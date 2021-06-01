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Украинская госавиакомпания будет обеспечивать как внутренние, так и международные рейсы на дальние дистанции, - замглавы ОП Тимошенко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украинская госавиакомпания будет обеспечивать как внутренние, так и международные рейсы на дальние дистанции, - замглавы ОП Тимошенко

Украинская государственная авиакомпания, создание которой запланировано на ближайший год, будет обеспечивать как внутренние, так и международные рейсы, в том числе на дальние дистанции.

"Государственная авиакомпания должна обеспечить региональное сообщение для стыковых с Киевом, именно поэтому мы и начали развивать аэропорты в регионах. Это также рейсы в Европу, трансатлантические рейсы и дальнемагистральные – Китай, Азия", - заявил заместитель Главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Он также сообщил, что переговоры о создании внутренней авиакомпании уже ведутся как с зарубежными лидерами авиаотрасли, так и с украинскими специалистами.

"Мы хотим запустить на региональные и ближние страны Ан-148. Дальнее сообщение – при помощи лизинга Boeing или Airbus. Уже есть реальные просчеты, в том числе, ее (госавиакомпании. - Ред.) доходности. В наши планы не входит ежегодное дотирование этой кампании, она должна приносить доход", - подчеркнул замглавы Офиса Президента.

Он также отметил, что в случае, когда граждане Украины находятся в другой стране - как в ситуации с COVID-19 и не могут ее покинуть, эта авиакомпания будет осуществлять их возвращение домой.

"Кроме того, прекращение воздушного транзита через Беларусь потенциально может увеличить наши доходы. Это, кстати, касается и наземного транзита. У нашего налогового и транспортного комитетов Рады есть идеи по введению сборов с транзитного транспорта, что дало бы возможность нам заработать", - заявил Тимошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Государственная авиакомпания может быть создана в текущем году, - замглавы ОП Тимошенко

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
вот же дебилы - у нас война - вы бы этим занимались - подлецы просто
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01.06.2021 11:39
+7
как приятно делить барыши, которых нет и не будет.
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01.06.2021 11:38
+6
а это будет до Института с Космодромом или после?
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01.06.2021 11:55
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как приятно делить барыши, которых нет и не будет.
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01.06.2021 11:38 Ответить
Потрібне обов'язкове страхування туристів, як обов'язкове страхування відповідальності водіїв в тоді за гроші цього страхового бюро будуть повертати туристів літаками ВПС ЗСУ. А те про що говорить Тимошенко це повний ідіотизм!
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01.06.2021 21:10 Ответить
вот же дебилы - у нас война - вы бы этим занимались - подлецы просто
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01.06.2021 11:39 Ответить
часом створення нової держкампанії відбудеться не на основі "МяУ" Бенціона з міста Дніпро?
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01.06.2021 11:39 Ответить
той беняфіціар не олігарх, так шо йому можна.
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01.06.2021 11:51 Ответить
Да...,они так и планируют,выкупить "МяУ" Бенціона з міста Дніпро...
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01.06.2021 12:16 Ответить
Замечательно.
Компания будет харчеваться из бюджета и «честно» конкурировать на рынке. Можно даже за счет налогоплательщиков подемпинговать конкурентов.
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01.06.2021 11:44 Ответить
а это будет до Института с Космодромом или после?
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01.06.2021 11:55 Ответить
Кто-то захотел себе бизнес по авиа перевозкам.
За бюджетные деньги сделают авиакомпанию и через год за копейки приватизируют...

Интересно кому достанется новая авиакомпания?
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01.06.2021 12:00 Ответить
За год авиакомпанию не построишь. Лет 5 нужно для более-менее заметного выхода на рынок.
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01.06.2021 12:07 Ответить
Спочатку куплять у Бєні "МАУ" за 100500 лярдів баксів, потім вгупають в це ще стільки ж, ну а потім доведуть до банкрутства і продадуть "нужному чєловєку" (може тому ж Бєні) за кілька сотен тисяч гривнів...
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01.06.2021 12:17 Ответить
ну да, ну да...
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01.06.2021 16:44 Ответить
По примеру Привата хотят?
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01.06.2021 16:48 Ответить
а шо, грин уингс или грин лайн це будет дуже грандиозно, прям флэш рояль
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01.06.2021 16:48 Ответить
Ця компанія буде створена на державні кошти, а потім як "збиткова" буде продана за безцінь обраним людям в рамках "великої приватизації",чергове шахрайство.
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01.06.2021 16:54 Ответить
Я чета призаьыл, в США имеется такая госкомпания?
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01.06.2021 16:59 Ответить
Радует одно: вам долбанным отморозкам, осталось три года у власти.
И я надеюсь, что этого времени попросту не хватит на осуществление этого распила.
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01.06.2021 21:34 Ответить
 
 