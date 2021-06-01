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Новости Политика Украины Задержание Протасевича
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Беларусь (7521) ВР (28721) Гетманцев (389) Слуга народа (2547) Протасевич Роман (309)

На фракции "СН" не рассматривали постановление по ситуации в Беларуси: Украина не должна вмешиваться в дела соседей, - нардеп Гетманцев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На фракции

Народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев не знает, когда на рассмотрение парламента будет вынесено постановление по ситуации Беларуси.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Гетманцев подчеркнул, что Украина не должна вмешиваться в дела соседних стран, а заниматься своими вопросами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В повестку дня Рады не включили постановление о ситуации в Беларуси: это позор, - нардеп "Голоса" Рудик

Он рассказал, что постановление уже зарегистрировано представителями всех фракций.

"На нашу фракцию не выносилось это постановление. Мы не голосовали. Поэтому будем определяться в зале", - подчеркнул "слуга народа".

Ранее стало известно, что в повестку дня Рады не включили постановление о ситуации в Беларуси.

Напомним, в Раде зарегистрирован проект постановления № 5560 об обращении к международным организациям, правительствам и парламентам стран мира относительно признания режима Лукашенко в Республике Беларусь таким, что представляет угрозу международной безопасности.

23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.
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Топ комментарии
+9
Трусливые крысы. Призывают к санкциям и бойкотам Европу и США, а сами, как тараканы, сидят под веником и трясутся.
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01.06.2021 11:08
+8
Зато "соседи" с удовольствием вмешиваются в дела Украины...
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01.06.2021 10:50
+6
Вмішуватись і не потрібно.
Потрібно зробити оцінку дій влади.
Якщови того не бажаєте зробити, значить такі саме уйопки, як картопляний диктатор...
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01.06.2021 10:52
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Зато "соседи" с удовольствием вмешиваются в дела Украины...
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01.06.2021 10:50 Ответить
Які сусіди і яким чином? Це про Білорусь? Конкретніше.
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02.06.2021 00:13 Ответить
Карту купи...
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02.06.2021 10:14 Ответить
Вмішуватись і не потрібно.
Потрібно зробити оцінку дій влади.
Якщови того не бажаєте зробити, значить такі саме уйопки, як картопляний диктатор...
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01.06.2021 10:52 Ответить
Зекраина должна бьіть разрушена. Невьіносимьій позор и отсутствие всяческих перспектив.
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01.06.2021 10:55 Ответить
Ви вже вмішалися , хто їх туди понабирав, вони хуже дітей.
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01.06.2021 10:57 Ответить
Фірмовий стиль ЗЄшобли: попіаритися на темі антидиктатури в перші дні події, а потім коли галас трохи стихне - взяти й сказати "я вам нічіво нє должен" а потім ще й підняти тарифи на комуналку.
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01.06.2021 10:58 Ответить
Гівноїди при владі.
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01.06.2021 11:02 Ответить
Украина вымрет с этой властью…
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01.06.2021 11:05 Ответить
Трусливые крысы. Призывают к санкциям и бойкотам Европу и США, а сами, как тараканы, сидят под веником и трясутся.
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01.06.2021 11:08 Ответить
Страусы.
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01.06.2021 11:30 Ответить
Вообще-то вопрос прав человека уже давно не рассматривается, как "дела соседей". Надо уже, в конце концов, определиться, товарищ Гетманцев.
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01.06.2021 11:49 Ответить
Будучи чкловеком местечкового масштаба мышлкпмя, Зе боялся брать в свою команду образованных, сиььных личностей, в результате чего, он, вместо правительства государственных мужей, слепил 95 балаган из заурядных посредственностей, на подобие гетманцева.
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01.06.2021 11:53 Ответить
А Європа і Америка їм «далжни» при цьому! Може вони також не хочуть «втручатись в справи сусідів»!
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01.06.2021 12:03 Ответить
 
 