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Новости Политика Украины
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армия РФ (7745) граница (4049) Зеленский (12023) Россия (83341)

Зеленский об отводе армии РФ от границ Украины: Техника на 90% на месте. Эскалация возможна в любой момент до конца сентября

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский об отводе армии РФ от границ Украины: Техника на 90% на месте. Эскалация возможна в любой момент до конца сентября

До конца сентября текущего года вероятность эскалации со стороны РФ остается очень высокой.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента Украины.

"Мы знаем конкретные цифры. 30-35 тысяч (военных. - Ред.) в момент эскалации находились на временно оккупированных территориях Донбасса. Вдоль границ Украины и России мы насчитывали в разные периоды еще где-то от 50 до 80 тыс. военнослужащих и на территории Крыма тоже около 33-35 тысяч. Когда я говорю об оккупированных территориях, там есть войска: 30-35 тысяч войск сепаратистов, плюс около трех тысяч кадровых российских офицеров", - отметил Зеленский.

"И когда Европа и США начали давить на Россию - мы призвали к этому - из-за этого совместного давления вероятность эскалации снизилась. С территории Крыма ушли примерно три с половиной тысячи военнослужащих. Все остальные остаются на месте - вся техника на 90% на месте. Поэтому мое видение, что эскалация возможна в любой момент до конца сентября, скажем, точно до 12-16 сентября. Мы знаем, что будут учения "Запад-2021". Поэтому считаю, что до этого периода ситуация очень опасная", - добавил он.

Как сообщалось, вчера министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

