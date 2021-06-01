Зеленский о возможности РФ прорубить "наземный коридор" в Крым: Ситуацию не получится спрятать за "гражданским конфликтом", будет полномасштабная война
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Попытка России построить наземное сообщение с временно оккупированным Крымом может закончиться полномасшабной войной.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента Украины.
"Есть много военных вариантов, возможных со стороны РФ, в том числе морские операции. Мы очень обеспокоены этим, и сейчас есть блокирование Азово-Черноморского региона российскими кораблями. Они контролируют это, несмотря на международное право, нарушая его. Это то, что вы сказали, - один из вариантов выхода на Крым и чтобы прорубить этот коридор с материковой Украиной. Может быть эскалация со стороны оккупированного Донбасса, мы это прекрасно понимаем. Большой скачок, блицкриг к границам Донецкой и Луганской областей. Мы рассматриваем и готовимся к таким шагам", - отметил президент.
"Но могут быть, скажем так, "сюрпризы" и с другой стороны. Сейчас очень опасная ситуация в Беларуси. Это наши северные границы. И мы понимаем, что Россия и Беларусь постоянно рассматривают и договариваются о важной геополитической и, наверное, оборонной сделке. После этого может быть действительно серьезное влияние России и серьезная координация и контроль белорусских вооруженных сил. Тогда мы можем рассматривать риск и с той стороны", - добавил Зеленский, уточнив, что украинской стороне не известно о деталях договора о создании союзного государства.
"Но если, например, мы говорим о коридоре в Крым, то это значит, что нельзя будет спрятать эту ситуацию за "гражданским конфликтом". Это будет открытая полномасштабная война", - заявил глава государства.
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Знаю я вашу братію, коли немає аргументів, то починається одне з двох: або хамство або відверте маніпулювання.
Особисто я категорично проти подачі води в Крим. ЇЇ і не подають, тому ваші слова - це постріл в небо.
У нинішньої влади достатньо мінусів, за які варто критикувати (як і попередню), тож не варто придумувати зраду там, де її немає.
Язиком тілімпати чи пуем на піаніно бринькати - це тобі не країною керувати.
Тепер час зайнятися тим, чого він не робив - дорогами.