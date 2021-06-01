В первый день лета температура воздуха в Карпатах опустилась до -1°С. ФОТО

Во вторник, 1 июня, на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах температура воздуха опустилась до -1°С.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 8:20 1.06.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость до 30 м. Ветер юго-восточный 10-12 м/с. Температура воздуха -1 °С", - сказано в сообщении.

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