В ОП создали подразделение по европейской и евроатлантической интеграции: этим направлением займется Жовква

В Офисе Президента введена должность заместителя руководителя Офиса Президента, который сфокусируется на направлении европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП, передает Цензор.НЕТ.

Эту новую должность будет занимать Игорь Жовква. Также создано соответствующее структурное подразделение.

Отмечается, что к первоочередным задачам Игоря Жовквы относится координация сотрудничества с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и Верховной Радой.

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"Сегодня события в глобализированном мире, несомненно, требует еще большей проактивности и инициативности с нашей стороны. Именно поэтому Президенту нужна максимально разносторонняя, профессиональная и своевременная экспертиза - в быстром темпе и в профессиональной модерации", - говорится в сообщении.

"Украина заинтересована в развитии равноправного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми нашими партнерами в международных отношениях. Системность этой работы является главным условием для ее успеха. Потенциал всех властных институтов Украины должен быть использован полностью для того, чтобы мы могли обеспечить полноправную интеграцию нашего государства в структуры Евросоюза и НАТО, как это и определено Президентом Владимиром Зеленским", - отметил руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак.