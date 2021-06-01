Зеленский назначил экс-посла в Турции Сибигу замглавы ОП по вопросам внешней политики

С целью активизации взаимодействия между Офисом Президента, Кабинетом Министров и Верховной Радой в вопросах реализации внешнеполитических решений Главы государства осуществляется трансформация работы подразделений Офиса Президента, ответственных за это направление.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП, передает Цензор.НЕТ

"На должность заместителя руководителя Офиса Главы государства назначен опытный дипломат Андрей Сибига. Он сосредоточится на широком спектре вопросов внешней политики и развития стратегического партнерства", - говорится в сообщении.

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Напомним, Зеленский уволил Сибигу с должности посла Украины в Турции указом от 19 мая 2021 года. Сибига, 1975 г.р., начал дипломатическую карьеру в МИД в 1997 году. Работал в посольстве Украины в Польше, был назначен послом Украины в Турции 23 августа 2016 года.