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Новости Политика Украины
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Медведчук (1754) Новиков (246) Порошенко (19359) Бигус (146) Офис Президента (1690)

Выход расследования по записям Медведчука именно сейчас - часть более широкой информационной кампании ОП против оппозиции, - адвокат Новиков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Выход расследования по записям Медведчука именно сейчас - часть более широкой информационной кампании ОП против оппозиции, - адвокат Новиков

То, что именно сейчас прослушки Медведчука передали журналистам - часть более широкой информационной кампании Офиса Президента против оппозиции. И может, кроме оппозиции, это еще как-то связано с ростом тарифов.

Об этом заявил адвокат Петра Порошенко Илья Новиков, передает Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе у нас был довольно острый конфликт с редакцией Бигус.инфо по поводу второго выпуска сериала по "пленкам Медведчука". Я говорил, что высказанные ими обвинения в коррупционной сделке "Нефтепровод в обмен на Севастопольский морской завод" идут далеко за рамки оценочных суждений и требуют доказательств. Они упрекали меня в неискренности ("адвокат Порошенко Новиков соврал, что Бигус.инфо не обращались за комментарием"). Конфликт - еще не война, и я надеюсь, что в ближайшее время мы так или иначе выясним все эти недоразумения", - отметил он.

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"По сравнению с прошлым выпуском "Наші гроші" демонстрируют прогресс стандартов. Я рад, что журналисты нас услышали, и больше не говорят о фактах, которые не подтверждаются доступными записями. В новом сюжете не утверждается, что президент Порошенко поручал Виктору Медведчука вести переговоры с террористами и с Россией по поставкам угля или вёл такие переговоры при посредстве Медведчука; что он согласовывал Медведчуком условия оплаты угля; что давал команду на перевозку наличных в ДНР; что зарабатывал на угле из Донецка или из ЮАР. И правильно, что не утверждается", - отметил адвокат.

"У многих зрителей программы все равно сложилось впечатление, что они все это там слышали. Но это не так: Денис Бигус и Алиса Юрченко ни разу не сказали о том, что Петр Порошенко сделал или сказал что-то, не добавив "по нашему мнению", "мы предполагаем" и т.п. Если зритель при этом сам домыслит, что это не просто предположение, а единственный возможный вывод, то в этом журналист, конечно, не виноват. На такого журналиста за что подавать в суд?))" - акцентировал Новиков.

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"Новым в этом эпизоде было то, что Денис Бигус прямо назвал источник прослушек: "це все СБУ чула ще тоді і точно розуміла що Медведчук за персонаж". Если знали в 2014, то знали и в 2019, и в 2020, но не дали им никакого официального хода. Для меня это подтверждение, что выход расследования "Грошей" именно сейчас (то есть то, что именно сейчас прослушки передали журналистам) - часть более широкой информационной кампании Офиса Президента против оппозиции. И, может, кроме оппозиции, это еще как-то связано с тем, что с завтрашнего дня (пост написан 31 мая. - Ред.) у меня и у вас вырастут счета за свет и газ", - резюмировал адвокат.

