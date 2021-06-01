Кабмин создал Госагентство по мелиорации и рыбному хозяйству, органу передадут Северо-крымский канал

В Украине официально создано Государственное агентство по мелиорации и рыбному хозяйству.

Как сообщило Цензор.НЕТ Министерство аграрной политики, соответствующее решение № 539 уже опубликовано на сайте Кабинета Министров.

"Я усматриваю в восстановлении орошения и дренажа ключевой инструмент развития аграрного сектора экономики и наращивание экспортного потенциала Украины, минимизацию влияния климата на процессы социально-экономического развития регионов", - отметил министр аграрной политики Роман Лещенко.

Среди основных задач по восстановлению отрасли в соответствии со Стратегией орошения и дренажа до 2030 года Лещенко назвал, в частности, сохранение и воспроизводство плодородия почв, восстановление и увеличение площадей орошаемых земель и дренажных систем. А еще - стимулирование механизма государственно-частного партнерства, создание предпосылок для повышения конкурентоспособности национального сельскохозяйственного производства на мировом рынке. Также улучшение качества предоставляемых услуг и прозрачность формирования тарифов, модернизация и восстановление мелиоративных систем (межхозяйственных и внутрихозяйственных сетей).

По его словам, закон об объединении водопользователей уже готов к первому чтению.

"Вопросы мелиорации (читай - Северо-Крымский канал) переданы Госрыбагентству. Путем ... переименования органа. И передачи ему полномочий Госводагентства по мелиорации. Со всеми вытекающими в прямом смысле этого слова, последствиями", - написал в Facebook экс-представитель президента в АРК Борис Бабин.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин срочно готовит передачу Северо-крымского канала из Госводагентства в Госрыбагентство. Передача имущества пройдет под видом создания совместного органа из двух агентств, но - именно на базе Госрыбагентства.

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