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Находился в розыске 23 года: в Киеве задержали подозреваемого в убийстве. ФОТО
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Работниками управлений уголовного розыска ГУНП в г. Киеве и ГУНП во Львовской области задержан мужчина, который находился в розыске 23 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент уголовного розыска в Telegram.
Сообщается, что задержанный в начале 1998 года совершил убийство и начал скрываться от правоохранительных органов, в связи с чем был объявлен в розыск.
Фото: Департамент уголовного розыска/Telegram
В настоящее время беглецу 46 лет.
Фигуранту сообщено о подозрении о совершении убийства, следователи обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения - содержание под стражей.
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Источник: https://kku.com.ua/ru/st-49