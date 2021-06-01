Зеленский о нежелании НАТО вступать в войну с РФ: Политический эгоизм может привести именно к Третьей мировой войне
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у НАТО не должно быть позиции "посмотрим" в вопросе агрессии РФ против нашей страны.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом глава государства заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Меня спрашивают, не боимся ли мы получить ПДЧ в НАТО или быть членом Альянса (а вы знаете, какое отношение России к этому вопросу), не боюсь ли я, что из-за этого начнется война? И то же спрашивают про трубу. Я просто хочу ответить, что у нас уже есть историческая данность. В 2014 году - начало войны. Мы тогда не были в НАТО, у нас были прекрасные отношения с Россией, и никто на Донбассе не хотел отсоединяться от Украины, никому ничего не мешало. Поэтому я согласен, что такая вероятность эскалации есть, но мне кажется, что это не является для России причиной начинать или продолжать военные действия", - отметил Зеленский.
По словам президента, "было бы круто иметь в качестве партнеров, как совладельцев в ГТС Украины Европу и Соединенные Штаты".
На слова журналиста о том, что Украина хочет быть в НАТО, но НАТО не хочет вступать в войну с Россией, потому что это горячий конфликт, глава государства ответил:
"Я считаю, что это нецивилизованное, несовременное, неправильное отношение к безопасности человечества. Тот политический эгоизм, который есть сегодня из-за этих страхов, может привести именно к Третьей мировой войне. Не может быть такой позиции: "Посмотрим". Да, никто не хочет, но мы уже имеем эту ситуацию. Мне кажется, что это не совсем справедливо - мы же защищаем, мы - стена безопасности этой философии существования, европейской цивилизации, прав и свобод человека".
Пожалуйста, подождите...
Ніхто воювати за Україну не хоче!
А як же ж мир в очах, "просто пєрєстать стрєлять", "почєму до сіх пор нє закончєна война"?!
Господа, критиковать надо по делу, иначе это выглядит жалко и по-детски.
І ЧОГО ЦЕ НАТО ПОВИННО СЛУХАТИ ТАКОГО АГЕНТА КРЕМЛЯ ЯК ТИ, Зе
А головне, дурень, незалежно від поглядів, є ворогом людей і країни.
Дурень це проблема для любої країни, у кого ТБ канали, той і направляє
на вибори, але більщість вже почала прозрівати від клоуна. Далі ми вже
проходили.
1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Провал программ озброєння ЗСУ
4) Розпродаж землі України зацікавленим кругам
5) Приватизування кримського каналу третіми особами для подачі води у Крим
6) Зустріч з расійськими чиновниками в Омані
7) Видача расійських найманців воювавших на Донбасі Кремлю
8) Знищання енергосистеми України
9) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Расії
10) Проолігархічна політика
11) Підвищення комунальних тарифів
12) Більше 10 відпусток за 2 роки
Недоумок по имени Владимир Зеленский: вступают в войну и защищают тех, кто сам себя стремится защищать, а не скулит, что надо просто перестать стрелять. Тебя, урода выбрали верховным главнокомандующим, а не для того чтобы в глаз Путину заглядывало
Во вторых, не могут на западе быть большими патриотами Украины нежели сами украинцы...
ну и сакральное... почему всем надо чтото жертвовать если призенд Украины продается туда свои сериальчики, держит там киностудию, покупает дом в Ялте и оформляет по рос законам... ему же не жмет? и так далее...
а потом "НАТО должны...", а в НАТО знают, что их на счетчик Вова поставил?
Зеленский умышленно валяет дурака, тянет время понимает, что он - слабак,который ничего сделать не может !
Зеленский умышленно валяет дурака, тянет время понимает, что он - слабак,который ничего сделать не может !
И старпёр Байден опосля пердонул - "Хрен вам, а не санкции супротив СП-2!"
Ну и как же без тявкнувшего вдогонку Мааса(?) - "Хайко вам, а не из чего пострелять!"
І ця людина стає президентом.
