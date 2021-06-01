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Новости Политика Украины
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Практика назначения бизнесменов главами местных администраций в целом закончилась, - замглавы ОП Тимошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Практика назначения бизнесменов главами местных администраций в целом закончилась, - замглавы ОП Тимошенко

В Офисе президента "в целом" отказались от практики назначения бизнесменов на должности глав областных администраций.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"В большинстве случаев не хочется назначать таких людей, потому что на их бизнес-территориях есть какие-то свои интересы и не хочется, чтобы эти интересы стали впереди интересов государства. На уровне Офиса президента, в целом, практика с бизнесменами закончилась. Теперь это бюрократы, политики, управленцы, исполнительная власть", - сказал он.

Он напомнил, что в последнее время поменяли большое количество глав администраций, отметив, что "где-то, не спорю, промахнулись".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Чорную главой Кировоградской ОГА. ФОТО
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Топ комментарии
+4
Да, теперь назначают кумовьев, жен...
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01.06.2021 11:38
+3
Ага,артистами началась,те которые муж жены.
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01.06.2021 11:31
+3
Теперь назначают пешек бизнесменов , и если что, пешку нах с поля, а бизнесмен чистенький , отличная партия ))))
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01.06.2021 11:35
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Бизнесменами они будут становиться в процессе.
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01.06.2021 11:30 Ответить
Практика назначения бизнесменов главами местных администраций в целом закончилась, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7632
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01.06.2021 11:30 Ответить
зебилы, места закончились. Можете расходиться по домам.
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01.06.2021 11:30 Ответить
это кто вообще? зам клерка клоуна?
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01.06.2021 11:30 Ответить
Ага,артистами началась,те которые муж жены.
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01.06.2021 11:31 Ответить
Теперь назначают пешек бизнесменов , и если что, пешку нах с поля, а бизнесмен чистенький , отличная партия ))))
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01.06.2021 11:35 Ответить
Да, теперь назначают кумовьев, жен...
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01.06.2021 11:38 Ответить
У "бизнесменів" Бєні та Ахмєта тепер свої преЗедент та прем'єр.
Навіщо їм особисто світитись у владі? Все зроблять їхні слуги.
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01.06.2021 11:49 Ответить
Практика призначення бізнесменів главами місцевих адміністрацій загалом закінчилася, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 3522 Она или умственно отсталая или живет в своей инопланетной реальности
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01.06.2021 12:06 Ответить
Почалася епоха клоунів.
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01.06.2021 12:09 Ответить
т.е. они учатся на нас с Вами, экспериментируют и докладывают об этом.... )))

Напоминает анекдот, когда у раввина спрашивали совета, что сделать чтобы куры не дохли. После того как раввин раздал кучу "рекомендаций" а все куры всеравно сдохли, он резюмировал: "Жаль, у меня еще столько идей осталось ....." )))
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01.06.2021 12:09 Ответить
Почалась практика призначення злодійкуватих невігласів
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01.06.2021 12:35 Ответить
Звісно закінчилася. Зараз вишукуються у чергу пацієнти психоневрологічних диспансерів на вакантні посади до ЗЕадміністрації.
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01.06.2021 15:10 Ответить
З 95 квартала не всі ще прилаштовані. Та і куми є у багатьох "нових ліц"
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01.06.2021 17:08 Ответить
 
 