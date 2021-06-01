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Зеленский о нежелании НАТО вступать в войну с РФ: Политический эгоизм может привести именно к Третьей мировой войне

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Зеленский о нежелании НАТО вступать в войну с РФ: Политический эгоизм может привести именно к Третьей мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у НАТО не должно быть позиции "посмотрим" в вопросе агрессии РФ против нашей страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом глава государства заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Меня спрашивают, не боимся ли мы получить ПДЧ в НАТО или быть членом Альянса (а вы знаете, какое отношение России к этому вопросу), не боюсь ли я, что из-за этого начнется война? И то же спрашивают про трубу. Я просто хочу ответить, что у нас уже есть историческая данность. В 2014 году - начало войны. Мы тогда не были в НАТО, у нас были прекрасные отношения с Россией, и никто на Донбассе не хотел отсоединяться от Украины, никому ничего не мешало. Поэтому я согласен, что такая вероятность эскалации есть, но мне кажется, что это не является для России причиной начинать или продолжать военные действия", - отметил Зеленский.

По словам президента, "было бы круто иметь в качестве партнеров, как совладельцев в ГТС Украины Европу и Соединенные Штаты".

На слова журналиста о том, что Украина хочет быть в НАТО, но НАТО не хочет вступать в войну с Россией, потому что это горячий конфликт, глава государства ответил:

"Я считаю, что это нецивилизованное, несовременное, неправильное отношение к безопасности человечества. Тот политический эгоизм, который есть сегодня из-за этих страхов, может привести именно к Третьей мировой войне. Не может быть такой позиции: "Посмотрим". Да, никто не хочет, но мы уже имеем эту ситуацию. Мне кажется, что это не совсем справедливо - мы же защищаем, мы - стена безопасности этой философии существования, европейской цивилизации, прав и свобод человека".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и ЕС должны обеспечить Украине особый статус в сфере безопасности, - Зеленский

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+31
А как же мир в шоколадном глазу х*йла?
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01.06.2021 10:11
+19
Тем временем НАТО судорожно ищет на карте "ту сторону", с которой им предлагает воевать Гавнокомандующий Зеленский о нежелании НАТО вступать в войну с РФ: Политический эгоизм может привести именно к Третьей мировой войне - Цензор.НЕТ 6181 Зеленский о нежелании НАТО вступать в войну с РФ: Политический эгоизм может привести именно к Третьей мировой войне - Цензор.НЕТ 6231
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01.06.2021 10:14
+19
Кто-нибудь что-то понял из этого поноса галиматьи? Зеленський про небажання НАТО вступати у війну з РФ: Політичний егоїзм може привести саме до Третьої світової війни - Цензор.НЕТ 2743
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01.06.2021 10:25
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Заскиглив, гівнюк зелений.
Ніхто воювати за Україну не хоче!
А як же ж мир в очах, "просто пєрєстать стрєлять", "почєму до сіх пор нє закончєна война"?!
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01.06.2021 10:59 Ответить
Вся дорога в Ад выстелена благими намерениями и трусостью Так и сейчас...Мир идёт на поводу у расеи Сам себя убедить пытается что расея хорошая А расея, за всю свою историю никогда не созидала Всегда набеги, грабеж и разорение Это настоящая расея. Уже с Гитлером заигрывали Ничему не учатся с истории....
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01.06.2021 11:07 Ответить
Так "обидно" - одни дружить не хотят, другие - не могут. Куда пойти, куда податься? Зеленський про небажання НАТО вступати у війну з РФ: Політичний егоїзм може привести саме до Третьої світової війни - Цензор.НЕТ 4569
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01.06.2021 11:20 Ответить
Я прочитал статью полностью и не буду троллить Вову из-за его слов.
Господа, критиковать надо по делу, иначе это выглядит жалко и по-детски.
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01.06.2021 11:22 Ответить
Такой резкий переход от любителя мира к войне выглядит подозрительно, но вызывает надежду.
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01.06.2021 11:24 Ответить
БОЛЕЗНЬ ЛУЧШЕ НЕ ЗАПУСКАТЬ И ЛЕЧИТЬ СВОЕВРЕМЕННО !!! ПО ЭТОМУ НЕОБХОДИМО УЖЕ НАЧАТЬ УНИЧТОЖАТЬ ФИЗИЧЕСКИ ВСЕХ ВРАГОВ НАРОДА УКРАИНЫ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ !!!
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01.06.2021 11:26 Ответить
Давно треба...
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01.06.2021 13:52 Ответить
Україну ніколи не завойовували її завжди розривали та роздирали зовнішні вороги після того, як внутрішні вороги, панки, що тільки те і робили, що грабували Україну та її народ з мрією запанувати у своїй стронці, над собі подібними. А вже обкрадений до нитки люд, затурканий та озлоблений бігав від одного панка"гетьмана" до іншого. І як починалася руїна та міжусобні війни та розбрат, то ці панки, щоб врятувати свої гнилі шкури, розривали Україну та кидали її в лапи до "братішек" сусідів, які підливаючи масло в полумя, тільки чекали слушного моменту, щоб поглинути територію та підімяти під себе знедолений та затурканий український народ. Панкам, ворогам внутрішнім, вони голову скручували в першу чергу і шкуру свою гнилу вони так і не врятували. І не залишилося від них ні імені, ні роду, а ні могили. І такі фатальні помилки ми не раз робили в сіоїй сумній історії. І зараз теж саме робимо. Це дуже сумна картина маслом. Одумайтесь, проаналізуйте сої вічні помилки і змініться інакше вас знову чекає поневолення та Тайга.
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01.06.2021 11:28 Ответить
Все правильно сказав. А ви тут за звичкою продовжуєте хохмити. Не діло це
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01.06.2021 11:30 Ответить
Запад и перед второй мировой не хотел воевать с агрессорами, и тянул до последнего. Пока это напрямую не коснулось их самих. Правда было " несколько поздновато" ( уже была Австрия, Чехословакия, по сути Польша, в какой то мере Финляндия, Албания, Эстония, Латвия, Литва, Эфиопия, Сев. Китай, в какой то мере Румыния и т.д.)
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01.06.2021 11:51 Ответить
"Прогресує чи регресує"? Від запитання Байдену "чому Україна не в НАТО" до костантації що НАТО "не бажає вступати в війну з Росією".
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01.06.2021 12:07 Ответить
Російський шпигун вимагає у НАТО допомогти російському шпигуну? Щоб разом що? Злити ще пару операцій по вагнерівцям? Корупцію в оборонпромі підвищити? Непроводити реформи в армії? Так Зєля і без НАТО з усім цим порається.
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01.06.2021 12:53 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у НАТО не должно быть позиции "посмотрим" в вопросе агрессии РФ против нашей страны. Источник: https://censor.net/ru/n3268668

І ЧОГО ЦЕ НАТО ПОВИННО СЛУХАТИ ТАКОГО АГЕНТА КРЕМЛЯ ЯК ТИ, Зе Зеленський про небажання НАТО вступати у війну з РФ: Політичний егоїзм може привести саме до Третьої світової війни - Цензор.НЕТ 3347
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01.06.2021 13:51 Ответить
Ну який зе агент? Мерзотна країна, але там таких дурнів не беруть навіть таємними холуями. А в Україні знайшлись 73 і віддали за це зе свої дурні голоси!
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01.06.2021 20:06 Ответить
Тільки у другому турі і від кількості всіх хто голосував 2019 го у другому турі, а не від кількості населення України, це порівняно небагато
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02.06.2021 12:42 Ответить
Кількість дурнів (і про-, і анті-) майже стабільна - близько 13млн з тих, що мають право голосу. За януковоча до урн припхалися 12,5млн, за зегидоту - 13млн. Це занадто, навіть для пострадянської країни. І ці істоти можуть проголосувати за будь що, аби в яскравій обгортці.
А головне, дурень, незалежно від поглядів, є ворогом людей і країни.
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02.06.2021 18:05 Ответить
Критичну більщість голосів за Зе забеспечив Коломойша і його ресурс.
Дурень це проблема для любої країни, у кого ТБ канали, той і направляє
на вибори, але більщість вже почала прозрівати від клоуна. Далі ми вже
проходили.
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02.06.2021 19:10 Ответить
ІТОГИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АРТИСТА ЗА 2 РОКИ :

