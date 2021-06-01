Шкарлет об отборе в Президентский университет будущего: Самой большой привилегией будет наличие нестандартного мышления. ВИДЕО
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Отбор студентов для обучения в Президентском университете будущего на первом этапе будет происходить по результатам внешнего независимого оценивания.
Об этом в программе "Официальный разговор" телеканала "Дом" сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас рассматривается вопрос об отборе талантов. Самой большой привилегией будет наличие нестандартного мышления, углубленных знаний, креативности, способности доказать, что человек является лучшим. Это самый большой критерий. Мы будем стартовать с ВНО как элемента ранжирования - по математике или иному предмету. Но это только начало. Это начало, когда со всей 300-тысячной армии выпускников мы выберем 20 талантливых", - рассказал министр.
По его словам, сначала по ВНО отберут 1-2 тыс. человек.
Пожалуйста, подождите...
Вам это "университет" не грозит!
Таке враження, що цей університет заснували до 2019 року, принаймі випускників креативних у владі хоч відбавляй)
Упродовж першого року президентства В. Зеленського понад 30 осіб, які раніше працювали в структурах «Студії Квартал 95», її дочірніх організаціях, надавали послуги компанії, співпрацювали із В. Зеленським на професійній основі, були знайомими, друзями, родичами В. Зеленського чи його оточення отримали державні посади. Із них 12 безпосередньо працювали в «Студії Квартал 95».
Працюють в Офісі Президента:
Андрій Єрмак (кінопродюсер, товариш В. Зеленського) - Керівник Офісу Президента
Сергій Трофімов (виконавчий продюсер «Студії Квартал 95») - Перший заступник голови Офісу Президента
Юрій Костюк (сценарист і креативний продюсер серіалу «Слуга Народу») - Заступник Керівника Офісу Президента
Сергій Шефір (сценарист, продюсер, директор «Студії Квартал 95») - перший помічник Президента
Ірина Побєдоносцева (за даними ЗМІ працювала директоркою з розвитку «Студії Квартал 95») - Керівник департаменту інформаційної політики Офісу Президента
В органах безпеки:
Іван Баканов (юрист і керівник «Студії Квартал 95») - голова Служби безпеки України
Сергій Сивохо (креативний продюсер «Студії Квартал 95») - екс радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України
Владислав Бухарєв (ЗМІ називають В. Бухарєва чоловіком сценаристки «Студії Квартал 95» та знайомим В. Зеленського) - радник міністра внутрішніх справ, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України та екс-перший заступник голови СБУ
Олександр Пашков (за даними ЗМІ є чоловіком бухгалтера «Студії Квартал 95») - директор Департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР Міністерства оборони
Працюють у центральних органах виконавчої влади та придержавних структурах:
Марина Кудерчук (мала досвід співпраці із «Студією Квартал 95» у Запоріжжі) - Голова Державного агентства України з питань кіно
Сергій Борзов (за даними ЗМІ є чоловіком народної депутатки І. Борзової, екс-директор команди КВН «Збірна України») - керівник Державного управління справами
Тетяна Руденко (керівник прес-служби «Студії Квартал 95») - член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення
Юлія Мецгер (за даними ЗМІ підтримує дружні зв'язки з актрисою «Студії Квартал 95» Оленою Кравець) - член Наглядової ради ПриватБанку
Ірина Копайгора (за даними ЗМІ є дочкою викладача в Криворізькому економічному університеті, де навчався В. Зеленський) - державна уповноважена Антимонопольного комітету України
Олександр Гогілашвілі (знайомий В. Зеленського, за інформацією ЗМІ мав зв'язки із «Студією Квартал 95») - заступник міністра внутрішніх справ
Народні депутати України:
Микола Тищенко (шоумен, кум Керівника Офісу Президента А. Єрмака) - народний депутат України
Юрій Корявченков (актор «Студії Квартал 95») - народний депутат України
Олександр Кабанов (сценарист, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
Максим Ткаченко (керівник, ТОВ "Квартал-Концерт") - народний депутат України
Олена Хоменко, (директор з управління та розвитку цифрових продуктів, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
Ольга Руденко (менеджер з маркетингу, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
Руслан Стефанчук (давній знайомий В. Зеленського, гравець команди КВН «Три товстуни») - Перший заступник голови Верховної Ради України
Микола Стефанчук (брат Р. Стефанчука) - народний депутат України
Олександр Завітневич (за даними ЗМІ його дружина навчалася в одному класі із В. Зеленським) - народний депутат України
Валерій Стернійчук (очолював студентську «Лігу сміху» на Волині) - народний депутат України
Ігор Кривошеєв (шоумен, гравець «Ліги сміху» та КВН) - народний депутат України
Олександр Качура (за інформацією ЗМІ юридична компанія О. Качури надавала послуги «Студії Квартал 95») - народний депутат України
Володимир Воронов (за даними ЗМІ мав професійний досвід співпраці із «Квартал-Концертом») - народний депутат України
Роман Грищук (керівник студії «Мамахохотала») - народний депутат України
Ірина Борзова (за даними ЗМІ є донькою продюсера «Ліги Сміху») - народний депутат України
Олександр Скічко (телеведучий, актор, мав дружні знайомства із «Студією Квартал 95») - народний депутат Україниhttp://www.cvu.org.ua/nodes/view/type:news/slug:za-rik-na-derzhavnykh-posadakh-opynylysia-ponad-30-kvartalivtsiv-i-ikh-znaiomykh
- Привет, ты где учишся?
- В интернате, а ты?
- В интернете.
Это я к тому, что для особо одарённых абитуриентов с нестандартным мышлением, аудитории и парты не нужны. К ним применим индивидуальный подход и дистанционная форма обучения. А эти потуги создать некий царскосельский лицей, известно чем заканчиваются...Проходили уже.
Це як в зеленського та голохвастова???
Я розумію що зелох хоче увійти в історію не тільки як безхребетне ЧМО яким прикривається грабуючи та знищуючи суверенітет України, а як ЛІЧНОСТЬ яка побудувала Університет
ххх
Уж не ты ли, плагиатор примерил на себя костюм приемной комиссии?
Известно ли тебе, недоумок, что качество образования обеспечивают не "нестандартное мышление", а преподавательский состав плюс материально-техническая база?
Или ты, козел, думаешь что достаточно будет "нестандартно мыслящим" дать прочесть не твою работу и все образуется?
Но только вот есть одна проблема: все эти люди, получили обычное себе классическое (в современном понимании) образование.
Колледжи, университеты, Гарвард, Стэнфорд, Массачусетс...
Сплошная серость, никакого полета мысли и креатива.
А потом, для того что бы стать теми, кем они являются, эти люди пахали 24/7/365
Вот как то так.
Туда преподавать передут профессора из Оксфорда и МТИ?