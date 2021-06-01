Будущий мэр Харькова должен быть проукраинским, чтобы даже не было намека в сторону федерализации, - замглавы ОП Тимошенко

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко считает, что будущий мэр Харькова должен после своего избрания проводить проукраинскую государственную политику.

Об этом Тимошенко заявил в интервью Интерфакс-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"Заинтересованность Офиса Президента в том, чтобы мэр, которого выберут харьковчане, был проукраинским, проповедовал украинскую государственную политику, чтобы там даже не было намека в сторону федерализации", - отметил замглавы ОП.

Кроме того, по словам Тимошенко, не стоит забывать, что Харькове есть граница с Российской Федерацией и в непосредственной близости - зона конфликта.

Напомним, 24 февраля 2021 года Харьковский городской совет на сессии принял решения о досрочном прекращении полномочий городского головы Геннадия Кернеса, который скончался 16 декабря 2020 года. 3 марта 2021 года городские власти Харькова предоставили в Верховную Раду документы для назначения внеочередных выборов мэра.

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