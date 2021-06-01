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Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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Украинские воины подавили вражеский БПЛА в районе Санжаровки. За сутки - 8 обстрелов, оккупанты били из 120- и 82-мм минометов и гранатометов, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Украинские воины подавили вражеский БПЛА в районе Санжаровки. За сутки - 8 обстрелов, оккупанты били из 120- и 82-мм минометов и гранатометов, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 31 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, из которых 8 - обстрелов по позиций украинских военных, одно дистанционное минирование и один пролет вражеского БПЛА типа "Орлан 10 "с пересечением линии разграничения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Вблизи Водяного оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120-мм калибра и гранатометов различных систем, а возле населенного пункта Шумы - из минометов 82-мм калибра.

В районе населенного пункта Гнутово российско-оккупационные войска вели огонь из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов по позициям наших воинов.

Неподалеку от Авдеевки противник применил в направлении позиций украинских защитников автоматические станковые гранатометы, а возле Майорска два раза - ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В районе поселка Золотое-4 враг осуществил обстрел из стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Зайцево российские наемники совершили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Кроме того, в направлении населенного пункта Санжаровка был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет", - сказано в сообщении.

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Как отметили в штабе, используя координационный механизм Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 1 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими", - добавили в пресс-центре ОС.

Украинские воины подавили вражеский БПЛА в районе Санжаровки. За сутки - 8 обстрелов, оккупанты били из 120- и 82-мм минометов и гранатометов, - штаб ОС 01
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Топ комментарии
+3
«БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ»

То есть сбит ?
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01.06.2021 08:24
+2
Ворожі дрони постійно літають, а запускати дрони ВСУ говнокомандувач заборонив.
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01.06.2021 08:46
+2
Доброго ранку, Україно!
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01.06.2021 08:47
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«БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ»

То есть сбит ?
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01.06.2021 08:24 Ответить
Увы, нет. Значит, развернулся и полетел назад.
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01.06.2021 08:53 Ответить
Это нюанс
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01.06.2021 09:04 Ответить
Был забит помехами радиоканал управления. Что с ним непонятно. Но задачу перестал выполнять. Если рашооператору не удалось восстановить связь, то валяется где-нибудь в кустах.
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01.06.2021 08:58 Ответить
Ясно
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01.06.2021 09:03 Ответить
его положили в ступу и немного подавили! Интересно было-бы посмотреть как можно с помощью выстрела из РПГ установить дистанционно мину,это уже даже не из области фантастики!!!
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01.06.2021 10:28 Ответить
Если подавлен,то, по простому пониманию, престал реагировать на команды оператора, потерял управление и шлепнулся.
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01.06.2021 11:54 Ответить
Ворожі дрони постійно літають, а запускати дрони ВСУ говнокомандувач заборонив.
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01.06.2021 08:46 Ответить
Просто безобразие
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01.06.2021 09:04 Ответить
Доброго ранку, Україно!
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01.06.2021 08:47 Ответить
"тиша по-Зеленські". Біля його будинку навіит стартовим не стріляють не те що міни 120 калібру.
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01.06.2021 08:57 Ответить
это плохо
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01.06.2021 12:59 Ответить
Кацапські обстріли, мінування і польоти бпла ніяк не порушили "зелений режим тиші"? Так же і домолялись. Кацапам можна все, а українській армії- ніхріна. Все по плану. Кацапському.
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01.06.2021 09:17 Ответить
Принижують Україну постійно !!!
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01.06.2021 09:21 Ответить
Статья посвящается НЕЛОХАМ!!! Обязательно нужно верить такому правдивому высеру!!!
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01.06.2021 10:34 Ответить
смерть російським окупантам.
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01.06.2021 13:32 Ответить
 
 