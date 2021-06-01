"Ребенок перестает быть вещью, которую сдали в камеру хранения. Мы полностью переформатируем дошкольное образование", - Шкарлет
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В Украине на законодательном уровне полностью переформатируют процесс дошкольного образования - это будет образование раннего развития.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в программе "Официальный разговор" телеканала "Дом" заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
"Прежде всего, сегодня нарабатывается закон о дошкольном образовании, потому что мы его уже рассматриваем не как дошкольное, а как образование стадии раннего развития человека", - сказал глава МОН.
Он отметил, что это также укладывается в концепцию развития Президентского университета, где "мы взращиваем не просто ребенка".
"Ребенок перестает быть вещью, которую сдали в камеру хранения. Мы полностью переформатируем процесс дошкольного образования на законодательном уровне. Переформатируем его в образование раннего развития", - подчеркнул Шкарлет.
Как сообщалось, Владимир Зеленский во время форума "Украина 30. Образование и наука" подписал указ о создании Президентского университета будущего. В университете будут готовить специалистов по информационной и кибербезопасности, искусственному интеллекту, нанотехнологиям, аэрокосмической, энергетическим и биотехнологиям.
Университет планируется построить к сентябрю 2023 года.
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Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
его нельзя перегружать, иначе могут возникнуть и психологические проблемы и даже усилиться эпилепсия. Поэтому и нужны садики с профессиональными воспитателями. А самим мамам и папам можно спокойно идти на работу. Но видимо это Шкарлета не устраивает. Решили на садиках сэкономить? Или как?
Не вижу в этом проблемы, но может он не знает - в детсадиках УЖЕ есть обучение. причем в игровой форме. Сам видел как на прогулке воспитательница рассказывала деткам про бабочек, про цветы, с точки зрения биологии, но в игровой форме. На украинском языке.
я лично проникся.
- А что Вы хотели? Вы классику американской литературы, любите? "Скарлетт. Унесённые ветром", читали? Ну, а у нас тоже, "неоклассика" появилась - "Шкарлет. Нанесённый ветром...".
А ветерок-то, от «зелёного «сортира»…
насчет образования вы меня вообще порадовали - особенно своей орфографией.
сплошной безпросветный популизм
Після піврічної перевірки він підсумував: "курсанти -хто не здасть нормативи , було б добре вирити траншею , а потім наказати розстріляти". Подіяло...
Напевно цього шкарбулєта пора посадити не тільки за грати, а в міністерстві провести рояснювальну роботу" методом івана івановича.
Оце мене й лякає. Коли за реформи береться міністр-плагіатор Шкарлет, а допомагатиме йому у цьому буде, імовірно, законодавець-науКИВець Кива.