1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Провал программ озброєння ЗСУ
4) Розпродаж землі України зацікавленим кругам
5) Приватизування кримського каналу третіми особами для подачі води у Крим
6) Зустріч з расійськими чиновниками в Омані
7) Видача расійських найманців воювавших на Донбасі Кремлю
8) Знищання енергосистеми України
9) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Расії
10) Проолігархічна політика
11) Підвищення комунальних тарифів
12) Більше 10 відпусток за 2 роки
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01.06.2021 13:55 Ответить
А шо такоє,преЗЕрватив не хоче закінчувати війну,треба ж просто перестати стріляти і зійтись десь посередені,а ще можна перестати наживатися на крові....ПІДР КВАРТАЛЬНИЙ.
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01.06.2021 14:07 Ответить
Уничтожение военной инфраструктуры и оборонных производств может привести. Но доя клоуна университет важнее
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01.06.2021 14:12 Ответить
Там будет такой же университет, как из клоуна юрист.
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01.06.2021 14:55 Ответить
не "университет" а возможность попилить несколько лярдов...
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01.06.2021 17:00 Ответить
А шо такоє,преЗЕрватив не хоче закінчувати війну,треба ж просто перестати стріляти і зійтись десь посередені,а ще можна перестати наживатися на крові....ПІДР КВАРТАЛЬНИЙ.
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01.06.2021 14:34 Ответить
еврошапито-консерватория для нашего клоуга-пианиста слишком мало, надо выпускать его в люди
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01.06.2021 14:48 Ответить
Зебики, да растолкуйте уже своему ступню, шо НАТО - чисто оборонительная организация. И шо НАТО подвяжется только при возникновении угрозы исключительно членам альянса. Ну, скажите зебику, шо НАТО ему ничего не должен... Ну, сока может ваш подопечный делать из вас дураков, поддерживающих IQ-ступида?
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01.06.2021 15:09 Ответить
Или это недотепа разжигает страсти , как шлепер , перед разворотом во внешней политике на 180*
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01.06.2021 15:12 Ответить
Зебики, поставьте уже этому недоразумению в его дворе столб, вместо Мендельши, пусть к нему прикапывается.
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01.06.2021 15:22 Ответить
Ключевые моменты обдолбаного амнезийника:1). США, шо вы сделали для моего членства в НАТО? 2). НАТО, почему у вас нет желания вступать в войну с РФ? 3). НУЖНО ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ.
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01.06.2021 15:37 Ответить
Такой активизации зесрани зепрокремлевской давно не было. Повылазили троли конченые. Видать "найвеличнеийший", обосрался на всех фронтах и погнал в атаку свою ботоферму.
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01.06.2021 15:32 Ответить
Україну ніколи не завойовували її завжди розривали та роздирали зовнішні вороги після того, як внутрішні вороги, панки, що тільки те і робили, що грабували Україну та її народ з мрією запанувати у своїй стронці, над собі подібними. А вже обкрадений до нитки люд, затурканий та озлоблений бігав від одного панка"гетьмана" до іншого. А коли починалася руїна та міжусобні війни та розбрат, то ці панки, щоб врятувати свої гнилі шкури та те що вони накрали, розривали Україну та кидали її в лапи до "братішек" сусідів, які підливаючи масло в полумя, тільки чекали слушного моменту, щоб поглинути територію та підімяти під себе знедолений та затурканий український народ. Тим панкам, ворогам внутрішнім, вони голову скручували в першу чергу і шкуру свою гнилу вони так і не врятували. І не залишилося від них ні імені, ні роду, а ні могили. І такі фатальні помилки ми не раз робили в своїй сумній історії. І зараз теж саме робимо. Одумайтесь, проаналізуйте свої вічні помилки і змініть своє деструктивне руйнівне мислення, інакше вас знову чекає поневолення та Тайга.
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01.06.2021 15:43 Ответить
Это то что мы сегодня наблюдаем,когда П.Порошенко уверенно вел страну и в НАТО и в ЕС так ватноголовым захотелось чего то большего и сейчас, не говоря уже о шатаниях зеленского который то смотрит в глаза врагу то кого то обвиняет в том что кто то не хочет вместо него вести войну с москалями.
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01.06.2021 18:17 Ответить
*** в его черепе война закончена, но НАТО виновата, что не хочет вступать в войну с Россией.
Недоумок по имени Владимир Зеленский: вступают в войну и защищают тех, кто сам себя стремится защищать, а не скулит, что надо просто перестать стрелять. Тебя, урода выбрали верховным главнокомандующим, а не для того чтобы в глаз Путину заглядывало
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01.06.2021 15:51 Ответить
основою спічів гундосого є галиматья. Стиль Єрмака, про все потрошку а висновку ніякого. Все це перекликаеться і по часу і по змісту з претензіями до всього світу старшого товариша єрмака Миколи Платоновича,яке було позавчора. Колись фюрер спитав у одного корисного ідіота - а хочете ви воювати за Нарву. І ось, здрастє, відповідь від гундосого і його павліна-нато не хоче воювати за нас. Це і є послання Патрушеву - ми згідні (ми - то єрмак і зеленський). Коли гнусавий в фільмі слухав пропозицію батька -"Не просри Родину синок", Єрмака збоку тоді не було. А зараз повним ходом просирає, вже і закордоном ляпає. Та він же нездатний просто думати без суфлера, а суфлер вкладує йому в вуха те,що хочуть слухати господарі суфлера. Теж саме, що ляпав вітя Ростовський перед саммітом по Європі. Вітя тоді отримав бабло від рейха і тюрму від пастви. Тепер і ця пліснява "відробляє" отримані 30 грошових одиниць древнього Ізраїлю..
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01.06.2021 15:58 Ответить
