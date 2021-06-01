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Новости Общество
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В городах по всей стране повышают цены на проезд в коммунальном транспорте

Новости Цензор.НЕТ Общество

В городах по всей стране повышают цены на проезд в коммунальном транспорте

В украинских городах растут цены на проезд в общественном транспорте. Соответствующие решения опубликованы на официальных сайтах городских советов.

Об этом сообщает РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

За пользование коммунальным транспортом в нескольких областных центрах придется заплатить больше, чем в столице.

В Виннице с сегодняшнего дня стоимость проезда в маршрутных такси будет составлять 10 гривен. Это на 2 гривни дороже, чем в киевском коммунальном транспорте.

21 мая Львовский городской совет установил стоимость одной поездки в электротранспорте и автобусах на уровне 10 гривен.

Также повысили цену на проезд в автобусах и электротранспорте в Николаеве. В ближайшее время анонсируют повышение тарифов в Полтаве и в других городах.

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Напомним, ранее городские головы областных центров заявили о том, что муниципалитетам придется повышать цены на проезд, если правительство не погасит несколько миллиардную задолженность за перевозку льготных пассажиров из других городов, которая существует с 2016 года. Громады ежегодно тратят миллиарды гривен на обеспечение жителям гарантий, установленных государством, говорилось в заявлении.

Наибольшая задолженность - перед Киевом. Как отмечал мэр города Виталий Кличко, на компенсацию льготного проезда в 2021 году Киевом запланировано потратить 803,3 млн грн. В связи с этим Киевсовет обратился к правительству с призывом ликвидировать задолженность за льготный проезд с целью недопущения повышения тарифов на проезд в общественном транспорте.
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Топ комментарии
+15
ЗЕпакращення шагает по стране.
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01.06.2021 10:51
+8
В городах по всей стране повышают цены на проезд в коммунальном транспорте - Цензор.НЕТ 5787
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01.06.2021 10:55
+6
В городах по всей стране повышают цены на проезд в коммунальном транспорте - Цензор.НЕТ 9135
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01.06.2021 10:56
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ЗЕпакращення шагает по стране.
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01.06.2021 10:51 Ответить
Оно начало шагать еще задолго до ЗЕ
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01.06.2021 11:06 Ответить
Еще при Янеке, наверное?
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01.06.2021 11:20 Ответить
В городах по всей стране повышают цены на проезд в коммунальном транспорте - Цензор.НЕТ 5787
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01.06.2021 10:55 Ответить
В городах по всей стране повышают цены на проезд в коммунальном транспорте - Цензор.НЕТ 9135
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01.06.2021 10:56 Ответить
нє трєба скігліті бо епоха бідності вже позаді..
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01.06.2021 10:56 Ответить
В городах по всей стране повышают цены на проезд в коммунальном транспорте - Цензор.НЕТ 6513
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01.06.2021 11:01 Ответить
В городах по всей стране повышают цены на проезд в коммунальном транспорте - Цензор.НЕТ 7255
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01.06.2021 11:05 Ответить
Правильно делают. Пустоголовые зебилы должны страдать. Впереди еще три года.
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01.06.2021 11:05 Ответить
А прочитати повністю статтю? Там написано: заборгованість тягнеться з 2016 року. І?
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02.06.2021 00:09 Ответить
А шо все нормально, все дорожае.
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01.06.2021 11:10 Ответить
вот мне интересно - шо должно произойти - шоб зебилы поняли шо их обманули - с покращеннем их жизни? )))
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01.06.2021 11:49 Ответить
То же средство, что исправляет горбатых.
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01.06.2021 12:40 Ответить
Твари - достали своими покращеннями!
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01.06.2021 12:30 Ответить
Мудрый нарид думал, что Зеля так на работу будет ездить... Так будете ездить на работу вы. И оглядываться, чтоб Зелин кортеж вас в асфальт не закатал...
У містах по всій країні підвищують ціни на проїзд у комунальному транспорті - Цензор.НЕТ 8567
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01.06.2021 12:39 Ответить
... зеПЕД рулит...
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01.06.2021 19:17 Ответить
Чудо страна!все для людей!
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01.06.2021 12:41 Ответить
Децентрализация ....
Надо смотреть на тот же Луцк -
https://www.eway.in.ua/ru/cities/lutsk/routes
Троллейбус 4 грн , маршрутка 6грн .....
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01.06.2021 16:07 Ответить
 
 