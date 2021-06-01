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Кабмин создал Госагентство по мелиорации и рыбному хозяйству, органу передадут Северо-крымский канал

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин создал Госагентство по мелиорации и рыбному хозяйству, органу передадут Северо-крымский канал

В Украине официально создано Государственное агентство по мелиорации и рыбному хозяйству.

Как сообщило Цензор.НЕТ Министерство аграрной политики, соответствующее решение № 539 уже опубликовано на сайте Кабинета Министров.

"Я усматриваю в восстановлении орошения и дренажа ключевой инструмент развития аграрного сектора экономики и наращивание экспортного потенциала Украины, минимизацию влияния климата на процессы социально-экономического развития регионов", - отметил министр аграрной политики Роман Лещенко.

Среди основных задач по восстановлению отрасли в соответствии со Стратегией орошения и дренажа до 2030 года Лещенко назвал, в частности, сохранение и воспроизводство плодородия почв, восстановление и увеличение площадей орошаемых земель и дренажных систем. А еще - стимулирование механизма государственно-частного партнерства, создание предпосылок для повышения конкурентоспособности национального сельскохозяйственного производства на мировом рынке. Также улучшение качества предоставляемых услуг и прозрачность формирования тарифов, модернизация и восстановление мелиоративных систем (межхозяйственных и внутрихозяйственных сетей).

По его словам, закон об объединении водопользователей уже готов к первому чтению.

"Вопросы мелиорации (читай - Северо-Крымский канал) переданы Госрыбагентству. Путем ... переименования органа. И передачи ему полномочий Госводагентства по мелиорации. Со всеми вытекающими в прямом смысле этого слова, последствиями", - написал в Facebook экс-представитель президента в АРК Борис Бабин.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин срочно готовит передачу Северо-крымского канала из Госводагентства в Госрыбагентство. Передача имущества пройдет под видом создания совместного органа из двух агентств, но - именно на базе Госрыбагентства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минагрополитики внесет законопроект о детенизации земельных участков: каждый гектар должен облагаться налогом, - министр Лещенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
Второй шаг к подаче воды оккупантам. Первый был исследование такой технической возможности на бюджетные деньги. ермак старается на хозяев.
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01.06.2021 11:38
+6
земельку распродадим , а её поливать надо и тут опля - целое агенство с кучей голодных чиновничьих ртов
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01.06.2021 11:38
+5
Весьма похоже. Или это так называемые "реформы" в стиле Университета будущего.
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01.06.2021 11:46
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Второй шаг к подаче воды оккупантам. Первый был исследование такой технической возможности на бюджетные деньги. ермак старается на хозяев.
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01.06.2021 11:38 Ответить
Весьма похоже. Или это так называемые "реформы" в стиле Университета будущего.
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01.06.2021 11:46 Ответить
канал перекрыть дамбами работы на неделю... не пойму вода и рыба как связаны это те рыбаки котоыпре с кацабами бизнес делают а ничего если расстрелять весь ансабль рыбного танца и еврейских бубенчиков???!!!
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01.06.2021 11:57 Ответить
Да он и так перекрыт, льется водичка в море. Но эти бестолковые зеленые инновации у здравомыслящих людей вызывают кучу вопросов об их конечной цели.
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01.06.2021 12:09 Ответить
Связан с правом распоряжаться водой: или госорган типа СНБО, или какая-то левая организация типа клуб охоты-рыбалки...
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01.06.2021 13:45 Ответить
земельку распродадим , а её поливать надо и тут опля - целое агенство с кучей голодных чиновничьих ртов
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01.06.2021 11:38 Ответить
Що значить відновлення зрошення? Я там був кілька років тому, якраз зрошення йде норм, бо до перемички ж вода в каналі є... А від перемички до адмінмежі з Кримом зовсім трохи, там зрошення і не дуже треба!
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01.06.2021 11:45 Ответить
Агентство Северо-Крымского канала на базе Госрыбагенства! Фиерично! Бездельники просто поменяют вывеску и будут дальше доить госбюджет.
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01.06.2021 11:47 Ответить
створили установу, на яку потім звалять подачу води до Криму. звалять, а тоді пальчиком погрозять керівнику, преміюють та звільнять з вихідною допомогою.
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01.06.2021 11:48 Ответить
Лишнее доказательство, что у нас хвост виляет собакой. А этО собакО и не подозревает, для чего весь этот цирк. А может хорошо играет роль наивного дурка...
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01.06.2021 11:55 Ответить
Для ловли золотой рыбки в мутной воде...
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01.06.2021 12:24 Ответить
З Криму "пробурять сважину" і будуть качать. Як по тих нелегальних спиртопроводах.
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01.06.2021 23:08 Ответить
 
 