Во первых, почему Европа должна воевать на нашей земле вместо нас? как вы себе видите что канцлер германии, премьер Англии или президент Франции обьясняют своим гражданам почему так важно воевать на донбасе и что их сыны умирают за какое то правое дело непонятно где?
Во вторых, не могут на западе быть большими патриотами Украины нежели сами украинцы...
ну и сакральное... почему всем надо чтото жертвовать если призенд Украины продается туда свои сериальчики, держит там киностудию, покупает дом в Ялте и оформляет по рос законам... ему же не жмет? и так далее...
а потом "НАТО должны...", а в НАТО знают, что их на счетчик Вова поставил?
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01.06.2021 16:04 Ответить
Ага, НАТО к тебе дураку прислушается,как же !
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01.06.2021 16:22 Ответить
Во-первых: НАТО не принимает в свои ряды страны с неконтролируемыми территориями; во-второй: НАТО никогда не будет возвращать Крым и Донбасс ибо является оборонительной организацией.
Зеленский умышленно валяет дурака, тянет время понимает, что он - слабак,который ничего сделать не может !
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01.06.2021 16:29 Ответить
Во-первых: НАТО не принимает в свои ряды страны с неконтролируемыми территориями; во-второй: НАТО никогда не будет возвращать Крым и Донбасс ибо является оборонительной организацией.
Зеленский умышленно валяет дурака, тянет время понимает, что он - слабак,который ничего сделать не может !
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01.06.2021 16:31 Ответить
Зе умышленно дурака он валять не может, слишком туп для этого.
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01.06.2021 19:58 Ответить
Сказано ж ясно и понятно пафосной бабищей Витулей Нуланд - "Хрен вам, а не НАТО!"
И старпёр Байден опосля пердонул - "Хрен вам, а не санкции супротив СП-2!"
Ну и как же без тявкнувшего вдогонку Мааса(?) - "Хайко вам, а не из чего пострелять!"
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01.06.2021 16:41 Ответить
вова, тебе нельзя жрать с жареной картошкой, то шо обычно в Азии курят - ты и так дебил, а после употребления вообще задницей думаешь.
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01.06.2021 17:20 Ответить
Народ, не надо плевать в Зе по любому поводу. Всё таки нужно разделять моменты когда он прав.
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01.06.2021 17:28 Ответить
Они бабки отрабатывают. Им главное говно лить,такову задачу им поставил Алексеевич.
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01.06.2021 18:00 Ответить
Правота Зєлєнского нагадує мені футболіста, котрий за все життя забив один гол, котрий не зарахували...
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01.06.2021 18:42 Ответить
Навіть зіпсований годинник показує двічі правильно. То може не варто обирати до влади те, що гірше зіпсованого годинника? І тим більш хвалити це зе за випадкові корисні дії!
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01.06.2021 19:56 Ответить
Хвалити не слід, але й запльовувати коли він правий теж не слід.
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01.06.2021 23:09 Ответить
ну поки москалі не нападають на нато, то нато з москалями і не воює, а як нападуть, то скоріше всього, що буде воювати, а за Україну нато вписуватись не буде аж ні разу!
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01.06.2021 17:32 Ответить
В НАТО знають, що прізідєнт Украіны (із Крівога Рога), у свій час, публічно, зі сцени, обзивав Україну курвою. Ти б допомагав такому?
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01.06.2021 18:39 Ответить
Людина без освіти, без культури мислення, нездатна зв'язати два слова, жодних знань і навичок, позбавлена будь якого морального компаса, переконань, ідей та почуття гідності.
І ця людина стає президентом.
Яких ще університетів не вистачає?
Це і є надгромний камінь нашій освіті.
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01.06.2021 17:46 Ответить
Погоджуюсь щодо "людини"-президента. Хоча університет для розумного майбутнього відкрити можна, але смітники дурного минулого (де зе юристів навчають) треба закрити негайно й назавжди!
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01.06.2021 19:51 Ответить
Гладкі та від кеньдюху нажерті не будуть за кого сь воювати,навіть зброю сукі недадуть. Маються приклади Грузія та Молдова..
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01.06.2021 18:41 Ответить
Треба передати євросракам, що в певний момент ми ******** тримати орду ціною свого життя, щоб гейропейці жирували за наш рахунок, відкриєм кацапам дорогу за % від награбованого і будем спостерігати як орда їх пожирає.
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01.06.2021 19:08 Ответить
"о нежелании НАТО вступать в войну" звичайно захищають тільки союзників, а коли в оточені головнокомандуючого союзники ворожої держави, то від кого його захищати? держ секретар все це побачив і результат: на саміті нато нам нема чого робити і санкції проти північного потоку зняті. що буде далі думається з сумом
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01.06.2021 19:33 Ответить
Політичний егоїзм - нормальне явище! От ідіотизм політичний і ЗЕгальний руйнує країну. Коли вже 73 альтернативно розумних звільнять виборчі дільниці від свого дурного голосу?!
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01.06.2021 19:47 Ответить
предположим начнет нато воевать , а кое-кто активно будет сливать военную секретную информацию врагу , как с вагнеровцами .
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01.06.2021 19:55 Ответить
"Не боюсь ли я, что начнется война" - це як? **** сциклива не знає, що країна воює вже 7 років? НАТО не влаштовує? Чотирикратний сцикун вирішив когось звинуватити в боягузстві!
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01.06.2021 20:20 Ответить
Поки жидокацапи будуть при владі, то будемо страждати. Але народ вперто їх обирає вже 30 років поспіль... Може ретельніше Тараса Шевченка в школах вивчати треба?

