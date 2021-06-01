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Рада назначила Рубаненко и Шевченко в комиссию по отбору директора Бюро экономической безопасности
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада определила двух из трех представителей по своей квоте в конкурсную комиссию по отбору кандидата на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
За предложение финансового комитета избрать кандидатами в комиссию Людмилу Рубаненко и Галину Шевченко проголосовали 242 народных депутата.
Кандидатуру от правоохранительного комитета Алексея Ушакова поддержали 192 народных депутатов, при необходимых 226.
Людмила Рубаненко является представителем Всеукраинской общественной организации "Союз налоговых консультантов Украины". Галина Шевченко является представителя Национальной ассоциации адвокатов Украины.
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