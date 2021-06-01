Зеленский об отводе армии РФ от границ Украины: Техника на 90% на месте. Эскалация возможна в любой момент до конца сентября
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
До конца сентября текущего года вероятность эскалации со стороны РФ остается очень высокой.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента Украины.
"Мы знаем конкретные цифры. 30-35 тысяч (военных. - Ред.) в момент эскалации находились на временно оккупированных территориях Донбасса. Вдоль границ Украины и России мы насчитывали в разные периоды еще где-то от 50 до 80 тыс. военнослужащих и на территории Крыма тоже около 33-35 тысяч. Когда я говорю об оккупированных территориях, там есть войска: 30-35 тысяч войск сепаратистов, плюс около трех тысяч кадровых российских офицеров", - отметил Зеленский.
"И когда Европа и США начали давить на Россию - мы призвали к этому - из-за этого совместного давления вероятность эскалации снизилась. С территории Крыма ушли примерно три с половиной тысячи военнослужащих. Все остальные остаются на месте - вся техника на 90% на месте. Поэтому мое видение, что эскалация возможна в любой момент до конца сентября, скажем, точно до 12-16 сентября. Мы знаем, что будут учения "Запад-2021". Поэтому считаю, что до этого периода ситуация очень опасная", - добавил он.
Как сообщалось, вчера министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.
Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.
8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.
Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.
Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.
Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.
13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.
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Прозріло !
у меня хоть там дом и все остальное имущество, но даже не представляю нафига это "счастье" Украине надо
а это как раз те, кто ***** позвал, те, кто ненавидит Украину и те, кто уже и раССеянское гражданство получил
как-то так
1. На территории лднр бОльшая часть жителей настроена антиукраински и пророссийски
2. Большая часть людей там уже получила рос.гражданство и потому являются россиянами.
3. Надо отдать территории и людей России.
Мне кажется, что это ровно то же самое, что нам говорят лидеры этих самых лднр и бОльшая часть пропагандистов Кремля.
Или я путаю и Вы о другом?
2. Лица, получившие паспорта государства-агрессора, должны быть автоматически лишены гражданства Украины и соответственно социальных выплат из бюджета Украины, формируемого из налогов уплаченных гражданами Украины и мной в частности.
3. Людей, получивших гражданство по п.2 и тех, кто не успел еще этого сделать, но жутко тоскующих по трупу совка, отправить на ПМЖ в правопеемника совка - россию, ну или как вариант выдать, по примеру балтов, паспорта не гражданина
Все вышеперечисленное население оккупированных территорий является фактически потомками тех, кого туда ссылали на "химию" или на отсидку жителей бывшего союза. Этнических украинцев оттуда вывозили по типу татар из Крыма на тот же дальний восток.
Мое мнение таково, что вышеперечисленные категории местных жителей не имеют права что-то требовать или хотеть от Украины, которая по факту им ничего не должна
Пусть кто-то считает мои слова злыми или еще какими не гуманными.
Но как-то "понять и простить" сущностей, лишивших меня и мою семью всего имущества в 2014 я не смогу никогда и категорически против жить с ними в одном государстве.
К слову - мне государство не дало ничего, кроме возможности жить свободно и обеспечивать себя и семью самостоятельно
Как-то так
Откуда они там взялись - это не так неважно. Вот Вы же, например, там жили, хотя я так понимаю себя не причисляете к одной из перечисленных Вами группы. И я более чем уверен, что там множество таких людей живёт сейчас. Главное, что сейчас эти люди там живут. И я полностью с Вами согласен, что да, основная масса, т.е. большинство совершеннолетних ненавидят Украину ну или им вообще пох РФ или Украина или Занзибар.
По Вашим словам, территорию надо оставить, а тех, кто там есть либо депортировать, либо считать негражданами.
Я почему-то подозреваю, что именно этого то самое большинство, что там живёт как раз и боится. И на таких условиях они никогда в Украину не вернутся. А так как их там большинство, то не очень понятно, что с этим делать. Даже если им дать провести референдум, и к примеру каким-то чудом там будут наблюдатели ЕС и прочее. Ну вот большинство проголосует за РФ, то что дальше?
кто-то сам уйдет, а те, кто останутся, должны доказать свое право на гражданство
Кто хотел свалить - свалили.
Те кто остались - остались.
а о референдуме не может быть и речи - Украина государство унитарное, хотят в россию - перышко им в зад и попутного ветра
Значит, по вашим словам - те, кто живут на территориях лднр ненавидят Украину и эта ненависть уже и в их детях.
Они Украину ненавидят, Они уходить никуда не собираются.
какое же решение Вы видите?
Великий президент подчеркивает, что военного решения нет.
Его предшественник попытался че-то порешать, но в итоге пришёл к подписанию Минска.
Ещё одну попытку будем делать - пробовать силой выбить из лднр дух?
или что?
но и тянуть этот камень на шее, как по мне, не выход для Украины
проводить голосование - не прокатит, так как "упоротые сепары" проголосуют не за Украину, а оно Украине надо?
пинками выгонять - ну не получается пока что.
Заморозить конфликт лет на 50 - но вон выше Натали говорит, что в лднр уже дети выросли, которые ненавидят Украину. И непонятно, почему чере X лет будет всё иначе.
Ещё какие-то варианты?