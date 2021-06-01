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С 1 июня работающим пенсионерам пересчитают пенсии, а доплату за апрель и май они смогут получить задним числом

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

С 1 июня работающим пенсионерам пересчитают пенсии, а доплату за апрель и май они смогут получить задним числом

В Украине с 1 июня автоматически пересчитают пенсии гражданам, которые продолжают работать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

Как заявила начальник ГУ Пенсионного Фонда в Киеве Лариса Дзядевич, доплаты за апрель и май пенсионеры смогут получить задним числом.

"Мы проводим перерасчет пенсий тем пенсионерам, которые на 1 марта года, в который производится перерасчет пенсий, получили такое право. То есть, если человек после назначения пенсии проработала 24 месяцев или если период страхового стажа был меньше, но прошло не менее 2 лет", - объяснила она.

При этом для перерасчета пенсий обращаться в органы Пенсионного фонда лично не придется.

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Соцвыплаты для работающих пенсионеров вычисляются по следующей формуле: средняя зарплата * трудовой (страховой) стаж * индивидуальный коэффициент заработка.

Согласно формуле, трудовой стаж считается в процентах (1 год - это 1%).

Именно к этому проценту будет засчитано все время, которое гражданин проработал с момента выхода на пенсию.

На увеличение пенсии может повлиять коэффициент заработка, а вот если пенсионер будет получать меньше, чем до выхода на пенсию, государство будет учитывать только дополнительный стаж.
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Кароче вы держитесь там, хорошего настраения С 1 июня работающим пенсионерам пересчитают пенсии, а доплату за апрель и май они смогут получить задним числом - Цензор.НЕТ 9212
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01.06.2021 10:28 Ответить
Ничего не понятно. Как всегда!
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01.06.2021 10:29 Ответить
Согласно формуле, трудовой стаж считается в процентах (1 год - это 1%).

Тоб то для підвищення пенсии на 25% працюючому пенсіонеру потрібно відвовтузити ще 25 років....

Це вже точно кінець епохи бідності?
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01.06.2021 10:37 Ответить
Зажирують З 1 червня пенсіонерам, які працюють, перерахують пенсії, а доплату за квітень і травень вони зможуть отримати заднім числом - Цензор.НЕТ 1008
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01.06.2021 11:01 Ответить
Пенсійне забезпечення громадян України, які мають право, зокрема, на пенсію за віком, визначено Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (далі - Закон).
Формула, за якою визначається розмір пенсії за віком, передбачена ст. 27 Закону: П = Зп х Кс, де: Зп - заробітна плата (дохід) застрахованої особи, визначена відповідно до статті 40 Закону, з якої обчислюється пенсія, у гривнях; Кс - коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначений відповідно до статті 25 цього Закону.
Коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначається за формулою: Кс = См х Вс (100 % х 12), де: См - сума місяців страхового стажу; Вс - величина оцінки одного року страхового стажу у відсотках (на сьогодні дорівнює 1,35 %). Період страхового стажу, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, визначено частиною 1 статті 40 Закону.
Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії визначається за формулою: Зп = Зс х (Ск : К), де: Зп - заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії, у гривнях; Зс - середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії; Ск - сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кожний місяць (Кз1 + Кз2 + Кз3 +...+ Кзn); К - страховий стаж за місяці, які враховано для визначення коефіцієнта заробітної плати (доходу) застрахованої особи. Формула розрахунку розміру пенсії працюючого і непрацюючого пенсіонера є однаковою
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01.06.2021 11:33 Ответить
а доплату за апрель и май они смогут получить задним местом. Оставьте работающих пенсов в покое, пускай получают всё что зарабатывают. Особенно тех кто задействован в производственных предприятиях. Ведь когда ОНИ уйдут, на их места очереди не будет. И это есть достижением всех предыдущих властей. Пи-деть умеют ВСЕ, а работать руками ЕДИНИЦЫ.
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01.06.2021 13:26 Ответить
"... а доплату за апрель и май они смогут получить задним числом..."

Тобто отримають в зад😜?
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01.06.2021 14:03 Ответить
Да речь идет о депутатах и судьях, о прокурорах и ментах , ушедших в 45 и устроившиеся в охранные фирмы и другие обмахаловки! Работяг это не касается, расслабьтесь...
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01.06.2021 16:43 Ответить
 
 