Выход расследования по записям Медведчука именно сейчас - часть более широкой информационной кампании ОП против оппозиции, - адвокат Новиков 01
Выход расследования по записям Медведчука именно сейчас - часть более широкой информационной кампании ОП против оппозиции, - адвокат Новиков 02
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Топ комментарии
+9
Выход расследования по записям Медведчука именно сейчас - часть более широкой информационной кампании ОП против оппозиции, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 8887
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01.06.2021 11:15
+7
Нарід, хліба не буде. Жеріть серіал "розслідування ОПи".
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01.06.2021 11:23
+6
"Следующие 8-12 лет мы будем жить в эпоху Януковича. И это факт и вам нужно смириться с этим."
Глава администрации президента Украины Сергей Левочкин.
Май 2010 г.
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01.06.2021 11:10
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"Следующие 8-12 лет мы будем жить в эпоху Януковича. И это факт и вам нужно смириться с этим."
Глава администрации президента Украины Сергей Левочкин.
Май 2010 г.
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01.06.2021 11:10 Ответить
Выход расследования по записям Медведчука именно сейчас - часть более широкой информационной кампании ОП против оппозиции, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 8887
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01.06.2021 11:15 Ответить
Это в каком смысле "ушел"? Выход расследования по записям Медведчука именно сейчас - часть более широкой информационной кампании ОП против оппозиции, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 3190
ПЖ жив! И я счастлив
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01.06.2021 11:35 Ответить
Пичалька...
Порохоботы потихоньку скатились на уровень ЗЕбилов...
в зависимости кто у власти, другая сторона другая сторона
начинает нытье по методичкам из Лахты...
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01.06.2021 11:38 Ответить
Я смотрю, у вас глубокие познания методичек из Лахты.... Вихід розслідування щодо записів Медведчука саме зараз - частина більш широкої інформаційної кампанії ОП проти опозиції, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 5467
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01.06.2021 11:57 Ответить
взаимное ******* дерьмом забава всех политиков перед выборами......
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01.06.2021 11:14 Ответить
Нет, блин, их надо было рассекретить через 50 лет. Выход расследования по записям Медведчука именно сейчас - часть более широкой информационной кампании ОП против оппозиции, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 4801
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01.06.2021 11:15 Ответить
простой вопрос-ты лично послушал эти "пленки" ? и что там такого тебя беспокоит?
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01.06.2021 11:17 Ответить
Краем уха. Давно перестал пытаться вникать в ту чернуху, которой друг-друга обливают политики. Тем более, что почти нет шансов, чтобы наверняка понять, где правда, где ложь, а где манипуляции.
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01.06.2021 11:20 Ответить
Яке довір'я може бути плівкам взагалі , коли всі ж розуміють ,що їх можна легко підробити , навіть не володіючи майстерно навичками звукозапису . Достатньо якісної апаратури . Выход расследования по записям Медведчука именно сейчас - часть более широкой информационной кампании ОП против оппозиции, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 7307 .
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01.06.2021 11:42 Ответить
Я об этом и говорю.
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01.06.2021 12:11 Ответить
Да не СБУ их писало, не СБУ, Мудачу говорил своими хозяевами по защищенному каналу, вот рашка его и сливает.
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01.06.2021 11:20 Ответить
Та це зрозуміло . Але ж задофільному панству , комфортніше вірити пустим словам якогось Бігуся . Выход расследования по записям Медведчука именно сейчас - часть более широкой информационной кампании ОП против оппозиции, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 8550 .
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01.06.2021 11:47 Ответить
Нарід, хліба не буде. Жеріть серіал "розслідування ОПи".
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01.06.2021 11:23 Ответить
Давайте разделять вопросы порядочности журналистов и преступные действия гос.институтов. Это из разных опер!
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01.06.2021 11:23 Ответить
Кловун показує лохам блінчікі, ОПа - серіал про Мертвечука. Зелений балаган працює в звичайному режимі.
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01.06.2021 11:28 Ответить
И не поспоришь. Щемят гады зеленопузые оба бывших осколка партии рыгов, возглавляемых бывшими министрами правительства Азирова и наперебой утверждающих, что только они азм есть оппозиция. Вот уже и дело общее на них завели
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01.06.2021 11:28 Ответить
Україну ніколи не завойовували її завжди розривали та роздирали зовнішні вороги після того, як внутрішні вороги, панки, що тільки те і робили, що грабували Україну та її народ з мрією запанувати у своїй стронці, над собі подібними. А вже обкрадений до нитки люд, затурканий та озлоблений бігав від одного панка"гетьмана" до іншого. І як починалася руїна та міжусобні війни та розбрат, то ці панки, щоб врятувати свої гнилі шкури, розривали Україну та кидали її в лапи до "братішек" сусідів, які підливаючи масло в полумя, тільки чекали слушного моменту, щоб поглинути територію та підімяти під себе знедолений та затурканий український народ. Панкам, ворогам внутрішнім, вони голову скручували в першу чергу і шкуру свою гнилу вони так і не врятували. І не залишилося від них ні імені, ні роду, а ні могили. І такі фатальні помилки ми не раз робили в сіоїй сумній історії. І зараз теж саме робимо. Це дуже сумна картина маслом. Одумайтесь, проаналізуйте сої вічні помилки і змініться інакше вас знову чекає поневолення та Тайга.
