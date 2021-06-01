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Зеленский о возможности РФ прорубить "наземный коридор" в Крым: Ситуацию не получится спрятать за "гражданским конфликтом", будет полномасштабная война

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Зеленский о возможности РФ прорубить

Попытка России построить наземное сообщение с временно оккупированным Крымом может закончиться полномасшабной войной.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента Украины.

"Есть много военных вариантов, возможных со стороны РФ, в том числе морские операции. Мы очень обеспокоены этим, и сейчас есть блокирование Азово-Черноморского региона российскими кораблями. Они контролируют это, несмотря на международное право, нарушая его. Это то, что вы сказали, - один из вариантов выхода на Крым и чтобы прорубить этот коридор с материковой Украиной. Может быть эскалация со стороны оккупированного Донбасса, мы это прекрасно понимаем. Большой скачок, блицкриг к границам Донецкой и Луганской областей. Мы рассматриваем и готовимся к таким шагам", - отметил президент.

"Но могут быть, скажем так, "сюрпризы" и с другой стороны. Сейчас очень опасная ситуация в Беларуси. Это наши северные границы. И мы понимаем, что Россия и Беларусь постоянно рассматривают и договариваются о важной геополитической и, наверное, оборонной сделке. После этого может быть действительно серьезное влияние России и серьезная координация и контроль белорусских вооруженных сил. Тогда мы можем рассматривать риск и с той стороны", - добавил Зеленский, уточнив, что украинской стороне не известно о деталях договора о создании союзного государства.

"Но если, например, мы говорим о коридоре в Крым, то это значит, что нельзя будет спрятать эту ситуацию за "гражданским конфликтом". Это будет открытая полномасштабная война", - заявил глава государства.

Читайте также: Зеленский об отводе армии РФ от границ Украины: Техника на 90% на месте. Эскалация возможна в любой момент до конца сентября

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+9
И сколько ты повоюешь?ты ж от армии косил,вояка!
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01.06.2021 10:17
+9
По этому мы дадим им воду так, лишь бы не была вайны? Зеленский о возможности РФ прорубить "наземный коридор" в Крым: Ситуацию не получится спрятать за "гражданским конфликтом", будет полномасштабная война - Цензор.НЕТ 6799
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01.06.2021 10:17
+4
Щось багато сьогодні зранку цього клоуна. Лєнка не дала шо він так возбудився?
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01.06.2021 10:18
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Рух Опору Капітуляції

@rok_org_ua


Партія Зеленського готує удар по мові - готуємося до мобілізації!
1 червня #ВерховнаРада може в "турборежимі" прийняти законопроект №5554, який змінює норми закону про Мову.
Ми закликаємо бути готовими захистити мову.
Оперативна інформація буде на сторінці РОК у ФБ 11:00!
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01.06.2021 10:16 Ответить
Мы согласны жрать помои, мы согласны пить мочу,
Мы согласны лизать ноги тридварасу стукачу,
Мы согласны жить в общагах, нам не надо ни хрена,
И любой мы жизни, рады только б не пришла война. (с) Сектор Газа

