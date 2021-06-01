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Новости Политика Украины
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Луценко (7719) Сарган (397) Джулиани (121) Ермак Андрей (1185) Подоляк Михаил (243)

Луценко приглашает Ермака и Подоляка на свое ток-шоу, чтобы обсудить стенограмму разговора главы ОП с Джулиани, - Сарган

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Луценко приглашает Ермака и Подоляка на свое ток-шоу, чтобы обсудить стенограмму разговора главы ОП с Джулиани, - Сарган

В ходе программы будет обсуждаться стенограмма разговора адвоката экс-президента США Д. Трампа Рудольфа Джулиани и главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.

"Автор и ведущий ток-шоу "Прямым текстом с Юрием Луценко" после ознакомления с заявлением советника председателя Офиса Президента Михаила Подоляка по "расследованию вмешательства Украины в президентские выборы в США и вероятной причастности к этому бывшего генерального прокурора Юрия Луценко" любезно приглашает председателя ОП А. Ермака и советника председателя ОП М. Подоляка к участию в программе в прямом эфире", - отмечает Сарган.

В частности, по ее словам, автор предлагает гостям обсудить стенограмму разговора адвоката экс-президента США Д. Трампа Рудольфа Джулиани и Андрея Ермака.

"Стенограмма беседы вызвала большой интерес в США, однако осталась почти незамеченной в Украине. Поэтому автор приглашает А. Ермака и его советника М. Подоляка поговорить не только о тесных контактах с Джулиани, но и о заявлениях президента Зеленского, "которые могли бы помочь Трампу переизбраться на второй президентский срок", - отмечает она.

"Понимая загруженность председателя Офиса Президента, предлагаем принять участие в программе 3 или 10 июня текущего года", - резюмировала Сарган.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+11
вони думали - шо трамп вечен - ошиблись малость))
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01.06.2021 11:59
+9
Ток-шоу "Прямым текстом с Юрием Луценко". Суть программы - ведущий и гости бухают в прямом эфире, а в конце ток-шоу, со словами "ты меня уважаешь?", обсуждают международную политику.
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01.06.2021 11:59
+7
Давай Югик, - сливай всю кодлу!
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01.06.2021 12:00
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Ток-шоу "Прямым текстом с Юрием Луценко". Суть программы - ведущий и гости бухают в прямом эфире, а в конце ток-шоу, со словами "ты меня уважаешь?", обсуждают международную политику.
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01.06.2021 11:59 Ответить
А потом танцы с собаками и под ладушки Бабы яги Ирки.......
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01.06.2021 12:02 Ответить
Ну и в завершение - групповая игра на пианино. Сами знаете чем. Мурку.
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01.06.2021 12:05 Ответить
вони думали - шо трамп вечен - ошиблись малость))
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01.06.2021 11:59 Ответить
Ток шоу от Луценко это звучит сильна Луценко приглашает Ермака и Подоляка на свое ток-шоу, чтобы обсудить стенограмму разговора главы ОП с Джулиани, - Сарган - Цензор.НЕТ 4135 Решил себя на новой ниве попробовать? Луценко приглашает Ермака и Подоляка на свое ток-шоу, чтобы обсудить стенограмму разговора главы ОП с Джулиани, - Сарган - Цензор.НЕТ 8424 Ну что ж, удачи)))
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01.06.2021 12:00 Ответить
Давай Югик, - сливай всю кодлу!
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01.06.2021 12:00 Ответить
юру не люблю. журналист он, как и прокурор - никакой. но троллинг зачтен
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01.06.2021 12:00 Ответить
Всех бы вас на ржавую баржу и под Новороссийск....экологию дна гадить.
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01.06.2021 12:01 Ответить
Счас. Они так и придут. Жди ответа как соловей лета.
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01.06.2021 12:06 Ответить
А що з приводу ток- шоу по "розбору польтів" дерьмака з Джуліані ?
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01.06.2021 12:38 Ответить
" Осиное гнездо: Зеленский играет в прятки с Вашингтоном"
https://www.youtube.com/watch?v=EFnDVJwgaJQ
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01.06.2021 12:44 Ответить
Югик высрал шо на параде министру обороны Трампа .... "переводил на английский, но Мари Йованович ему запретила это делать". и видео с Ютуба удалил, когда протрезвел и получил нагоняй от Порошенко. он реально поехавший - на кого это рассчитано?
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01.06.2021 12:13 Ответить
все трое "шоуменов", начиная с луценка, либо кремлевкая "консерва", либо действующие агенты.
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01.06.2021 12:16 Ответить
Луценко тиб помовчав...Ти спершу щоб якогось барана тролить сам перестань бути бараном...Тихенько витрачай грошики які тобі підогнали за вірну службу на алігархат а то ненароком як вспливе все наружу і буде твоїй попі вава
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01.06.2021 12:37 Ответить
Юга! Ще раз Бойка запроси в студію. А вишки де?
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01.06.2021 16:24 Ответить
картывый... жги... смотри только сам не спались как взятки брал ...
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01.06.2021 16:50 Ответить
«Раздался "глас вопиющего в пустыне"©
и острый запах нафталина»®
И нафталин не помогает - ещё одного обитателя шкафа для хранения кодлы "отставной козы барабанщиков"© ужалила в жопу особо кусачая моль - юГидически необГазованый юГа возжелал политического ребрендинга.
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01.06.2021 16:51 Ответить
д'єрмаки не прийшли.
Луценко їх запросив вдруге. Дивись «"Смотрящій" Єрмак. Як РНБО зачищає конкурентів Великого будівництва, авторська програма "ПРЯМИМ ТЕКСТОМ" з Ю. Луценком #13» з початку, перші десять хвилин.
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06.06.2021 22:01 Ответить
 
 