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Количество заражений COVID-19 в мире превысило 171,4 млн. По суточному приросту новых случаев Украина на 45-м месте в мире и на 10-м в Европе

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Количество заражений COVID-19 в мире превысило 171,4 млн. По суточному приросту новых случаев Украина на 45-м месте в мире и на 10-м в Европе

По состоянию на утро 1 июня в мире зарегистрировали 359 695 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 929 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 171 472 509 случаев инфицирования, из них 359 695 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 565 243 человек, из них 7 929 за минувшие сутки.

Количество заражений COVID-19 в мире превысило 171,4 млн. По суточному приросту новых случаев Украина на 45-м месте в мире и на 10-м в Европе 01

Побороли болезнь и вылечились 153,7 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, США, Франция и Турция.

Количество заражений COVID-19 в мире превысило 171,4 млн. По суточному приросту новых случаев Украина на 45-м месте в мире и на 10-м в Европе 02

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 45-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 10, по летальным случаям - 19-ю и 5-ю позицию соответственно.
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А деякі членограї музичні "анівєрсітєти" організовують Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 171,4 млн. За добовим приростом нових випадків Україна на 45-му місці у світі і на 10-му в Європі - Цензор.НЕТ 6985
Ненавижу мудаків
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01.06.2021 09:38 Ответить
всё равно зрада.
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01.06.2021 13:03 Ответить
 
 