Жиди погані правлять нами,
А ми ще гірші ніж жиди.
Ми продали дідівську славу
Й жиди в ярмо нас запрягли.
Неначе суки з кобелями
жиди злигались з москалями.
І тічка та здавна й понині
гаса по нашій Україні.
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01.06.2021 20:42 Ответить
Це не Шевченко. Шевченко цю херню не писав. Первоисточник псевдоцитаты Шевченко нашелся на маргинальном сайте «Ми українці», где в мае 2010 года был опубликован «стих» 13-летней (!) Марины из Василькова
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01.06.2021 23:41 Ответить
маразм крепчал... и это всего лишь через 2 года неприятно-предательского президентства... он не стыд, он позор Украины...
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01.06.2021 21:07 Ответить
Два года отводил войска, строил сепарам мосты, штрафовал военных за стрельбу на войне, заглядывал в глазки агрессору, "воевал с какой-то той стороной", а теперь "Спасайте нас все!". Да плевать ему на нас всех, он в течении часа будет лететь в сторону земли обетованной.
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01.06.2021 21:25 Ответить
Клоун скрывался от призыва 4 раза а Вы за него воюйте
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01.06.2021 21:27 Ответить
Схоже на правду, нажаль...
Зеленський про небажання НАТО вступати у війну з РФ: Політичний егоїзм може привести саме до Третьої світової війни - Цензор.НЕТ 7227
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01.06.2021 22:33 Ответить
Вітаю ЗЕбілів із здорожчанням газу. Жрі...ТЄ) тільки не подавіться зеленим покраШенням 😀
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02.06.2021 00:04 Ответить
Совсем пианист плох стал . пора честно сказать --Я УСТАЛ..Я МУХОЖУК

