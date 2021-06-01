В первый день лета температура воздуха в Карпатах опустилась до -1°С. ФОТО
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Во вторник, 1 июня, на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах температура воздуха опустилась до -1°С.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.
"По состоянию на 8:20 1.06.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость до 30 м. Ветер юго-восточный 10-12 м/с. Температура воздуха -1 °С", - сказано в сообщении.
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53-го21-го.
Из этого следует важный и совершенно элементарный вывод - если ее кто то умышленно разогревает(а по другому просто не может быть), значит и существует и тот(ну вы его знаете, если в церковь ходите), кто пытается, еще раз пытается( и часто безуспешно!) этому сопротивляться.
-А так-таки так.
-.Кляті москалі,подлюги,засранці,москвокозлоординці!
-І чого ото куме,Ви на москалів сваритесь,коли початок літа досить студений?
-А на кого мн жі іще,як не на них,клятих, свариться,як так оно холодно?!...