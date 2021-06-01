"У каждого свои "блинчики" на завтрак", - Зеленский показал фото из спортзала

Президент Украины Владимир Зеленский активно занимается спортом и не забывает поделиться своими успехами в этом направлении с подписчиками.

Так, сегодня утром президент опубликовал в Instagram фото из спортзала, информирует Цензор.НЕТ.

"У каждого свои "блинчики" на завтрак! Всем хорошего дня!", - прокомментировал данное фото президент.

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