Зеленський про небажання НАТО вступати у війну з РФ: Політичний егоїзм може привести саме до Третьої світової війни - Цензор.НЕТ 1085
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02.06.2021 00:08 Ответить
План "Б" для Байдена. Чому Зеленський вже не хоче в НАТО і Євросоюз
Володимир Зеленський дав досить-таки скандальне інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung. Скандальне як за формою, так і за змістом. Фактично Зеленський дав зрозуміти, що він готовий торгуватися євроатлантичними та європейськими перспективами України.

Німецькі журналісти настільки не повірили своїм вухам, що вирішили перепитати: що, Київ хоче, щоб Євросоюз і США дали йому гарантії військового характеру? А Зеленський життєрадісно: так, і військову безпеку, і енергетичну, і будь-яку іншу, і все це за безкоштовно.

Нагадаємо, що членство в НАТО означає для України дуже серйозні вимоги. А якщо немає членства - то немає і ніяких зобов'язань з боку України.

Фактично вимога Зеленського про військові гарантії (до або замість прийому України в НАТО) звернена виключно до Байдена. І ось якраз це питання не фантастичне. Це питання цілком реалістичне - про надання Україні статусу MNNA (Major non-NATO ally) - основного союзника США поза НАТО. І для цього достатньо особистого рішення Байдена.
Залишається загадкою, хто саме був ініціатором цього інтерв'ю: чи дійсно редакції Frankfurter Allgemeine Zeitung захотілося розпитати президента України про російську загрозу або ж це Банкова шукала європейський майданчик, на якій можна було б розмістити пропозиції Зеленського до Байдена.
У будь-якому випадку ці пропозиції адресовані не тільки Байдену, але і Путіну. Фактично Зеленський дав зрозуміти, що він готовий торгуватися євроатлантичними та європейськими перспективами України.
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02.06.2021 00:14 Ответить
У чому суть плану «Б» для Байдена
Спочатку Зеленський сам собі задав питання: «Чи бачимо ми альтернативу Альянсу?» І далі сказав: «Я можу відповісти. Україна може мати план "Б"». У нас є розуміння такого плану, і відверто скажу, що я збирався говорити про такий план з Президентом Байденом, тому що це вже за межами Нормандського формату».

