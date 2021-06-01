Чехия готовит запрос к РФ по компенсации за взрывы во Врбетице, - глава МИД Кулганек

Власти Чехии подготовили запрос к России, где потребуют компенсации за ущерб от взрывов боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В диверсии подозреваются сотрудники российской разведки.

Об этом Idnes заявил министр иностранных дел страны Якуб Кулганек, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Кулганек уточнил, что Прага ждет необходимой информации от ведущих расследование органов, после чего обратится к Москве. Ожидается, что это произойдет в ближайшее время.

"Мы работаем над этим (получением компенсации. - Ред.) совместно с юристами министерства финансов. У нас уже готов определенный проект", - сказал министр.

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Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.