Хорошо ему в конче заспе сидеть жрать икру ложкой, пока нарид будет платить за повышенные тарифы, хотя он абещаль их снизить в два раза
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01.06.2021 10:19 Ответить
Сколько гебуха платит? не бещала в два раза повысить?
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01.06.2021 10:35 Ответить
Когда Порох повышал тарифы - Барыга, мародер, сволочь!!!
Когда ЗЕбил повышает тарифы - "Сколько гебуха платит?" Зеленський про можливість РФ прорубати "наземний коридор" до Криму: Ситуацію не вийде заховати за "громадянським конфліктом", буде повномасштабна війна - Цензор.НЕТ 4010
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01.06.2021 11:24 Ответить
И сколько ты повоюешь?ты ж от армии косил,вояка!
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01.06.2021 10:17 Ответить
Не дали ему в 14 году за Крым повоевать...не выбрали президентом.
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01.06.2021 10:32 Ответить
Косил, не косил... сам от гебухи не откосил.
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01.06.2021 10:33 Ответить
По этому мы дадим им воду так, лишь бы не была вайны? Зеленский о возможности РФ прорубить "наземный коридор" в Крым: Ситуацию не получится спрятать за "гражданским конфликтом", будет полномасштабная война - Цензор.НЕТ 6799
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01.06.2021 10:17 Ответить
Дать он может поносить свои кловунские башмаки ...Киве, к примеру.
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01.06.2021 10:34 Ответить
А хто дає воду? Для чого розмови про те, чого не має і не буде.
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01.06.2021 11:32 Ответить
А особисто ти на шо згоден: дати воду в крим або шоб почалася велика кривава війна?
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01.06.2021 11:34 Ответить
Ви будь ласка не маніпулюйте))
Знаю я вашу братію, коли немає аргументів, то починається одне з двох: або хамство або відверте маніпулювання.
Особисто я категорично проти подачі води в Крим. ЇЇ і не подають, тому ваші слова - це постріл в небо.
У нинішньої влади достатньо мінусів, за які варто критикувати (як і попередню), тож не варто придумувати зраду там, де її немає.
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03.06.2021 00:07 Ответить
Какой вяликий стратег, Наполеонище.
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01.06.2021 10:17 Ответить
Щось багато сьогодні зранку цього клоуна. Лєнка не дала шо він так возбудився?
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01.06.2021 10:18 Ответить
Тормоз комунізму як завжди відстає в своїх заявах.
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01.06.2021 10:18 Ответить
Прорубати будуть із ордло під приводом вассаєдінєнія с братьямі в криму. Тому і далі будуть брехати про "внутрішній конфлікт".
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01.06.2021 10:21 Ответить
Капитан очевидность. коридор в крым ***** может пробить только сравняв Мариуполь с землей
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01.06.2021 10:21 Ответить
Храбрый Янкель. Азухенвей и танки наши быстри. Четырежды уклонист, а мыслит как Македонский!
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01.06.2021 10:22 Ответить
не удивлюсь если на всей расейской технике будут флаги л-днр и никакого вторжения обычный гражданский конфликт *****......
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01.06.2021 10:22 Ответить
Революція соціальних мереж наповнила змістом колись фігуральний вислів "дешева популярність". Тепер кожен нездара в реальній політиці може спокійно триматися у фокусі суспільної уваги за рахунок імітації. Хайпуй, генеруй фішечки, придумуй інформаційні приводи. Сформувалася навіть певна мода на дешеву популярність. Політики стають піароманами. Зеленський особливий в цьому сенсі, бо прийшов з шоубізу. - https://gazeta.ua/blog/55162/universitet-zelenskogo-lishe-fishechka-vin-hoche-zdobuti-deshevu-populyarnist
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01.06.2021 10:23 Ответить
І замість того щоб будувати зброю для ВСУ - ти, Осел, будуєш карткові палаци для зетіпілів.
Язиком тілімпати чи пуем на піаніно бринькати - це тобі не країною керувати.
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01.06.2021 10:30 Ответить
Так ЗСУ вже збудовані Порошенком.
Тепер час зайнятися тим, чого він не робив - дорогами.
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01.06.2021 11:33 Ответить
Дороги в минулому - во всех смыслах! Зеленський про можливість РФ прорубати "наземний коридор" до Криму: Ситуацію не вийде заховати за "громадянським конфліктом", буде повномасштабна війна - Цензор.НЕТ 8462 Кто помянет, тому - вон! Зеленський про можливість РФ прорубати "наземний коридор" до Криму: Ситуацію не вийде заховати за "громадянським конфліктом", буде повномасштабна війна - Цензор.НЕТ 6686
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01.06.2021 14:02 Ответить
Точно таким же образом Россия с Азербайджаном пытаются прорубить коридор через территорию Армению в эксклав Азербайджана Нахиджеван. Уже вторую неделю при покровительстве русских продолжаются провокации на армяно-азербайджанской границе.
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01.06.2021 11:51 Ответить
Шановний пане ЗЕ,підіть проспіться після,як видно,гучного відсвяткування дня Вашого народження.Мабуть так буде краще,бо хоч трохи второпаємо про що Ви хочете нам сказати. Ідіть,голубчику,ідіть.
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01.06.2021 11:56 Ответить
верно сказал.
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01.06.2021 13:03 Ответить
Да засыпьте ту часть что не нужна Украине. Что бы и мысли не возникали лезть на чужкю землю. Пускай сосут своё.
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01.06.2021 13:29 Ответить
 
 