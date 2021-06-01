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В первый день лета температура воздуха в Карпатах опустилась до -1°С. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Общество

Во вторник, 1 июня, на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах температура воздуха опустилась до -1°С.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 8:20 1.06.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость до 30 м. Ветер юго-восточный 10-12 м/с. Температура воздуха -1 °С", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине похолодает: ожидаются дожди и грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с

В первый день лета температура воздуха в Карпатах опустилась до -1°С 01
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Топ комментарии
+8
Глобальное потепление Грета Тумберг озоновые дыры зеленая енергетика водородные двигатели и прочая и прочая белеберда для скучающей публики. И не плохой навар для ловких дельцов.
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01.06.2021 11:40
+8
Приіт із Буковеля, чувакі!)))
В первый день лета температура воздуха в Карпатах опустилась до -1°С - Цензор.НЕТ 1093
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01.06.2021 11:40
+6
В Магадане? Или на Колыме?
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01.06.2021 11:48
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Глобальное потепление Грета Тумберг озоновые дыры зеленая енергетика водородные двигатели и прочая и прочая белеберда для скучающей публики. И не плохой навар для ловких дельцов.
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01.06.2021 11:40 Ответить
Приіт із Буковеля, чувакі!)))
В первый день лета температура воздуха в Карпатах опустилась до -1°С - Цензор.НЕТ 1093
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01.06.2021 11:40 Ответить
Холдное лето 53-го 21-го.
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01.06.2021 11:44 Ответить
Путін здохне. Гарний був би збіг
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01.06.2021 12:30 Ответить
Будет еще жара под +40))
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01.06.2021 11:44 Ответить
Счас тренд на глобальное похолодание. Из-за глобального потепления.
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01.06.2021 11:49 Ответить
Для современной молодёжи +15 тепла это ужасный холод. Когда-то +22-+24 летом это было тепло, а +26+27 считалось как жарко.
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01.06.2021 11:44 Ответить
В Магадане? Или на Колыме?
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01.06.2021 11:48 Ответить
В Украине, дружок. Где живут казаки, а не сосунки. В большинстве своём, пока ещё. И не наду делать из казаков сосунков которые в 15 тепла бояться замерзнуть насмерть.
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01.06.2021 16:00 Ответить
Дружок, в Украине нет казаков. Казаки в Макшании.
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01.06.2021 16:19 Ответить
"Казак" - поскольку мы общаемся не на украинском языке. Можно покопаться в понятиях и этимологии слова, но со временем плоховато.
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01.06.2021 17:30 Ответить
На заході України ще 25 років тому влітку частенько смажило до 35 градусів, а взимку завжди бували морозні дні до -20. На сході і до +40 та -30 доходило відповідно.
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01.06.2021 12:13 Ответить
Погоде в Карпатах теле- и радиосиноптики всегда уделяли много внимания. Не знаю, сколько тысяч человек проживает в горах и предгорьях Карпат, но если разделить их на еще тогда 54 млн. украинцев, то время внимания получалось непропорционально большим.
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01.06.2021 11:49 Ответить
О глобальном потеплении лучше вспоминать первого января, а не первого июня!
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01.06.2021 11:56 Ответить
Ничего подобного. Планету как раз и охлаждают из за того что она перегрета. Это мода Н21 так работает. Результат - вихри, ураганы, землетрясениея и извержения вулканов. Если ее не охлаждать...просто все подохнем
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01.06.2021 12:19 Ответить
Приблизно до 14 століття нашої ери у Європі було тепліше ніж зараз. Але більш волого.
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01.06.2021 12:35 Ответить
Вы меня не поняли. Любую, абсолютно любую планету можно сделать под себя. И ..отрегулировать на ней климат так же ..под себя. Но!!!...еще раз....НО!!!!!...если планета, имеет спутник(и) вращающиеся все время одной частью к ней(важное условие), то вы потенциально подвержены нападению. А именно гравитационному воздействию на планету, умышленно меняющее то, что вы создали. Другими словами ваше место займут ..ДРУГИЕ!!!
Из этого следует важный и совершенно элементарный вывод - если ее кто то умышленно разогревает(а по другому просто не может быть), значит и существует и тот(ну вы его знаете, если в церковь ходите), кто пытается, еще раз пытается( и часто безуспешно!) этому сопротивляться.
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01.06.2021 13:57 Ответить
Нема в Карпатах гори Поп Іван. Є двотисячник Попіван. Попа придумали недоумкуваті москалі.
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01.06.2021 14:15 Ответить
От кляті москалі і гору обгадили! Якось не звертав на це уваги! А Попіван має якийсь смисловий зміст?
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01.06.2021 15:19 Ответить
-Бр-р-р,куме,щось воно ото холоднувато як для початку літа...
-А так-таки так.
-.Кляті москалі,подлюги,засранці,москвокозлоординці!
-І чого ото куме,Ви на москалів сваритесь,коли початок літа досить студений?
-А на кого мн жі іще,як не на них,клятих, свариться,як так оно холодно?!...
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01.06.2021 16:09 Ответить
 
 