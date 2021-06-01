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Новости За рубежом
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Чехия готовит запрос к РФ по компенсации за взрывы во Врбетице, - глава МИД Кулганек

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Чехия готовит запрос к РФ по компенсации за взрывы во Врбетице, - глава МИД Кулганек

Власти Чехии подготовили запрос к России, где потребуют компенсации за ущерб от взрывов боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В диверсии подозреваются сотрудники российской разведки.

Об этом Idnes заявил министр иностранных дел страны Якуб Кулганек, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Кулганек уточнил, что Прага ждет необходимой информации от ведущих расследование органов, после чего обратится к Москве. Ожидается, что это произойдет в ближайшее время.

"Мы работаем над этим (получением компенсации. - Ред.) совместно с юристами министерства финансов. У нас уже готов определенный проект", - сказал министр.

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Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.

Автор: Ірина Дашківська
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А когда Украина разберётся со взрывами на складах в военное время
Ведь ясно же что это кацапская диверсия !!! Но все унизительно молчат - и сми и депутаты
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01.06.2021 09:07 Ответить
Мовчать бо тут стільки зрадників та кротів, що якщо почати копати, то ті хто має розслідувати ці злочини проти державності самі на себе вийуть.
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01.06.2021 09:16 Ответить
Лапті почали з нами війну ще в 2004 році знищивши склади *********** біля Новобогданівки.
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01.06.2021 09:28 Ответить
Понятно, что рашка отморозится. Это больше политический акт со стороны Чехии.
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01.06.2021 09:19 Ответить
Готуйте мішки для бабла. Чехия готовит запрос к РФ по компенсации за взрывы во Врбетице, - глава МИД Кулганек - Цензор.НЕТ 9675
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01.06.2021 09:24 Ответить
Ну, а если не помогут, обратитесь ..........
Чехия готовит запрос к РФ по компенсации за взрывы во Врбетице, - глава МИД Кулганек - Цензор.НЕТ 5378
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01.06.2021 09:27 Ответить
А ДАВАЙТЕ ГАЗОПРОВОД В ГЕРМАНИИ ВЗОРВЕМ И БУДЕМ КОМПЕНСИРОВАТЬ !)
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01.06.2021 10:16 Ответить
 
 