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Белорусский журналист Дмитрий Руто задержан за бело-красный футбольный шарф в автомобиле
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Сегодня утром, 1 июня, в Минске задержан журналист Tribuna.com Дмитрий Руто. Его обвиняют в незаконном пикетировании.
Основанием для задержания стал футбольный шарф в авто Дмитрия, на котором присутствуют белые и красные цвета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tribuna.com.
Журналиста обвиняют в незаконном пикетировании по статье 24.23 кодекса об административных правонарушениях (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа, общественных работ или ареста.
Журналист доставлен в Октябрьское РОВД Минска, составляется протокол.
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+6 Andrew Makarov
показать весь комментарий01.06.2021 12:31
+3 Сергей Середа
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+2 Яр Холодний
показать весь комментарий01.06.2021 12:28
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Хотите в Беларусь? Она же вам год назад нравилась, много было тут писателей расхваливающих Таракана, да и сейчас в Украине мало кто изменился, пишете всё поперёк хорошим белорусским людям. Проснитесь уже, пора.
Наш президент Светлана, а вы над ней издеваетесь, давайте лучше над Зелей.
- Відсутністю вусів і лисини...
- Слушай, сосед, а что это у тебя вечером за крики доносились из квартиры? «Жыве Беларусь!». Ты что, на кухне по телевизору протестный митинг смотрел?
- Да нет… Это я сам пратеставал…
- А чего на кухне? Протеставаць нада на улице!...
- Я шо, дурной? На улице лячно, менты пабиць могуть… Да и драники моя Марыська смачные нажарила…
....
Теперь их будут уничтожать по одному.