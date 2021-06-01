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Новости Политика Украины
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Рада назначила Рубаненко и Шевченко в комиссию по отбору директора Бюро экономической безопасности

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада назначила Рубаненко и Шевченко в комиссию по отбору директора Бюро экономической безопасности

Верховная Рада определила двух из трех представителей по своей квоте в конкурсную комиссию по отбору кандидата на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За предложение финансового комитета избрать кандидатами в комиссию Людмилу Рубаненко и Галину Шевченко проголосовали 242 народных депутата.

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Кандидатуру от правоохранительного комитета Алексея Ушакова поддержали 192 народных депутатов, при необходимых 226.

Людмила Рубаненко является представителем Всеукраинской общественной организации "Союз налоговых консультантов Украины". Галина Шевченко является представителя Национальной ассоциации адвокатов Украины.
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союз налоговых консультантов - это что-то вроде союза меча и орала?
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01.06.2021 11:56 Ответить
Ярко. Мастер ***********-развлекательного жанра и решала. Эти точно выберут нужного директора.
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01.06.2021 11:57 Ответить
Ще треба наглядову раду на період підбору)))
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01.06.2021 12:20 Ответить
А какого хрена политики назначают в комиссию свои кандидатуры?
Этим должны заниматься солидные рекрут агенства со стажем и именем.
Все что делают политики по своим квотам - полн жопа....
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01.06.2021 13:41 Ответить
 
 