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Топ комментарии
+11
1. Там действительно основная масса либо ненавидит Украину, либо переобулась в воздухе и хочет жить в Украине, но с рассеей
2. Лица, получившие паспорта государства-агрессора, должны быть автоматически лишены гражданства Украины и соответственно социальных выплат из бюджета Украины, формируемого из налогов уплаченных гражданами Украины и мной в частности.
3. Людей, получивших гражданство по п.2 и тех, кто не успел еще этого сделать, но жутко тоскующих по трупу совка, отправить на ПМЖ в правопеемника совка - россию, ну или как вариант выдать, по примеру балтов, паспорта не гражданина
Все вышеперечисленное население оккупированных территорий является фактически потомками тех, кого туда ссылали на "химию" или на отсидку жителей бывшего союза. Этнических украинцев оттуда вывозили по типу татар из Крыма на тот же дальний восток.
Мое мнение таково, что вышеперечисленные категории местных жителей не имеют права что-то требовать или хотеть от Украины, которая по факту им ничего не должна
Пусть кто-то считает мои слова злыми или еще какими не гуманными.
Но как-то "понять и простить" сущностей, лишивших меня и мою семью всего имущества в 2014 я не смогу никогда и категорически против жить с ними в одном государстве.
К слову - мне государство не дало ничего, кроме возможности жить свободно и обеспечивать себя и семью самостоятельно
Как-то так
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01.06.2021 13:32
+6
Та ти шо?
Прозріло ! Зеленский об отводе армии РФ от границ Украины: Техника на 90% на месте. Эскалация возможна в любой момент до конца сентября - Цензор.НЕТ 8203
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01.06.2021 09:55
+6
и шо случится в конце сентября?
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01.06.2021 09:58
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Та ти шо?
Прозріло ! Зеленский об отводе армии РФ от границ Украины: Техника на 90% на месте. Эскалация возможна в любой момент до конца сентября - Цензор.НЕТ 8203
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01.06.2021 09:55 Ответить
Зеленський про відведення армії РФ від кордонів України: Техніка на 90% на місці. Ескалація можлива в будь-який момент до кінця вересня - Цензор.НЕТ 5092
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01.06.2021 10:05 Ответить
Это оно в "интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung" прозрело. На деле не делается ничего для противостояния российской угрозе. Говорить и делать - это, как говорят в Одессе, две большие разницы
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01.06.2021 10:12 Ответить
и шо случится в конце сентября?
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01.06.2021 09:58 Ответить
новая партия порошка намечается
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01.06.2021 09:58 Ответить
З 01.10.21 за їх грахвіком відновлюється імпорт електрики, тому вже не нападуть.
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01.06.2021 10:01 Ответить
Скорей бы уже наступление на лугандон. Нада заканчивать с домбасом и браться за крым!!!
Зеленский об отводе армии РФ от границ Украины: Техника на 90% на месте. Эскалация возможна в любой момент до конца сентября - Цензор.НЕТ 2903
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01.06.2021 09:59 Ответить
вы уверены, что Украине нужен ватный лугандон? территория разрушена и загажена, население адекватное покинуло резервацию еще в 2014-м
у меня хоть там дом и все остальное имущество, но даже не представляю нафига это "счастье" Украине надо
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01.06.2021 10:09 Ответить
так можно про любой кусок територии рассуждать. давай ваще им всю донецкую и луганскую область отдадим, а шо - там одни ватнеки. признаем республики, шодаже ***** офигеет от такой многоходовки. ведь теперь ему прийдется там всех кормить Зеленський про відведення армії РФ від кордонів України: Техніка на 90% на місці. Ескалація можлива в будь-який момент до кінця вересня - Цензор.НЕТ 6183
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01.06.2021 10:12 Ответить
про любой регион так не скажешь - такой концентрации сказочных дебилов как там, нет нигде
а это как раз те, кто ***** позвал, те, кто ненавидит Украину и те, кто уже и раССеянское гражданство получил
как-то так
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01.06.2021 10:54 Ответить
если из Вашего сообщения убрать эмоции, то получится, что Вы считаете, что :
1. На территории лднр бОльшая часть жителей настроена антиукраински и пророссийски
2. Большая часть людей там уже получила рос.гражданство и потому являются россиянами.
3. Надо отдать территории и людей России.
Мне кажется, что это ровно то же самое, что нам говорят лидеры этих самых лднр и бОльшая часть пропагандистов Кремля.
Или я путаю и Вы о другом?
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01.06.2021 13:03 Ответить
1. Там действительно основная масса либо ненавидит Украину, либо переобулась в воздухе и хочет жить в Украине, но с рассеей
2. Лица, получившие паспорта государства-агрессора, должны быть автоматически лишены гражданства Украины и соответственно социальных выплат из бюджета Украины, формируемого из налогов уплаченных гражданами Украины и мной в частности.
3. Людей, получивших гражданство по п.2 и тех, кто не успел еще этого сделать, но жутко тоскующих по трупу совка, отправить на ПМЖ в правопеемника совка - россию, ну или как вариант выдать, по примеру балтов, паспорта не гражданина
Все вышеперечисленное население оккупированных территорий является фактически потомками тех, кого туда ссылали на "химию" или на отсидку жителей бывшего союза. Этнических украинцев оттуда вывозили по типу татар из Крыма на тот же дальний восток.
Мое мнение таково, что вышеперечисленные категории местных жителей не имеют права что-то требовать или хотеть от Украины, которая по факту им ничего не должна
Пусть кто-то считает мои слова злыми или еще какими не гуманными.
Но как-то "понять и простить" сущностей, лишивших меня и мою семью всего имущества в 2014 я не смогу никогда и категорически против жить с ними в одном государстве.
К слову - мне государство не дало ничего, кроме возможности жить свободно и обеспечивать себя и семью самостоятельно
Как-то так
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01.06.2021 13:32 Ответить
Спасибо Вам за подробный ответ.
Откуда они там взялись - это не так неважно. Вот Вы же, например, там жили, хотя я так понимаю себя не причисляете к одной из перечисленных Вами группы. И я более чем уверен, что там множество таких людей живёт сейчас. Главное, что сейчас эти люди там живут. И я полностью с Вами согласен, что да, основная масса, т.е. большинство совершеннолетних ненавидят Украину ну или им вообще пох РФ или Украина или Занзибар.
По Вашим словам, территорию надо оставить, а тех, кто там есть либо депортировать, либо считать негражданами.
Я почему-то подозреваю, что именно этого то самое большинство, что там живёт как раз и боится. И на таких условиях они никогда в Украину не вернутся. А так как их там большинство, то не очень понятно, что с этим делать. Даже если им дать провести референдум, и к примеру каким-то чудом там будут наблюдатели ЕС и прочее. Ну вот большинство проголосует за РФ, то что дальше?
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01.06.2021 13:56 Ответить
"...тех, кто там есть либо депортировать, либо считать негражданами..."

