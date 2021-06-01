РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5458 посетителей онлайн
Новости За рубежом
3 729 24
Китай (2396) птичий грипп (25)

В Китае выявили первый в мире случай заражения новым штаммом птичьего гриппа

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Китае выявили первый в мире случай заражения новым штаммом птичьего гриппа

Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила о первом случае заражения штаммом птичьего гриппа H10N3.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews.

Заболел 41-летний мужчина в восточной провинции Китая Цзянсу.

Он был госпитализирован 28 апреля с повышенной температурой и другими симптомами.

28 мая ему был поставлен диагноз "птичий грипп H10N3", но не сообщается, как этот человек был заражен вирусом.

Мужчина уже в стабильном состоянии и готов к выписке из больницы. Медицинское наблюдение за его близкими людьми не выявило других случаев.

Отмечается, что H10N3 - это низкопатогенный или относительно менее опасный штамм вируса у домашней птицы, и риск его распространения в больших масштабах был очень низким.

В Китае присутствует множество различных штаммов птичьего гриппа, и некоторые спорадически заражают людей, обычно тех, кто работает с домашней птицей. Значительного числа случаев заражения птичьим гриппом не было с тех пор, как штамм H7N9 убил около 300 человек в течение 2016-2017 годов.

О других случаях заражения людей H10N3 в мире ранее не сообщалось.

Читайте также: Птичий грипп выявили в Гостомеле под Киевом, - Госпродпотребслужба

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
Наша пісня гарна нова...🥴
показать весь комментарий
01.06.2021 09:41
+10
Как эти китайцы за..бали...
В Китае выявили первый в мире случай заражения новым штаммом птичьего гриппа - Цензор.НЕТ 7940
показать весь комментарий
01.06.2021 09:43
+10
В Китае выявили первый в мире случай заражения новым штаммом птичьего гриппа - Цензор.НЕТ 6952
показать весь комментарий
01.06.2021 09:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Летучий кажан попил крови у петушары, а потом шарий клюнул китайца в поселке Вухань В Китае выявили первый в мире случай заражения новым штаммом птичьего гриппа - Цензор.НЕТ 5621
показать весь комментарий
01.06.2021 09:40 Ответить
Наша пісня гарна нова...🥴
показать весь комментарий
01.06.2021 09:41 Ответить
Блин, опять кур начнут уничтожать В Китае выявили первый в мире случай заражения новым штаммом птичьего гриппа - Цензор.НЕТ 4473
Прямо какая то борьба между производителями
показать весь комментарий
01.06.2021 09:42 Ответить
Как эти китайцы за..бали...
В Китае выявили первый в мире случай заражения новым штаммом птичьего гриппа - Цензор.НЕТ 7940
показать весь комментарий
01.06.2021 09:43 Ответить
ВОЗ ананосировал на прошлой неделе, что они работают над новыми вирусами
показать весь комментарий
01.06.2021 09:43 Ответить
Кто "они"? ВОЗ? У Китаї виявили перший у світі випадок зараження новим штамом пташиного грипу - Цензор.НЕТ 5273
показать весь комментарий
01.06.2021 11:08 Ответить
Заманали эти уже китайские "ученые" своими вирусами...серут и серут по миру.
показать весь комментарий
01.06.2021 09:43 Ответить
В Китае выявили первый в мире случай заражения новым штаммом птичьего гриппа - Цензор.НЕТ 6952
показать весь комментарий
01.06.2021 09:44 Ответить
ДА отдайте им уже ту себирь и дальний васток!!!
показать весь комментарий
01.06.2021 09:47 Ответить
начнут сруцкава мидведя в очко сношать и получится свонособачий грипп
показать весь комментарий
01.06.2021 09:55 Ответить
Иваны этим давно занимаются, и ничего у них не получается... Может, все дело в том, кто активный а кто пассивный?
показать весь комментарий
01.06.2021 10:16 Ответить
так они там сибирскую язву выкопают с мерзлоты
показать весь комментарий
01.06.2021 10:23 Ответить
Нікагда такова нєбила і вот апять!
показать весь комментарий
01.06.2021 09:49 Ответить
Китайские лаборатории работают по полной программе. Какой вирус следующий?
показать весь комментарий
01.06.2021 09:49 Ответить
А где обещанный кишечный вирус? В Китае выявили первый в мире случай заражения новым штаммом птичьего гриппа - Цензор.НЕТ 9534
показать весь комментарий
01.06.2021 09:50 Ответить
мабуть, кишкачьи кормы (TM) не подвезли
показать весь комментарий
01.06.2021 09:56 Ответить
Жруть все підряд, все, що повзає, літає і шевелиться.
показать весь комментарий
01.06.2021 09:58 Ответить
гы. Ляшку тоже куртка нужна )
показать весь комментарий
01.06.2021 10:08 Ответить
Вы не понимаете, это другое!
показать весь комментарий
01.06.2021 10:33 Ответить
Дивно. Ніколи такого не було, а тут знов.
показать весь комментарий
01.06.2021 10:33 Ответить
Блин, китайцам вчера опять разрешили размножаться...
показать весь комментарий
01.06.2021 11:30 Ответить
Как не странно, но снова источник - Китай
показать весь комментарий
01.06.2021 11:41 Ответить
Опять у косорылых зараза зарождается!
показать весь комментарий
01.06.2021 12:25 Ответить
А як же ханта вірус, забули про нього?
показать весь комментарий
01.06.2021 12:41 Ответить
 
 