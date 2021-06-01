Будущий мэр Харькова должен быть проукраинским, чтобы даже не было намека в сторону федерализации, - замглавы ОП Тимошенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко считает, что будущий мэр Харькова должен после своего избрания проводить проукраинскую государственную политику.
Об этом Тимошенко заявил в интервью Интерфакс-Украина, информирует Цензор.НЕТ.
"Заинтересованность Офиса Президента в том, чтобы мэр, которого выберут харьковчане, был проукраинским, проповедовал украинскую государственную политику, чтобы там даже не было намека в сторону федерализации", - отметил замглавы ОП.
Кроме того, по словам Тимошенко, не стоит забывать, что Харькове есть граница с Российской Федерацией и в непосредственной близости - зона конфликта.
Напомним, 24 февраля 2021 года Харьковский городской совет на сессии принял решения о досрочном прекращении полномочий городского головы Геннадия Кернеса, который скончался 16 декабря 2020 года. 3 марта 2021 года городские власти Харькова предоставили в Верховную Раду документы для назначения внеочередных выборов мэра.
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2 Быть эффективным хозяйственником
3 Иметь репутацию (честный, открытый, без коррупционных зашкваров и т.п)
Вопрос № 1: Какой из этих пунктов САМЫЙ важный для мэра города?
Вопрос № 2: А такие, в принципе, есть в Украине?
"про украинский" и "честный и открытый" - это разные сущности. Бывает что совмещаются, а бывает что и нет.
Увы, но якобы "патриотизм" и "про украинскость" в последние годы является удобной ширмой и дымовой завесой для многих негодяев. Это для вас новость?
Т.е. это на востоке идет борьба не с российскими вооружёнными формированиями, а с «сторонниками федерализации»?
Вы когда ни будь прекратите жить российским телевизором?
"Военное оккупационное командование России" в Крыму заочно приговорило лидера Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова к шести годам колонии общего режима....Лучше бы Московия вернула Крым на прежнее место и так по дурному не шутила
Конституція є основним Законом.
"*************" за умов наявності сусідньої держави-агресорки призведе до повного розпаду країни.
Вивчи питання.
https://www.youtube.com/watch?v=irlF97p9cbQ
Кремль продвигает своего верного холуя сепаратиста добкина.
Точно можуть повторитися трагічні події в Харкові 2014 року.
Так як не один колабораціоніст з організаторів ХНР так і не був покараний.