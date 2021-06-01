Выход расследования по записям Медведчука именно сейчас - часть более широкой информационной кампании ОП против оппозиции, - адвокат Новиков

То, что именно сейчас прослушки Медведчука передали журналистам - часть более широкой информационной кампании Офиса Президента против оппозиции. И может, кроме оппозиции, это еще как-то связано с ростом тарифов.

Об этом заявил адвокат Петра Порошенко Илья Новиков, передает Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе у нас был довольно острый конфликт с редакцией Бигус.инфо по поводу второго выпуска сериала по "пленкам Медведчука". Я говорил, что высказанные ими обвинения в коррупционной сделке "Нефтепровод в обмен на Севастопольский морской завод" идут далеко за рамки оценочных суждений и требуют доказательств. Они упрекали меня в неискренности ("адвокат Порошенко Новиков соврал, что Бигус.инфо не обращались за комментарием"). Конфликт - еще не война, и я надеюсь, что в ближайшее время мы так или иначе выясним все эти недоразумения", - отметил он.

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"По сравнению с прошлым выпуском "Наші гроші" демонстрируют прогресс стандартов. Я рад, что журналисты нас услышали, и больше не говорят о фактах, которые не подтверждаются доступными записями. В новом сюжете не утверждается, что президент Порошенко поручал Виктору Медведчука вести переговоры с террористами и с Россией по поставкам угля или вёл такие переговоры при посредстве Медведчука; что он согласовывал Медведчуком условия оплаты угля; что давал команду на перевозку наличных в ДНР; что зарабатывал на угле из Донецка или из ЮАР. И правильно, что не утверждается", - отметил адвокат.

"У многих зрителей программы все равно сложилось впечатление, что они все это там слышали. Но это не так: Денис Бигус и Алиса Юрченко ни разу не сказали о том, что Петр Порошенко сделал или сказал что-то, не добавив "по нашему мнению", "мы предполагаем" и т.п. Если зритель при этом сам домыслит, что это не просто предположение, а единственный возможный вывод, то в этом журналист, конечно, не виноват. На такого журналиста за что подавать в суд?))" - акцентировал Новиков.

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"Новым в этом эпизоде было то, что Денис Бигус прямо назвал источник прослушек: "це все СБУ чула ще тоді і точно розуміла що Медведчук за персонаж". Если знали в 2014, то знали и в 2019, и в 2020, но не дали им никакого официального хода. Для меня это подтверждение, что выход расследования "Грошей" именно сейчас (то есть то, что именно сейчас прослушки передали журналистам) - часть более широкой информационной кампании Офиса Президента против оппозиции. И, может, кроме оппозиции, это еще как-то связано с тем, что с завтрашнего дня (пост написан 31 мая. - Ред.) у меня и у вас вырастут счета за свет и газ", - резюмировал адвокат.



