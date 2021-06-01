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Новости Политика Украины
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В ОП создали подразделение по европейской и евроатлантической интеграции: этим направлением займется Жовква

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В ОП создали подразделение по европейской и евроатлантической интеграции: этим направлением займется Жовква
Фото: bituk.media

В Офисе Президента введена должность заместителя руководителя Офиса Президента, который сфокусируется на направлении европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП, передает Цензор.НЕТ.

Эту новую должность будет занимать Игорь Жовква. Также создано соответствующее структурное подразделение.

Отмечается, что к первоочередным задачам Игоря Жовквы относится координация сотрудничества с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и Верховной Радой.

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"Сегодня события в глобализированном мире, несомненно, требует еще большей проактивности и инициативности с нашей стороны. Именно поэтому Президенту нужна максимально разносторонняя, профессиональная и своевременная экспертиза - в быстром темпе и в профессиональной модерации", - говорится в сообщении.

"Украина заинтересована в развитии равноправного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми нашими партнерами в международных отношениях. Системность этой работы является главным условием для ее успеха. Потенциал всех властных институтов Украины должен быть использован полностью для того, чтобы мы могли обеспечить полноправную интеграцию нашего государства в структуры Евросоюза и НАТО, как это и определено Президентом Владимиром Зеленским", - отметил руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак.
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Топ комментарии
+8
Volodymyr Ariev

Поржали над Презеленським Університетом? А тепер серйозно.

Мало хто звернув увагу на виступ одного представника владної команди, чиї слова всі присутні на президентському заході освітяни зрозуміли однозначно:
монобільшість збирається прийняти закон, який дозволить відчудження земель національних університетів.
Ви все правильно зрозуміли - на обрії намалювався новий дерибан.
В світлі цього, інформація про розташування нового і зеленського університета на території колишньої ВДНГ в Києві виглядає особливо пікантно: на цю землю забудовники давно дивляться ласим оком, але ніяк не можуть відхопити. А тут - схема: і грошовито, і законно, і народу сподобається.
Така от освіта майбутнього.
Не тих воров назвали, що в законі.
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01.06.2021 09:40
+2
Это уже не офис, блин. Даже слова подобрать не могу. Черновецкого не хватает для связи с внеземными цивилизациями.
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01.06.2021 09:41
+2
Интеграция - это когда вы ( ОП , ВР, кабмин) НЕ ПИСТИТЕ В ДОРОГИХ КРЕСЛАХ, а едите в Восточную Европу ( бо она Украине ближе) и учитесь в маленьких городках устройству жизни и демократии
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01.06.2021 09:51
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В ОП создали подразделение по европейской и евроатлантической интеграции: этим направлением займется Жовква - Цензор.НЕТ 617
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01.06.2021 09:36 Ответить
Головне , що не "Нєстєров" В ОП создали подразделение по европейской и евроатлантической интеграции: этим направлением займется Жовква - Цензор.НЕТ 4305
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01.06.2021 09:36 Ответить
Volodymyr Ariev

Поржали над Презеленським Університетом? А тепер серйозно.

Мало хто звернув увагу на виступ одного представника владної команди, чиї слова всі присутні на президентському заході освітяни зрозуміли однозначно:
монобільшість збирається прийняти закон, який дозволить відчудження земель національних університетів.
Ви все правильно зрозуміли - на обрії намалювався новий дерибан.
В світлі цього, інформація про розташування нового і зеленського університета на території колишньої ВДНГ в Києві виглядає особливо пікантно: на цю землю забудовники давно дивляться ласим оком, але ніяк не можуть відхопити. А тут - схема: і грошовито, і законно, і народу сподобається.
Така от освіта майбутнього.
Не тих воров назвали, що в законі.
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01.06.2021 09:40 Ответить
Во время войны у зелёной воровской кодлы нет денег на новые вооружения, на мотивацию военнослужащих, на реабилитацию раненых и покалеченных, на помощь семьям погибших героев.... По кремлёвскому сценарию все наши бюджетные деньги должны идти на всякую хрень, но ни в коем случае не на оборону страны от путинской нечисти....
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01.06.2021 10:49 Ответить
Это уже не офис, блин. Даже слова подобрать не могу. Черновецкого не хватает для связи с внеземными цивилизациями.
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01.06.2021 09:41 Ответить
МИД уже лишнее?
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01.06.2021 09:44 Ответить
Интеграция - это когда вы ( ОП , ВР, кабмин) НЕ ПИСТИТЕ В ДОРОГИХ КРЕСЛАХ, а едите в Восточную Европу ( бо она Украине ближе) и учитесь в маленьких городках устройству жизни и демократии
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01.06.2021 09:51 Ответить
А придумывать велосипед своими неопытными скудными умишками не стоит В ОП создали подразделение по европейской и евроатлантической интеграции: этим направлением займется Жовква - Цензор.НЕТ 117
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01.06.2021 09:52 Ответить
Буде займатися, ці робити вигляд що займається?
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01.06.2021 10:10 Ответить
Лучше ликвидируйте подразделения, работающие на кремль и уничтожение Украины....
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01.06.2021 10:44 Ответить
 
 