кто-то сам уйдет, а те, кто останутся, должны доказать свое право на гражданство
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01.06.2021 14:48 Ответить
я думаю, что они никуда не собираются уходить и не уйдут уже.
Кто хотел свалить - свалили.
Те кто остались - остались.
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01.06.2021 15:24 Ответить
которые с мордорскими паспортами - свалят. остальные - пусть докажут лояльность: язык, история, и т.п. и если прошли - присяга.
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01.06.2021 16:28 Ответить
к сожалению, Украину ненавидят не только совершеннолетние, но и дети - они воспитали себе подобных личинок
а о референдуме не может быть и речи - Украина государство унитарное, хотят в россию - перышко им в зад и попутного ветра
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01.06.2021 15:34 Ответить
ОК.
Значит, по вашим словам - те, кто живут на территориях лднр ненавидят Украину и эта ненависть уже и в их детях.
Они Украину ненавидят, Они уходить никуда не собираются.
какое же решение Вы видите?
Великий президент подчеркивает, что военного решения нет.
Его предшественник попытался че-то порешать, но в итоге пришёл к подписанию Минска.
Ещё одну попытку будем делать - пробовать силой выбить из лднр дух?
или что?
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02.06.2021 13:33 Ответить
Гуманнее было бы признать потерю территории, дать возможность выехать тем, кто действительно этого хочет и закрыть границы. Пусть барахтаются там сами, в россию валят - их проблемы. По любому эта срань не закончится еще долгое время
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02.06.2021 15:00 Ответить
То есть отказаться от территории? Вы думаете хоть у кого-то в Украине наверху хватит воли сделать это?
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02.06.2021 20:26 Ответить
нет, конечно - ни у кого не хватит, т.к. для этого надо как минимум быть не комиком
но и тянуть этот камень на шее, как по мне, не выход для Украины
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03.06.2021 10:01 Ответить
Тут тільки одне уточнення - пенсію сєпарам все одно будуть виплачувать, бо колись вони працювали на українських шахтах і підприємствах...Я за паспорт негромадянина в Україні для сепарів, ніяких виборів і ніяких держпосад і льгот пожиттєво.
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01.06.2021 14:15 Ответить
Путаеш...Методичка хреново написана. Большинство жителей оттуда сбежало. Нет ,не в расею как ты можешь с гордостью подумать..нет -- от расеи...Остались только упоротые сепаратисты которые и славят, тьфу было бы что, ДыНыРы и ЛыНыРы...БОльшая часть говоришь? Это как раз гораздо меньшая часть...большая сбежала на Украину. "Надо отдать расеи?" Что то пуклер не торопится их забирать...И вообще, перестань постить такую ерунду...
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02.06.2021 00:20 Ответить
Даже если большинство сбежало, а те, кто остались - "упоротые сепаратисты", то не вижу как это облегчает задачу по возвращению лднр в Украину.
проводить голосование - не прокатит, так как "упоротые сепары" проголосуют не за Украину, а оно Украине надо?
пинками выгонять - ну не получается пока что.
Заморозить конфликт лет на 50 - но вон выше Натали говорит, что в лднр уже дети выросли, которые ненавидят Украину. И непонятно, почему чере X лет будет всё иначе.
Ещё какие-то варианты?
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02.06.2021 13:36 Ответить
Не з цим президентом. Пісюніст і клоун може "бамбіть" тільки свій зелохторат підвищенням цін і тарифів.
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01.06.2021 10:15 Ответить
Можно подумать, 1 октября ху.луша поумнеет и угомонится. А в Украине, тем временем, провален госзаказ Оборонпрому (в наб.совете которого сидят бюджетные прилипалы), отсутствует завод по производству боеприпасов, не финансируются госпрограммы по производству перспективных видов вооружений, идет отток обманутых и деморализованных контрактников... А дурачки собрались строить президентский университет. Папа Саша из Кривого Рога уже пошил себе ректорскую мантию?
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01.06.2021 10:03 Ответить
Нафига нам в будущем столько клоунов?
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01.06.2021 10:05 Ответить
Технологи пиарщики Зе взяли старую тактику на вооружение....."путлер нападет", раньше только Ковид...А пока землю продать и вообще тупорылым ублюдкам грабить Украину. твари.
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01.06.2021 10:06 Ответить
Вот это поворот... Оно увидело рашистские войска...
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01.06.2021 10:14 Ответить
Два года не видело....а вот теперь включили дурачка и запустили отвлекалочку. Падриоты мать их так.
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01.06.2021 10:18 Ответить
Нет, лагерь на самом деле на границе с Китаем, если не различаете "под Воронежем" и "в Воронеже"
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01.06.2021 10:22 Ответить
Ну так базовые лагеря располагают в 100м от границы, как правило?
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01.06.2021 10:41 Ответить
Все, войска РФ в Воронеже, угрозы нет, всем спасибо, все по домам, НАТО бредит о войсках РФ вблизи границ Украины.