Яких ще університетів не вистачає?
Це і є надгромний камінь нашій освіті.
Жиди погані правлять нами,
А ми ще гірші ніж жиди.
Ми продали дідівську славу
Й жиди в ярмо нас запрягли.
Неначе суки з кобелями
жиди злигались з москалями.
І тічка та здавна й понині
гаса по нашій Україні.
Володимир Зеленський дав досить-таки скандальне інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung. Скандальне як за формою, так і за змістом. Фактично Зеленський дав зрозуміти, що він готовий торгуватися євроатлантичними та європейськими перспективами України.
Німецькі журналісти настільки не повірили своїм вухам, що вирішили перепитати: що, Київ хоче, щоб Євросоюз і США дали йому гарантії військового характеру? А Зеленський життєрадісно: так, і військову безпеку, і енергетичну, і будь-яку іншу, і все це за безкоштовно.
Нагадаємо, що членство в НАТО означає для України дуже серйозні вимоги. А якщо немає членства - то немає і ніяких зобов'язань з боку України.
Фактично вимога Зеленського про військові гарантії (до або замість прийому України в НАТО) звернена виключно до Байдена. І ось якраз це питання не фантастичне. Це питання цілком реалістичне - про надання Україні статусу MNNA (Major non-NATO ally) - основного союзника США поза НАТО. І для цього достатньо особистого рішення Байдена.
Залишається загадкою, хто саме був ініціатором цього інтерв'ю: чи дійсно редакції Frankfurter Allgemeine Zeitung захотілося розпитати президента України про російську загрозу або ж це Банкова шукала європейський майданчик, на якій можна було б розмістити пропозиції Зеленського до Байдена.
У будь-якому випадку ці пропозиції адресовані не тільки Байдену, але і Путіну. Фактично Зеленський дав зрозуміти, що він готовий торгуватися євроатлантичними та європейськими перспективами України.
Спочатку Зеленський сам собі задав питання: «Чи бачимо ми альтернативу Альянсу?» І далі сказав: «Я можу відповісти. Україна може мати план "Б"». У нас є розуміння такого плану, і відверто скажу, що я збирався говорити про такий план з Президентом Байденом, тому що це вже за межами Нормандського формату».
Тут журналістам німецької газети, звичайно ж, захотілося уточнити: «Це план до того, як Україна стане членом НАТО, або це альтернативний план?» Це дійсно дуже важливе питання. І відповідь Зеленського дуже важлива. Спочатку він сказав, що це «план Б» на той період, поки Україну не взяли в НАТО. Однак в наступних своїх фразах він уточнив, що цей план "Б" може бути і альтернативою прийому України в НАТО. «Це питання діалогу з великими політичними гравцями. Це може бути швидкий план щодо членства України в НАТО або в якості альтернативи.
Тут журналістам газети знову захотілося уточнити: «Це повинно включати і певні гарантії військового характеру?» Зеленський відповів однозначно: «Звичайно. І гарантії військового характеру, і енергетичну безпеку, і все інше».
Неважко зрозуміти, чому це питання схвилювало німецьких журналістів. З того, що розповів Зеленський, можна було зрозуміти, що Київ пропонує Євросоюзу і США взяти на себе зобов'язання (більш серйозні, ніж в Будапештському меморандумі) забезпечити безпеку України до або навіть замість прийому України до складу НАТО. Німецькі журналісти настільки не повірили своїм вухам, що вирішили перепитати: що, Київ хоче, щоб Євросоюз і США дали йому гарантії військового характеру? А Зеленський життєрадісно: так, і військову безпеку, і енергетичну, і будь-яку іншу, і все це за безкоштовно.
