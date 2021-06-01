Снятого с самолета оппозиционера Пивоварова допросили в качестве подозреваемого в Следственном комитете РФ, - координатор "Правозащиты Открытки" Буракова

Российские следователи допросили бывшего исполнительного директора движения "Открытая Россия (Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной в России) Андрея Пивоварова в качестве подозреваемого по уголовному делу об осуществлении деятельности организации, признанной нежелательной.

"Дело в отношении Пивоварова возбуждено по статье 284.1 УК РФ (осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организацией, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной), его допросили в СК в качестве подозреваемого", - сообщила "Интерфаксу" юрист, координатор "Правозащиты Открытки" Анастасия Буракова, информирует Цензор.НЕТ.

Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Юрист отметила, что в ходе допроса Пивоваров воспользовался 51-й статьей Конституции и не свидетельствовал против себя.

"Расследованием уголовного дела занимается Следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю. Оно было возбуждено 29 мая", - добавила юрист.

По ее словам, во вторник Пивоваров, вероятно, будет доставлен в Краснодар, где ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что оппозиционера Пивоварова сняли с самолета в России.

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