вы продаете ракеты Сирии

Позиция Турции относительно непризнания оккупации Крыма Россией остается неизменной, а соглашение о продаже БПЛА Украине не затрагивает других стран.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Наша позиция по Крыму известна. Мы также озвучиваем это россиянам. Мы говорим о том, что ее решение - в политической плоскости", - сказал глава МИД Турции, слова которого цитирует телеканал NTV

Комментируя тему продажи турецких беспилотников Украине, он подчеркнул: "Это торговля. Соглашение с Украиной было заключено много лет назад. Россия поставляет ракеты в Сирию или другие страны. Мы не ставили этого под сомнение, когда это произошло".

Чавушоглу добавил, что во всем мире существует большой спрос на беспилотные летательные аппараты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция сохраняет нейтралитет в вопросе отношений Украины и России, - глава МИД Чавушоглу

Как сообщалось, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью одному из российских изданий "рекомендовал" турецким коллегам "прекратить подпитывать милитаристские настроения Киева". По словам главы МИД государства-оккупанта, "поощрение агрессивных украинских инициатив по Крыму равносильно посягательству на территориальную целостность России".
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Топ комментарии
+43
Хорошо ответил паРашкинцам... Глава МИД Турции Чавушоглу ответил на упреки РФ по поводу продажи беспилотников Украине: Вы продаете ракеты Сирии - Цензор.НЕТ 1785
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01.06.2021 07:26
+11
Скорее, просто послал...
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01.06.2021 08:28
+9
Достойный ответ мужика с яйцами и без желания заглянуть путину в глаза.
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01.06.2021 08:19
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Хорошо ответил паРашкинцам... Глава МИД Турции Чавушоглу ответил на упреки РФ по поводу продажи беспилотников Украине: Вы продаете ракеты Сирии - Цензор.НЕТ 1785
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01.06.2021 07:26 Ответить
Можно сказать что даже нагнул
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01.06.2021 08:25 Ответить
Скорее, просто послал...
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01.06.2021 08:28 Ответить
Цікаво, чи сказав "siktir git"? Глава МЗС Туреччини Чавушоглу відповів на закиди РФ з приводу продажу безпілотників Україні: Ви продаєте ракети Сирії - Цензор.НЕТ 1057
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01.06.2021 09:54 Ответить
Какой же цирк... А знаете что мокша строит аэс в турции и вакцины будет поставлять. В Азербайджан уже поставляет и производит
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01.06.2021 07:27 Ответить
Турки с мокшой при помощи наших продажных разводят украинцев
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01.06.2021 07:35 Ответить
Это всего лишь бизнес ,детка.ничего личного!
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01.06.2021 07:41 Ответить
Россия шантажируя Карабахом посылает вакцины.Но в стране прививаются китайскими(кто вынужден) и ВООБЩЕ НЕ ПРИВИВАЮТСЯ.Ведь тут спасительный огонь ЯнАрДага(Горящего мужа гора) под Баку(Баха).Они так и будут лежать,потом в Африку родадут.
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01.06.2021 09:26 Ответить
місяць тому цей чавушоглу, заявив що, якщо руззкє укладуть договір на купівлю байрактарів то і їм вони продадуть без проблем
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01.06.2021 07:53 Ответить
Руззкє уклали договір?
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01.06.2021 08:46 Ответить
не знаю. але такі заяви були, і я впевнений турки продадуть що завгодно хоч самому шайтану
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01.06.2021 11:32 Ответить
Вчергове басурмани провели своїм кволим по кацапским гембам.
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01.06.2021 07:34 Ответить
Глава МЗС Туреччини Чавушоглу відповів на закиди РФ з приводу продажу безпілотників Україні: Ви продаєте ракети Сирії - Цензор.НЕТ 2125
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01.06.2021 08:09 Ответить
Нахрена вообще отвечать на вопли обдолбанного коксом коня
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01.06.2021 08:10 Ответить
Кацапы ко всему миру задираются , а с заду у них в Сибири уже китайцы хозяева 😀😀😀
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01.06.2021 08:19 Ответить
Ну не выдумывай. Трудно их туда заманить.
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01.06.2021 20:13 Ответить
Достойный ответ мужика с яйцами и без желания заглянуть путину в глаза.
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01.06.2021 08:19 Ответить
Турки молодцы со своими байкартарами .
Но хотелось бы услышать отчёт власти О КОЛИЧЕСТВЕ И КАЧЕСТВЕ аппаратов собственного производства . А то турки могут продавать всему миру , а война идёт в Украине
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01.06.2021 08:22 Ответить
Глава МЗС Туреччини Чавушоглу відповів на закиди РФ з приводу продажу безпілотників Україні: Ви продаєте ракети Сирії - Цензор.НЕТ 2393
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01.06.2021 08:29 Ответить
Надо было и про лднр вспомнить, зря что забыл сказать Глава МЗС Туреччини Чавушоглу відповів на закиди РФ з приводу продажу безпілотників Україні: Ви продаєте ракети Сирії - Цензор.НЕТ 220
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01.06.2021 09:05 Ответить
Тактично не нагадав про поставку ракет ХАМАСу і озброєння в ОРДЛО.
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01.06.2021 09:11 Ответить
Я не е понял,Турция должна спрашивать у россии разрешения с кем и чем ей торговать? Много строите из себя кацапчики.
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01.06.2021 09:16 Ответить
Продавцы и покупатели имеют право, самостоятельно торговать, никого не спрашивая. Например газом.
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01.06.2021 20:17 Ответить
Вот и я о том же.
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01.06.2021 20:33 Ответить
Эрдоган -наш.
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01.06.2021 09:23 Ответить
Вчера на Ютубе,на канале дал клип "Карта Од(Аз)ЭрБэйДжана на Парижской конференции 1919г."Тогда какая территория была(между морями) и сейчас сколько стало,после власти Кремля массонского.А ведь Кавказ-начало мира и шутить с ним нельзя.
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01.06.2021 09:33 Ответить
на канале "BaktriyaKavkaz"
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01.06.2021 09:34 Ответить
Соглашение с Украиной было заключено много лет назад. Источник: https://censor.net/ru/n3268638. Странно, а любители Скотов утверждают, что это все узеленского договорились
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01.06.2021 09:40 Ответить
Кто б гавкал о "милитаризме" Киева? Но только не вонючая кацапия!
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01.06.2021 10:22 Ответить
Практически "послал" с восточной изысканностью.
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01.06.2021 11:56 Ответить
ЧТО ВЫ ЭТИМ ПДРАМ ОБЪЯСНЯЕТЕ !!!??? ИХ ВАЛИТЬ НАДО ЖЕСТКО И БЫСТРО !!!
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01.06.2021 12:27 Ответить
Что случилось? Чего буквы такие?
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01.06.2021 20:19 Ответить
http://vp.reactor.cc/post/4602547
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01.06.2021 20:37 Ответить
 
 