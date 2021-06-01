Количество заражений COVID-19 в мире превысило 171,4 млн. По суточному приросту новых случаев Украина на 45-м месте в мире и на 10-м в Европе

По состоянию на утро 1 июня в мире зарегистрировали 359 695 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 929 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 171 472 509 случаев инфицирования, из них 359 695 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 565 243 человек, из них 7 929 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 153,7 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, США, Франция и Турция.

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 45-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 10, по летальным случаям - 19-ю и 5-ю позицию соответственно.