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01.06.2021 11:29 Ответить
декілька місяців тому уп писала про спільну роботу сбу та дбр по пошуку нового компромату на пп, а саме зв*язок пп і мудачука. були кинуті найкращі специ. а те що немало халтури, яку неможливо провірити- бігуса і замовників не цікавить! бабки уплочені,ваву тре спасати
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01.06.2021 11:33 Ответить
Все равно за жабры свинью возьмут. Как бы не верещала
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01.06.2021 11:34 Ответить
Твою бабушку?а нафиг она кому нужна,свинособака...
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01.06.2021 11:39 Ответить
да, у зеленьіх и свиньи с жабрами, и "не" вместо "ни" используют.
криворожские университетьі
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01.06.2021 11:43 Ответить
Всьо равно твої вологі фантазії не збудуться . Як би ти тут не верещав . Вихід розслідування щодо записів Медведчука саме зараз - частина більш широкої інформаційної кампанії ОП проти опозиції, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 5684 .
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01.06.2021 11:51 Ответить
У свиньи израильский паспорт. Вы ведь КалоМойшу имели в виду? Вихід розслідування щодо записів Медведчука саме зараз - частина більш широкої інформаційної кампанії ОП проти опозиції, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 815
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01.06.2021 11:58 Ответить
Фигню несет. Твое дело сказать было или нет, а не апеллировать к общественности, что это заказ. Сговор был у ПОПа с Медведчуком, И независимо от целей вскрытия этого сговора, преступление есть преступление - финансирование террористов.
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01.06.2021 11:49 Ответить
Ще один , свідєтєль святого сговора . Вихід розслідування щодо записів Медведчука саме зараз - частина більш широкої інформаційної кампанії ОП проти опозиції, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 4306 .!!
Ти особисто був присутнім на тому - сговорі ,, все дослівно чув ? Чи тобі сорока ( Бігусь ) на хвості принесла . ?
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01.06.2021 11:55 Ответить
Блокада поездов с ордло Парасюком и Семенченком, так званный уголек с ЮАР, так "странно" дополняют эти записи. Вихід розслідування щодо записів Медведчука саме зараз - частина більш широкої інформаційної кампанії ОП проти опозиції, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 9311
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01.06.2021 12:03 Ответить
О , вже значить -то було вугілля мудачука і Пороха . ! Он як .!! Вихід розслідування щодо записів Медведчука саме зараз - частина більш широкої інформаційної кампанії ОП проти опозиції, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 362 .
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01.06.2021 12:06 Ответить
Ну да, через фронт поездами торговали простые бизнесмены. Вихід розслідування щодо записів Медведчука саме зараз - частина більш широкої інформаційної кампанії ОП проти опозиції, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 9029
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01.06.2021 12:20 Ответить
Та - ясєн пєнь . Крім Порошенка і мудачука , в Україні більше ж нікому -торговать . ! Вихід розслідування щодо записів Медведчука саме зараз - частина більш широкої інформаційної кампанії ОП проти опозиції, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 7131 . Хто ж ще продасть Ахметову , його ж вугілля , як не вони . !?
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01.06.2021 12:28 Ответить
Фигню несет. Дело Бигуса сказать было или нет, а не апеллировать к общественности, что это заказ. Сговор был у Зе и Каломойши с Медведчуком, И независимо от целей вскрытия этого сговора, преступление есть преступление - финансирование террористов.
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01.06.2021 12:00 Ответить
Инфу, ну хотя бы пленки состряпайти, а то один словесный понос от соевой ботвы.
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01.06.2021 12:06 Ответить
"хотя бы пленки состряпайти" - это к вашим зебуинам Вихід розслідування щодо записів Медведчука саме зараз - частина більш широкої інформаційної кампанії ОП проти опозиції, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 600. "а то один словесный понос от зелёной ботвы" по вагнеровцам. Я поправил Вихід розслідування щодо записів Медведчука саме зараз - частина більш широкої інформаційної кампанії ОП проти опозиції, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 8590
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01.06.2021 12:13 Ответить
Тогда с суд подавайте или хотя бы свидетельствовать пусть петя приходит, а не бегает как трусливый заяц.
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01.06.2021 12:22 Ответить
"Тогда с суд подавайте" - уже начали, просыпайтесь Вихід розслідування щодо записів Медведчука саме зараз - частина більш широкої інформаційної кампанії ОП проти опозиції, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 8319. "свидетельствовать пусть петя приходит, а не бегает как трусливый заяц." - а что, уже расродились расследованием вагнергейта? Или сепаратист Зе слился как сцыкло? Вихід розслідування щодо записів Медведчука саме зараз - частина більш широкої інформаційної кампанії ОП проти опозиції, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 8319
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01.06.2021 12:26 Ответить
По фенотипу - типичный угрофин, нечто среднее между Шариковым и ******.
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01.06.2021 12:14 Ответить
- Алло, это 101?
- Да
- Срочно приезжайте, тут дом горит
- А вы уверены?
- Конечно уверен. Я сам вижу
- Может это ваше оценочное суждение?
- Какое, нах, оценочное? Он реально горит!
- А может вам выгодно, чтобы он горел именно сейчас? Почему он не горел вчера или завтра, а именно сегодня?

