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Находился в розыске 23 года: в Киеве задержали подозреваемого в убийстве. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Работниками управлений уголовного розыска ГУНП в г. Киеве и ГУНП во Львовской области задержан мужчина, который находился в розыске 23 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент уголовного розыска в Telegram.

Сообщается, что задержанный в начале 1998 года совершил убийство и начал скрываться от правоохранительных органов, в связи с чем был объявлен в розыск.

Находился в розыске 23 года: в Киеве задержали подозреваемого в убийстве 01
Фото: Департамент уголовного розыска/Telegram

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В настоящее время беглецу 46 лет.

Фигуранту сообщено о подозрении о совершении убийства, следователи обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения - содержание под стражей.
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Поправочка. Подозреваемый не "находился 23 года в розыске", а был "объявлен в розыск 23 года назад". Никто его не разыскивал все эти 23 года. И, как водится, взяли случайно. Например по пьяни ларек грабанул или с друзьями собутыльниками драку устроил. Привезли в РОВД, на всякий случай, откатали пальчики и ... БИНГО! Мы нашли опасного преступника! Всем по звездочке на погоны! Новость во все СМИ!
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01.06.2021 10:50 Ответить
так так и есть!!!- вчерашняя новость - после резинко-стрельбы в дорожном конфликте биснес-конкурентов поймали участников= и вот оно БИНГО!!! - один из пойманных и оказался... УУРРРЯЯЯЯЯ)))
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01.06.2021 11:27 Ответить
Так а срок давности?
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01.06.2021 11:19 Ответить
Вроде 15 лет, так что выпускайте.
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01.06.2021 11:21 Ответить
учите мат.часть - по мокрому такой срок не работает...))) пока еще...
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01.06.2021 11:28 Ответить
Учите, а не пользуйтесь слухами из кино.

Новая редакция ст. 49 УКУ с комментариями. 1. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления и до дня вступления приговора в законную силу истекли следующие сроки: 1) два года - при совершении преступления небольшой тяжести, за которое предусмотрено наказание менее строгое, чем ограничение свободы; 2) три года - при совершении преступления небольшой тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы; 3) пять лет - при совершении преступления средней тяжести; 4) десять лет - при совершении тяжкого преступления; 5) пятнадцать лет - при совершении особо тяжкого преступления.

Источник: https://kku.com.ua/ru/st-49
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01.06.2021 11:35 Ответить
а частину 2 і 4 прочитати сили не вистачило?
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02.06.2021 10:00 Ответить
учите мат.часть - по мокрому такой срок не работает...))) пока еще...
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01.06.2021 11:29 Ответить
А КАКОЙ ДЕБИЛ ТАКУЮ ФИГНЮ С БУМАЖКОЙ ПРИДУМАЛ !?)
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01.06.2021 11:58 Ответить
Мало ли в Бразилии Педров!
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01.06.2021 12:07 Ответить
 
 