Шкарлет об отборе в Президентский университет будущего: Самой большой привилегией будет наличие нестандартного мышления. ВИДЕО

Отбор студентов для обучения в Президентском университете будущего на первом этапе будет происходить по результатам внешнего независимого оценивания.

Об этом в программе "Официальный разговор" телеканала "Дом" сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Сейчас рассматривается вопрос об отборе талантов. Самой большой привилегией будет наличие нестандартного мышления, углубленных знаний, креативности, способности доказать, что человек является лучшим. Это самый большой критерий. Мы будем стартовать с ВНО как элемента ранжирования - по математике или иному предмету. Но это только начало. Это начало, когда со всей 300-тысячной армии выпускников мы выберем 20 талантливых", - рассказал министр.

По его словам, сначала по ВНО отберут 1-2 тыс. человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Старт обучения в президентском Университете будущего запланирован на 1 октября 2023 года: будет шесть образовательных направлений, - Шкарлет