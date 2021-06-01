На фракции "СН" не рассматривали постановление по ситуации в Беларуси: Украина не должна вмешиваться в дела соседей, - нардеп Гетманцев

Народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев не знает, когда на рассмотрение парламента будет вынесено постановление по ситуации Беларуси.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Гетманцев подчеркнул, что Украина не должна вмешиваться в дела соседних стран, а заниматься своими вопросами.

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Он рассказал, что постановление уже зарегистрировано представителями всех фракций.

"На нашу фракцию не выносилось это постановление. Мы не голосовали. Поэтому будем определяться в зале", - подчеркнул "слуга народа".

Ранее стало известно, что в повестку дня Рады не включили постановление о ситуации в Беларуси.

Напомним, в Раде зарегистрирован проект постановления № 5560 об обращении к международным организациям, правительствам и парламентам стран мира относительно признания режима Лукашенко в Республике Беларусь таким, что представляет угрозу международной безопасности.

23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.