Рада сегодня рассмотрит постановление о чествовании памяти погибших от российской агрессии детей и запрет продажи лекарств детям

Народные депутаты во вторник, 1 июня, планируют рассмотреть проект постановления о памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Проект соответствующего постановления №5343 является третьим вопросы повестки дня заседания парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Депутаты также намерены рассмотреть в первом чтении законопроекты №4409 "О внесении изменений в Кодекс Украины по процедуре банкротства", №5122 (и альтернативные) "О внесении изменений в статью 21 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств детям" , №5415 "О внесении изменений в статью 39 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" относительно урегулирования отдельных вопросов социальной защиты медицинских работников, пострадавших от коронавирусной болезни (COVID-19)".

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Кроме этого, парламентарии планируют рассмотреть во втором чтении законопроекты №5246 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно внедрения информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования", №3901 "О внесении изменений в Закон Украины "Об автомобильных дорогах".

Для рассмотрения в первом чтении предложены проекты законов №4187 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно поддержки развития отечественных отраслей недропользования", №4358 (и альтернативные) "О внесении изменений в некоторые законы Украины по охране здоровья населения от вредного воздействия табака".

Кроме того, для повторного рассмотрения с предложениями Президента предложен проект закона №3450 "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" по упорядочению отдельных вопросов защиты обличителей".