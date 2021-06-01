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Украина может обеспечить до 400 тыс. вакцинаций от коронавируса в неделю, - замглавы ОП Тимошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Украина может обеспечить до 400 тыс. вакцинаций от коронавируса в неделю, - замглавы ОП Тимошенко

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что Украина готова обеспечить до 400 тыс. вакцинаций от COVID-19 в неделю.

Об этом замглавы ОП рассказал в интервью Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"На данный момент, мы понимаем, что в неделю мы можем обеспечить до 400 тысяч вакцинаций. Мы ускоряем темпы поставок, система готова", - отметил Тимошенко.

В то же время, по словам замглавы ОП, реальные темпы вакцинации будут зависеть от объемов и графика поставки вакцин.

"Все будет зависеть от количества вакцин, которая к нам приедет. Если к нам приедет больше вакцин, мы сможем это обеспечить. Проблемы вакцинации нет. Мы подготовились. Дальше вопрос поставок. Это же не вопрос только Украины, дефицит вакцины есть везде", - подчеркнул он.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко пообещал, что за лето в стране провакцинируют от коронавируса 5 млн украинцев.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
😁 та не мелочитесь уже...400 тысяч в день...или даже в час...
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01.06.2021 10:57
+2
Болтунннннннннн!!!!!!!!!!!!
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01.06.2021 10:58
+2
5 млн/минуту - план партии един
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01.06.2021 11:02
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Правила форума Совет форумчан
😁 та не мелочитесь уже...400 тысяч в день...или даже в час...
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01.06.2021 10:57 Ответить
Болтунннннннннн!!!!!!!!!!!!
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01.06.2021 10:58 Ответить
400 в неделю потому что недоделанное чудо медицины ляпнуло и пообещало 5 млн вакцинаций до конца лета. Аккурат 5 млн получается А уколоть можно и гувном лишь бы цифры сошлись...
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01.06.2021 11:00 Ответить
5 млн/минуту - план партии един
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01.06.2021 11:02 Ответить
Что это такое , что это за должность такая у этого ворюги? И все в будущем времени.....Падлы.
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01.06.2021 11:04 Ответить
Де воно стільки вакцин візьме?
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01.06.2021 11:12 Ответить
Ну у нас все оппозиционеры всегда самые умные, самые решительные и всезнающие, и борцы за всеобщее счастье народа, ничего нового. ( вспомните Зелю на стадионе или всех нынешних "оппозиционеров" от Рабиновича, Королевской и Шахова до Юли и Пети, аж порой " на слезу пробирает," от умиления.
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01.06.2021 11:17 Ответить
Украина может обеспечить до 400 тыс. вакцинаций от коронавируса в неделю, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5909
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01.06.2021 11:17 Ответить
Мы можем всё! Только государство нам мешает...
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01.06.2021 11:31 Ответить
Можете???
Робіть, а не обіцяйие...
Вашими обіцянками ситі вже вчителі, пенсіонери, лікарі, шахтарі, військові...
Лише обіцянки й відосіки....
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01.06.2021 12:22 Ответить
Неправду говорить - не тяжести перемещать...
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01.06.2021 12:47 Ответить
 
 