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01.06.2021 10:59 Ответить
Да, там трактористы новейшие российские танки в шахтах откопали, и гопота уличная снайперскими группами работает. Где вы такое взяли что там регулярные войска РФ, вы укрофашистский провокатор?
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01.06.2021 11:11 Ответить
А Вы тролль какого сорта, за деньги или просто так, зкспердом покрасоваться?
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01.06.2021 11:28 Ответить
А что возражать если Вы с темы на тему перепрыгиваете. А захоронения рашоорков только недалекий пользователь интернета не сможет найти.
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01.06.2021 11:36 Ответить
Ну тогда не пишите мне, записывайтесь сразу на консультацию к психиатру. Там вам соседи по палате расскажут как Солнце вокруг Земли вращается.
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01.06.2021 12:21 Ответить
Наркоман, да еще и дурак. Прости Господи!
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01.06.2021 10:30 Ответить
Ну, вы и Николашку Кровавого на победобесии таскаете. Которого коллеги пукина "геройски" замочили вместе с семьей. Это уже полный капец.
Зеленський про відведення армії РФ від кордонів України: Техніка на 90% на місці. Ескалація можлива в будь-який момент до кінця вересня - Цензор.НЕТ 5511
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01.06.2021 11:17 Ответить
А с 1 октября эскалации уже быть не может??? Зеленський про відведення армії РФ від кордонів України: Техніка на 90% на місці. Ескалація можлива в будь-який момент до кінця вересня - Цензор.НЕТ 9789
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01.06.2021 11:10 Ответить
Землю бистро продавати , не нападуть
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01.06.2021 11:17 Ответить
Политолог Дмитрий Корнейчук по поводу этого заявления Зеленского разместил в Фейсбуке такую фотожабу:
Зеленський про відведення армії РФ від кордонів України: Техніка на 90% на місці. Ескалація можлива в будь-який момент до кінця вересня - Цензор.НЕТ 2662
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01.06.2021 14:00 Ответить
Зеленський про відведення армії РФ від кордонів України: Техніка на 90% на місці. Ескалація можлива в будь-який момент до кінця вересня - Цензор.НЕТ 6315
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01.06.2021 14:16 Ответить
Зеленський про відведення армії РФ від кордонів України: Техніка на 90% на місці. Ескалація можлива в будь-який момент до кінця вересня - Цензор.НЕТ 1247
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01.06.2021 14:18 Ответить
Зеленський про відведення армії РФ від кордонів України: Техніка на 90% на місці. Ескалація можлива в будь-який момент до кінця вересня - Цензор.НЕТ 2564
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01.06.2021 14:19 Ответить
Украине нужны ПРО Израильские и ПРО США и с экипажем! Пока Украинцы не научены из них стрелять.
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01.06.2021 15:32 Ответить
Украине нужен президент УКРАИНЕЦ, а не еврей или хохол, тогда все само собой образуется, и ПРО, и экипажи!
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01.06.2021 15:37 Ответить
Україну ніколи не завойовували її завжди розривали та роздирали зовнішні вороги після того, як внутрішні вороги, панки, що тільки те і робили, що грабували Україну та її народ з мрією запанувати у своїй стронці, над собі подібними. А вже обкрадений до нитки люд, затурканий та озлоблений бігав від одного панка"гетьмана" до іншого. А коли починалася руїна та міжусобні війни та розбрат, то ці панки, щоб врятувати свої гнилі шкури та те що вони накрали, розривали Україну та кидали її в лапи до "братішек" сусідів, які підливаючи масло в полумя, тільки чекали слушного моменту, щоб поглинути територію та підімяти під себе знедолений та затурканий український народ. Тим панкам, ворогам внутрішнім, вони голову скручували в першу чергу і шкуру свою гнилу вони так і не врятували. І не залишилося від них ні імені, ні роду, а ні могили. І такі фатальні помилки ми не раз робили в своїй сумній історії. І зараз теж саме робимо. Одумайтесь, проаналізуйте свої вічні помилки і змініть своє деструктивне руйнівне мислення, інакше вас знову чекає поневолення та Тайга.
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01.06.2021 15:44 Ответить
На жаль ,пане Едуарде , багатьом намає чим замислитися, в голові у них досі радянщина не вивітрилася , ностальгують ідійоти за дармовою ковбасою з туалетного папіру .
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01.06.2021 15:54 Ответить
ну и что , что 90 % техники на границе? ВР сегодня приняла закон про курильщиков, теперь нам ничего не страшно. главное побольше жизненно важних законов. еще жевать жвачки запретите, может хоть это поможет обороне
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01.06.2021 17:07 Ответить
зелений готовий "сайтісь пасєрєдінє" ще з 2019-ого року! Тільки середина ця знаходиться в Україні, а не в московії.
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01.06.2021 17:28 Ответить
Президент ВЫ МОЛОДЕЦ!!!!!! Спасибо Пан Зеленский!!!!
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26.11.2021 13:07 Ответить
 
 