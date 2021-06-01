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детсад (418) образование (2225) реформы (3866) Шкарлет (296)

"Ребенок перестает быть вещью, которую сдали в камеру хранения. Мы полностью переформатируем дошкольное образование", - Шкарлет

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В Украине на законодательном уровне полностью переформатируют процесс дошкольного образования - это будет образование раннего развития.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в программе "Официальный разговор" телеканала "Дом" заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"Прежде всего, сегодня нарабатывается закон о дошкольном образовании, потому что мы его уже рассматриваем не как дошкольное, а как образование стадии раннего развития человека", - сказал глава МОН.

Он отметил, что это также укладывается в концепцию развития Президентского университета, где "мы взращиваем не просто ребенка".

"Ребенок перестает быть вещью, которую сдали в камеру хранения. Мы полностью переформатируем процесс дошкольного образования на законодательном уровне. Переформатируем его в образование раннего развития", - подчеркнул Шкарлет.

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Как сообщалось, Владимир Зеленский во время форума "Украина 30. Образование и наука" подписал указ о создании Президентского университета будущего. В университете будут готовить специалистов по информационной и кибербезопасности, искусственному интеллекту, нанотехнологиям, аэрокосмической, энергетическим и биотехнологиям.

Университет планируется построить к сентябрю 2023 года.
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Топ комментарии
+10
в шею гнать этого малороссийского коррупционера
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01.06.2021 07:44
+8
Какие умные,красивые слова,какой полет мысли!а какая фантазия у этого клоуна!
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01.06.2021 07:43
+6
Молчал бы уже шарлатан ученик кивы.
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01.06.2021 07:49
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Какие умные,красивые слова,какой полет мысли!а какая фантазия у этого клоуна!
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01.06.2021 07:43 Ответить
Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
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01.06.2021 08:25 Ответить
Добродію, ви з якої палати втекли? Перемішали грішне з праведним. Сім мішків гречаної вовни і всі повні? Цитую вас: "Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік!". Матінко Божа! Та ви Шкарлет!
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01.06.2021 09:24 Ответить
в шею гнать этого малороссийского коррупционера
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01.06.2021 07:44 Ответить
Вже і дитинство в дітей забирають,щоб плідніше панам служили
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01.06.2021 07:46 Ответить
Молчал бы уже шарлатан ученик кивы.
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01.06.2021 07:49 Ответить
так вот ты какая.. Шкарлетт О'Хара)))
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01.06.2021 07:50 Ответить
А что он под этим понимает? Что- то это меня настораживает. Закроют садики что ли? Образование на ранних стадиях чревато. Пока мозг не созреет
его нельзя перегружать, иначе могут возникнуть и психологические проблемы и даже усилиться эпилепсия. Поэтому и нужны садики с профессиональными воспитателями. А самим мамам и папам можно спокойно идти на работу. Но видимо это Шкарлета не устраивает. Решили на садиках сэкономить? Или как?
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01.06.2021 07:56 Ответить
в нормальньіх странах даже начальная школа - это образовательньіе игрьі, беседьі на уроках, свободная посадка и передвижение по классу
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01.06.2021 08:04 Ответить
нет, имеется в виду что в детских садиках будет больше внимания уделяться образованию, а не просто в игрушки играться.
Не вижу в этом проблемы, но может он не знает - в детсадиках УЖЕ есть обучение. причем в игровой форме. Сам видел как на прогулке воспитательница рассказывала деткам про бабочек, про цветы, с точки зрения биологии, но в игровой форме. На украинском языке.
я лично проникся.
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01.06.2021 09:15 Ответить
- Что-то у нас в науке, говнецом пованивать стало...
- А что Вы хотели? Вы классику американской литературы, любите? "Скарлетт. Унесённые ветром", читали? Ну, а у нас тоже, "неоклассика" появилась - "Шкарлет. Нанесённый ветром...".
А ветерок-то, от «зелёного «сортира»…
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01.06.2021 08:10 Ответить
Не чіпайте те, що працює. Краще б ви всі поїхали в Оман і дали людям спокій.
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01.06.2021 08:16 Ответить
Нанотехнологии. Рукалицо.
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01.06.2021 08:19 Ответить
То як з "бейбібоксами"...не має там бачення розвитку в жодному з напрямків освіти!
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01.06.2021 08:22 Ответить
в бебибоксах находятся вещи для новорожденных. Причем тут Шкарлет и детские садики?

насчет образования вы меня вообще порадовали - особенно своей орфографией.
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01.06.2021 09:16 Ответить
Гимн СССР начнут с садика учить?
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01.06.2021 08:23 Ответить
Что может реформировать плагиатор?
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01.06.2021 08:27 Ответить
Мета?
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01.06.2021 08:39 Ответить
каждый год появляется новое безмозглое чмо и начинает "реформировать"
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01.06.2021 08:41 Ответить
Один клоун оголошує про створення власного зе-президетського університету майбутнього, інший плагіатор-реформатор грозиться переформатувати дошкільну освіту… Чи ж не визначні педагоги **********???
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01.06.2021 09:05 Ответить
"Дитина перестає бути річчю, яку здали до камери схову. Ми повністю переформатуємо дошкільну освіту", - Шкарлет - Цензор.НЕТ 4904
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01.06.2021 09:14 Ответить
Страшно навіть уявити, що ці скоморохи там "переформатовують".
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01.06.2021 09:17 Ответить
Один клоун оголошує про створення власного зе-президетського університету майбутнього, інший плагіатор-реформатор грозиться переформатувати дошкільну освіту… Чи ж не визначні педагоги **********???
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01.06.2021 09:27 Ответить
мы сделаем.. мы построим..
сплошной безпросветный популизм
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01.06.2021 10:00 Ответить
Був у мене командир частини в учебці , високий ,підтягнутий ,коротше -Іван Іванович Гофман.
Після піврічної перевірки він підсумував: "курсанти -хто не здасть нормативи , було б добре вирити траншею , а потім наказати розстріляти". Подіяло...
Напевно цього шкарбулєта пора посадити не тільки за грати, а в міністерстві провести рояснювальну роботу" методом івана івановича. "Дитина перестає бути річчю, яку здали до камери схову. Ми повністю переформатуємо дошкільну освіту", - Шкарлет - Цензор.НЕТ 947
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01.06.2021 10:29 Ответить
Ми повністю переформатуємо дошкільну освіту. © Шкарлет
Оце мене й лякає. Коли за реформи береться міністр-плагіатор Шкарлет, а допомагатиме йому у цьому буде, імовірно, законодавець-науКИВець Кива.

"Дитина перестає бути річчю, яку здали до камери схову. Ми повністю переформатуємо дошкільну освіту", - Шкарлет - Цензор.НЕТ 8929
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01.06.2021 10:34 Ответить
"Дитина перестає бути річчю, яку здали до камери схову. Ми повністю переформатуємо дошкільну освіту", - Шкарлет - Цензор.НЕТ 963
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01.06.2021 12:24 Ответить
 
 