Украинские воины подавили вражеский БПЛА в районе Санжаровки. За сутки - 8 обстрелов, оккупанты били из 120- и 82-мм минометов и гранатометов, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 31 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, из которых 8 - обстрелов по позиций украинских военных, одно дистанционное минирование и один пролет вражеского БПЛА типа "Орлан 10 "с пересечением линии разграничения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Вблизи Водяного оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120-мм калибра и гранатометов различных систем, а возле населенного пункта Шумы - из минометов 82-мм калибра.

В районе населенного пункта Гнутово российско-оккупационные войска вели огонь из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов по позициям наших воинов.

Неподалеку от Авдеевки противник применил в направлении позиций украинских защитников автоматические станковые гранатометы, а возле Майорска два раза - ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В районе поселка Золотое-4 враг осуществил обстрел из стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Зайцево российские наемники совершили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Кроме того, в направлении населенного пункта Санжаровка был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет", - сказано в сообщении.

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Как отметили в штабе, используя координационный механизм Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 1 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими", - добавили в пресс-центре ОС.