- Вы с ума сошли? Вы пожар тушить будете?
- А вы знаете, что мы можем подать на вас в суд за ложный вызов?
- Какой "ложный"? Дом реально горит!
- Может вам так кажется?
- Так тут целая толпа собралась и они тоже видят этот пожар!
- А может это вы их так настроили своими оценочными суждениями?

Это все что нужно знать про работу адвоката Новиков.
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01.06.2021 12:24 Ответить
-Ми сейчас виєзжаєм , но еслі ви врьоте , ми по пріезду отвесім вам люлей , за враньйо .

-Изветітє я тут - плохо вижу , мне показалось что -что то горіт ,, ето сосед просто прікурівал сігарєту .. І вообще ,я ошібся номером . Вихід розслідування щодо записів Медведчука саме зараз - частина більш широкої інформаційної кампанії ОП проти опозиції, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 2189 .
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01.06.2021 13:25 Ответить
"-Ми сейчас виєзжаєм ..." в контексте Новикова, это попытаться разобраться в сути обвинений, которые явствуют из пленок прослушки. Но ничего подобного от Новикова не прозвучала. Он переводит стрелки от сути на форму.

Так что твоя фантазия на мою фантазию ... совершенно не в дугу.
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01.06.2021 13:33 Ответить
Медведчука і пороха треба садить. Різниця тільки в термінах. Бо один в крові по маківку, а інший по лікоть. Ось і вся різниця.
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01.06.2021 14:14 Ответить
Велике ЕКСКЛЮЗИВНЕ інтерв'ю Петра ПОРОШЕНКА з Валерієм Калнишем на «Прямому» телеканалі.
Чого чекати від зустрічі Байдена і Путіна?
Що буде з «Північним потоком-2»?
І хто стоїть за так званими «плівками Медведчука»?

Відповідді Петра Порошенка на актуальні запитання.
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10.06.2021 18:34 Ответить
 
 