Тут журналістам німецької газети, звичайно ж, захотілося уточнити: «Це план до того, як Україна стане членом НАТО, або це альтернативний план?» Це дійсно дуже важливе питання. І відповідь Зеленського дуже важлива. Спочатку він сказав, що це «план Б» на той період, поки Україну не взяли в НАТО. Однак в наступних своїх фразах він уточнив, що цей план "Б" може бути і альтернативою прийому України в НАТО. «Це питання діалогу з великими політичними гравцями. Це може бути швидкий план щодо членства України в НАТО або в якості альтернативи.
Тут журналістам газети знову захотілося уточнити: «Це повинно включати і певні гарантії військового характеру?» Зеленський відповів однозначно: «Звичайно. І гарантії військового характеру, і енергетичну безпеку, і все інше».
Неважко зрозуміти, чому це питання схвилювало німецьких журналістів. З того, що розповів Зеленський, можна було зрозуміти, що Київ пропонує Євросоюзу і США взяти на себе зобов'язання (більш серйозні, ніж в Будапештському меморандумі) забезпечити безпеку України до або навіть замість прийому України до складу НАТО. Німецькі журналісти настільки не повірили своїм вухам, що вирішили перепитати: що, Київ хоче, щоб Євросоюз і США дали йому гарантії військового характеру? А Зеленський життєрадісно: так, і військову безпеку, і енергетичну, і будь-яку іншу, і все це за безкоштовно.
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02.06.2021 00:22 Ответить
Ніколи ще за два роки свого президентства Зеленський не висловлювався настільки зневажливо про НАТО і Євросоюз. Він назвав їх «крихкими конструкціями». Справа навіть не в тому, що це вкрай неввічливо - ганити той будинок, куди ми самі просимося, щоб нас пустили. Ще гірше те, що ці слова важко розцінити інакше як сигнал про готовність Києва продати свою європейську перспективу. Продати, мабуть, за якісь обіцянки від Путіна.

«Якщо, вибачте, всі країни НАТО бояться, що коли-небудь на якусь країну - члена НАТО хтось нападає, якщо вони бояться, що доведеться захищати, тоді питання в цілому до цієї конструкції. Якщо це так, то навіщо тоді ця конструкція, яка боїться захистити країну, яка є членом того чи іншого союзу? Тоді в чому її цінність?» - кинув він звинувачення на адресу НАТО. Причому, слід визнати, звинувачення абсолютно голослівне. Він не навів жодних фактів, щоб «всі країни НАТО» офіційно боялися або відмовлялися захищати кого-небудь з членів Альянсу від агресії ззовні. Таких фактів просто немає. І немає саме тому, що нападати на членів НАТО боїться будь-який агресор.

Далі Зеленський вказав на розбіжності всередині Альянсу щодо українського питання і тут же перейшов до критики Євросоюзу. «Якщо в НАТО частина країн хоче бачити Україну в Альянсі, а кілька країн, які в хороших відносинах з Росією, - не хочуть України в НАТО, то знову питання до цієї конструкції - чи така вона сильна і потужна? Я вважаю, що це крихкість цієї конструкції. І проведіть паралель з Європейським Союзом, де ця крихкість вже показала результати. Великобританія вийшла з ЄС. ЄС без Великобританії став міцніше? Точно ні. Це вже не "арочна" конструкція, яка є найміцнішою в світі. Це конструкція, яка сиплеться».

Відомо, що Євросоюз - це будинок, який побудували спільно Німеччина та Франція. Зрозуміло, що участь інших партнерів теж важлива, але без німецько-французького тандему цей проєкт просто не виник би. І ось Зеленський вирішив розповісти німцям, що побудований ними будинок - це «тендітна конструкція», «яка сиплеться». І обгрунтував свою думку тим, що англійці, які приєдналися до проєкту, коли він уже був реалізований, передумали брати в ньому участь.

