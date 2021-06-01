В Китае выявили первый в мире случай заражения новым штаммом птичьего гриппа

Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила о первом случае заражения штаммом птичьего гриппа H10N3.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews.

Заболел 41-летний мужчина в восточной провинции Китая Цзянсу.

Он был госпитализирован 28 апреля с повышенной температурой и другими симптомами.

28 мая ему был поставлен диагноз "птичий грипп H10N3", но не сообщается, как этот человек был заражен вирусом.

Мужчина уже в стабильном состоянии и готов к выписке из больницы. Медицинское наблюдение за его близкими людьми не выявило других случаев.

Отмечается, что H10N3 - это низкопатогенный или относительно менее опасный штамм вируса у домашней птицы, и риск его распространения в больших масштабах был очень низким.

В Китае присутствует множество различных штаммов птичьего гриппа, и некоторые спорадически заражают людей, обычно тех, кто работает с домашней птицей. Значительного числа случаев заражения птичьим гриппом не было с тех пор, как штамм H7N9 убил около 300 человек в течение 2016-2017 годов.

О других случаях заражения людей H10N3 в мире ранее не сообщалось.

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