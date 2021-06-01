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В повестку дня Рады не включили постановление о ситуации в Беларуси: это позор, - нардеп "Голоса" Рудик

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В повестку дня Рады не включили постановление о ситуации в Беларуси: это позор, - нардеп

Выступая с парламентской трибуны, лидер партии "Голос" Кира Рудик возмутилась отсутствием в повестке дня Верховной Рады постановления относительно ситуации в Беларуси.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Рудик называла такое положение вещей позором.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада должна признать режим Лукашенко, представляющим угрозу международной безопасности, - Кондратюк

"Если мы не хотим проснуться в Беларуси 2.0, где диктатор уничтожает права и свободы, мы должны развивать институты украинской демократии и справедливости государства", - подчеркнула нардеп.

По ее словам, "Голос" требует немедленно освободить белорусского блогера Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

Напомним, в Раде зарегистрирован проект постановления № 5560 об обращении к международным организациям, правительствам и парламентам стран мира относительно признания режима Лукашенко в Республике Беларусь таким, что представляет угрозу международной безопасности.
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Топ комментарии
+5
Рух Опору Капітуляції@rok_org_ua

Партія Зеленського готує удар по мові - готуємося до мобілізації!
1 червня #ВерховнаРада може в "турборежимі" прийняти законопроект №5554, який змінює норми закону про Мову.
Ми закликаємо бути готовими захистити мову.
Оперативна інформація буде на сторінці РОК у ФБ 11:00!
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01.06.2021 10:24
+4
70% нынешней Рады это позор! В повестку дня Рады не включили постановление о ситуации в Беларуси: это позор, - нардеп "Голоса" Рудик - Цензор.НЕТ 1771
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01.06.2021 10:24
+4
Зелененьким некогда, они президентский университет строят.
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01.06.2021 10:27
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70% нынешней Рады это позор! В повестку дня Рады не включили постановление о ситуации в Беларуси: это позор, - нардеп "Голоса" Рудик - Цензор.НЕТ 1771
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01.06.2021 10:24 Ответить
Рух Опору Капітуляції@rok_org_ua

Партія Зеленського готує удар по мові - готуємося до мобілізації!
1 червня #ВерховнаРада може в "турборежимі" прийняти законопроект №5554, який змінює норми закону про Мову.
Ми закликаємо бути готовими захистити мову.
Оперативна інформація буде на сторінці РОК у ФБ 11:00!
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01.06.2021 10:24 Ответить
И вечньій бой. Покой нам только снится.
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01.06.2021 10:31 Ответить
А давайте спросим мудрый нарид хотят ли они санкций против Беларуси? Хотят ли они повышения цен на топливо, и все остальное? Я вот не хочу!!! Оставьте уже вы Бацку в покое, пусть с ним Европа трахается В повестку дня Рады не включили постановление о ситуации в Беларуси: это позор, - нардеп "Голоса" Рудик - Цензор.НЕТ 6747
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01.06.2021 10:25 Ответить
Тим паче що Зеля барижить з Лукою на електриці та великому крадівництві, купуючи у нього бітум для асфальтованих та освітлених доріг.
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01.06.2021 10:29 Ответить
Вот чесна слова, вот ей не похрен чо делается там в Беларуси? Вы блин в Украине сначала с ситуацией разберитесь, придурки В повестку дня Рады не включили постановление о ситуации в Беларуси: это позор, - нардеп "Голоса" Рудик - Цензор.НЕТ 4288 Один длб институт собрался строить, цены на все растут, тарифы повышают, екарный бабай юля...
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01.06.2021 10:32 Ответить
1. Чисто совковый подход: смотреть только себе под нос. 2. А мы, Украина, что, не Европа?!!!
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01.06.2021 10:40 Ответить
Совковый не совковый, а стаким подходом к проблемам нариду в следующий раз выберут Бойка и поползем мы к лаптям тайговый союз...
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01.06.2021 11:26 Ответить
Ага, мьі ни при чем, но нам все должньі. Пусть Европьі там всякие санкции вводят, а мьі и дальше барьіжить будем. Зебилизм во всей красе.
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01.06.2021 10:45 Ответить
Тогда будет справедиво, если достроят СП2. Нам же никто не должен До порядку денного Ради не включили постанову про ситуацію в Білорусі: це ганьба, - нардепка "Голосу" Рудик - Цензор.НЕТ 2977 да?
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01.06.2021 11:25 Ответить
Покажите пример, проявив принципиальность и приверженность принципам демократии, и введите санкции против рабсии, беларуси, понятно, что тогда ценьі на отдельньіе товарьі вьіростут, но тогда у Украиньі будет моральное право ожидать от других подобньіх действий.
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01.06.2021 12:22 Ответить
Лапоть кацарилий, пішов нах.
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01.06.2021 21:50 Ответить
Зелененьким некогда, они президентский университет строят.
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01.06.2021 10:27 Ответить
Займитесь своей страной. Проще всего гавкать на соседей и имитировать бурную деятельность там где от тебя хрен что зависит. Но типа важными делами занимаются....От вас за 2 года в Раде только ВРЕД!
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01.06.2021 10:29 Ответить
даже о Бангладеш ни слова,позорище !!!

До порядку денного Ради не включили постанову про ситуацію в Білорусі: це ганьба, - нардепка "Голосу" Рудик - Цензор.НЕТ 7901
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01.06.2021 10:34 Ответить
А люди там стродают, особенно собачка До порядку денного Ради не включили постанову про ситуацію в Білорусі: це ганьба, - нардепка "Голосу" Рудик - Цензор.НЕТ 6149
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01.06.2021 10:35 Ответить
Слуги урода пословоблудили, воздух посотрясали і забули цю тему.
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01.06.2021 10:48 Ответить
Каби чого не вийшло.
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01.06.2021 11:04 Ответить
 
 