Справа навіть не в тому, що це вкрай неввічливо - ганити той будинок, куди ми самі просимося, щоб нас пустили. Ще гірше те, що ці слова важко розцінити інакше як сигнал про готовність Києва продати свою європейську перспективу. Продати, мабуть, за якісь обіцянки від Путіна.
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02.06.2021 00:24 Ответить
Хто автор плану «Б»?

Після всього сказаного, напевно, вже не дивно, що Зеленський розкрив нашим західним партнерам глибокий конфлікт всередині своєї команди. А саме - конфлікт між керівником ОП Андрієм Єрмаком і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. У своєму інтерв'ю Зеленський - абсолютно випадково - продемонстрував, що він добре чує Єрмака, але погано чує Кулебу. Напевно, саме Єрмак і придумав Зеленському план "Б" для Байдена.
І ось Зеленський в інтерв'ю німцям розповів: «На останньому засіданні радників лідерів країн нормандської четвірки, де Росію представляв пан Дмитро Козак, він запитав у наших європейських партнерів, чи є РФ стороною конфлікту. Представники Німеччини і Франції прямо не відповіли, що Росія є стороною конфлікту. Вони знову включили таку "обережну" дипломатію, з якою Україна не погоджується, так як Росія є стороною конфлікту, і ми це розуміємо. Це приклад того, як все відбувається». І далі, виходячи з цього одного прикладу, який, напевно, мав місце, Зеленський узагальнив: «А ви мене питаєте про НАТО, що хтось боїться приєднатися, про армію, про війну. Але навіть на рівні того, щоб визнати Росію стороною конфлікту, всі бояться».

А ось ця остання заява - це або брехня, або некомпетентність. Швидше останнє. Якби Зеленський перед інтерв'ю проконсультувався у Кулеби, то почув би, що не далі як 18 березня міністри закордонних справ країн G7 і високий представник Євросоюзу підписали заяву, в якій засудили «триваючі дії Росії з підриву суверенітету України, її територіальної цілісності і незалежності». «Ми також рішуче виступаємо проти триваючої дестабілізації України Росією, особливо російських дій в окремих районах Донецької та Луганської областей в нехтування своїми зобов'язаннями, взятими в рамках Мінських угод. Повна імплементація Мінських угод - це шлях до досягнення миру. Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником».
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02.06.2021 00:29 Ответить
Отже, міністри закордонних справ країн G7 і високий представник ЄС чітко позначили свою позицію: «Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником». Але Зеленський про це не знає (або робить вигляд, що не знає). А знає він те, що розповів йому Єрмак, - як німецький радник (другорядний персонаж в системі влади в ФРН) посоромився назвати Росію стороною конфлікту. І на підставі цього факту Зеленський заявив німецькій газеті, що «всі бояться визнати Росію стороною конфлікту», всупереч публічній заяві глав дипломатії країн G7 і ЄС.

Втім, не будемо поспішати з висновками. У цій історії ще буде продовження. Яке саме - ми дізнаємося після європейського турне Джо Байдена.
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02.06.2021 00:30 Ответить
А почему сам Зеленский не борется против убийц и палачей в Бирме, в Эфиопии, в Колумбии? Тогда там люди тоже вправе ожидать что украинцы будут бороться вместо них с их режимами.
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02.06.2021 00:29 Ответить
К Третьей мировой войне?! Из-за Украины? Разве что тараканы в голове ЗЕлёносопельного БлаЗЕня объявят войну вошкам на его же голове.
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02.06.2021 08:34 Ответить
Значит это НАТО заставило зеледента отвести войска от линии соприкосновения на неподготовленные позиции? Значит это НАТО запретило открывать огонь даже в ответ? Значит это НАТО провалило гособоронзаказ? Значит это НАТО судит патриотов и волонтеров? Значит это НАТО заставило зеледента рассмотреть мир в глазике бункерфюрера? Да столько букв не влезет в комментарий что НАТО заставило зеледента сделать в ущерб Украине. И запомни, зеля, кидать предъявы это фишка бункерфюрера, не надо копировать.
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02.06.2021 11:31 Ответить
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