С 1 июня работающим пенсионерам пересчитают пенсии, а доплату за апрель и май они смогут получить задним числом
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В Украине с 1 июня автоматически пересчитают пенсии гражданам, которые продолжают работать.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.
Как заявила начальник ГУ Пенсионного Фонда в Киеве Лариса Дзядевич, доплаты за апрель и май пенсионеры смогут получить задним числом.
"Мы проводим перерасчет пенсий тем пенсионерам, которые на 1 марта года, в который производится перерасчет пенсий, получили такое право. То есть, если человек после назначения пенсии проработала 24 месяцев или если период страхового стажа был меньше, но прошло не менее 2 лет", - объяснила она.
При этом для перерасчета пенсий обращаться в органы Пенсионного фонда лично не придется.
Соцвыплаты для работающих пенсионеров вычисляются по следующей формуле: средняя зарплата * трудовой (страховой) стаж * индивидуальный коэффициент заработка.
Согласно формуле, трудовой стаж считается в процентах (1 год - это 1%).
Именно к этому проценту будет засчитано все время, которое гражданин проработал с момента выхода на пенсию.
На увеличение пенсии может повлиять коэффициент заработка, а вот если пенсионер будет получать меньше, чем до выхода на пенсию, государство будет учитывать только дополнительный стаж.
Пожалуйста, подождите...
Тоб то для підвищення пенсии на 25% працюючому пенсіонеру потрібно відвовтузити ще 25 років....
Це вже точно кінець епохи бідності?
Формула, за якою визначається розмір пенсії за віком, передбачена ст. 27 Закону: П = Зп х Кс, де: Зп - заробітна плата (дохід) застрахованої особи, визначена відповідно до статті 40 Закону, з якої обчислюється пенсія, у гривнях; Кс - коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначений відповідно до статті 25 цього Закону.
Коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначається за формулою: Кс = См х Вс (100 % х 12), де: См - сума місяців страхового стажу; Вс - величина оцінки одного року страхового стажу у відсотках (на сьогодні дорівнює 1,35 %). Період страхового стажу, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, визначено частиною 1 статті 40 Закону.
Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії визначається за формулою: Зп = Зс х (Ск : К), де: Зп - заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії, у гривнях; Зс - середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії; Ск - сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кожний місяць (Кз1 + Кз2 + Кз3 +...+ Кзn); К - страховий стаж за місяці, які враховано для визначення коефіцієнта заробітної плати (доходу) застрахованої особи. Формула розрахунку розміру пенсії працюючого і непрацюючого пенсіонера є однаковою
Тобто отримають в зад😜?