В ОП создали подразделение по европейской и евроатлантической интеграции: этим направлением займется Жовква
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Офисе Президента введена должность заместителя руководителя Офиса Президента, который сфокусируется на направлении европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП, передает Цензор.НЕТ.
Эту новую должность будет занимать Игорь Жовква. Также создано соответствующее структурное подразделение.
Отмечается, что к первоочередным задачам Игоря Жовквы относится координация сотрудничества с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и Верховной Радой.
"Сегодня события в глобализированном мире, несомненно, требует еще большей проактивности и инициативности с нашей стороны. Именно поэтому Президенту нужна максимально разносторонняя, профессиональная и своевременная экспертиза - в быстром темпе и в профессиональной модерации", - говорится в сообщении.
"Украина заинтересована в развитии равноправного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми нашими партнерами в международных отношениях. Системность этой работы является главным условием для ее успеха. Потенциал всех властных институтов Украины должен быть использован полностью для того, чтобы мы могли обеспечить полноправную интеграцию нашего государства в структуры Евросоюза и НАТО, как это и определено Президентом Владимиром Зеленским", - отметил руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак.
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Поржали над Презеленським Університетом? А тепер серйозно.
Мало хто звернув увагу на виступ одного представника владної команди, чиї слова всі присутні на президентському заході освітяни зрозуміли однозначно:
монобільшість збирається прийняти закон, який дозволить відчудження земель національних університетів.
Ви все правильно зрозуміли - на обрії намалювався новий дерибан.
В світлі цього, інформація про розташування нового і зеленського університета на території колишньої ВДНГ в Києві виглядає особливо пікантно: на цю землю забудовники давно дивляться ласим оком, але ніяк не можуть відхопити. А тут - схема: і грошовито, і законно, і народу сподобається.
Така от освіта майбутнього.
Не тих воров назвали, що в законі.