«Якщо, вибачте, всі країни НАТО бояться, що коли-небудь на якусь країну - члена НАТО хтось нападає, якщо вони бояться, що доведеться захищати, тоді питання в цілому до цієї конструкції. Якщо це так, то навіщо тоді ця конструкція, яка боїться захистити країну, яка є членом того чи іншого союзу? Тоді в чому її цінність?» - кинув він звинувачення на адресу НАТО. Причому, слід визнати, звинувачення абсолютно голослівне. Він не навів жодних фактів, щоб «всі країни НАТО» офіційно боялися або відмовлялися захищати кого-небудь з членів Альянсу від агресії ззовні. Таких фактів просто немає. І немає саме тому, що нападати на членів НАТО боїться будь-який агресор.
Далі Зеленський вказав на розбіжності всередині Альянсу щодо українського питання і тут же перейшов до критики Євросоюзу. «Якщо в НАТО частина країн хоче бачити Україну в Альянсі, а кілька країн, які в хороших відносинах з Росією, - не хочуть України в НАТО, то знову питання до цієї конструкції - чи така вона сильна і потужна? Я вважаю, що це крихкість цієї конструкції. І проведіть паралель з Європейським Союзом, де ця крихкість вже показала результати. Великобританія вийшла з ЄС. ЄС без Великобританії став міцніше? Точно ні. Це вже не "арочна" конструкція, яка є найміцнішою в світі. Це конструкція, яка сиплеться».
Відомо, що Євросоюз - це будинок, який побудували спільно Німеччина та Франція. Зрозуміло, що участь інших партнерів теж важлива, але без німецько-французького тандему цей проєкт просто не виник би. І ось Зеленський вирішив розповісти німцям, що побудований ними будинок - це «тендітна конструкція», «яка сиплеться». І обгрунтував свою думку тим, що англійці, які приєдналися до проєкту, коли він уже був реалізований, передумали брати в ньому участь.
Справа навіть не в тому, що це вкрай неввічливо - ганити той будинок, куди ми самі просимося, щоб нас пустили. Ще гірше те, що ці слова важко розцінити інакше як сигнал про готовність Києва продати свою європейську перспективу. Продати, мабуть, за якісь обіцянки від Путіна.
Після всього сказаного, напевно, вже не дивно, що Зеленський розкрив нашим західним партнерам глибокий конфлікт всередині своєї команди. А саме - конфлікт між керівником ОП Андрієм Єрмаком і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. У своєму інтерв'ю Зеленський - абсолютно випадково - продемонстрував, що він добре чує Єрмака, але погано чує Кулебу. Напевно, саме Єрмак і придумав Зеленському план "Б" для Байдена.
І ось Зеленський в інтерв'ю німцям розповів: «На останньому засіданні радників лідерів країн нормандської четвірки, де Росію представляв пан Дмитро Козак, він запитав у наших європейських партнерів, чи є РФ стороною конфлікту. Представники Німеччини і Франції прямо не відповіли, що Росія є стороною конфлікту. Вони знову включили таку "обережну" дипломатію, з якою Україна не погоджується, так як Росія є стороною конфлікту, і ми це розуміємо. Це приклад того, як все відбувається». І далі, виходячи з цього одного прикладу, який, напевно, мав місце, Зеленський узагальнив: «А ви мене питаєте про НАТО, що хтось боїться приєднатися, про армію, про війну. Але навіть на рівні того, щоб визнати Росію стороною конфлікту, всі бояться».
А ось ця остання заява - це або брехня, або некомпетентність. Швидше останнє. Якби Зеленський перед інтерв'ю проконсультувався у Кулеби, то почув би, що не далі як 18 березня міністри закордонних справ країн G7 і високий представник Євросоюзу підписали заяву, в якій засудили «триваючі дії Росії з підриву суверенітету України, її територіальної цілісності і незалежності». «Ми також рішуче виступаємо проти триваючої дестабілізації України Росією, особливо російських дій в окремих районах Донецької та Луганської областей в нехтування своїми зобов'язаннями, взятими в рамках Мінських угод. Повна імплементація Мінських угод - це шлях до досягнення миру. Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником».
Втім, не будемо поспішати з висновками. У цій історії ще буде продовження. Яке саме - ми дізнаємося після європейського турне Джо Байдена.