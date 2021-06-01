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Специалисты выделили 12 симптомов "длительного COVID-19", при выявлении которых нужно обращаться к врачу

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Специалисты выделили 12 симптомов

После перенесения коронавируса у некоторых людей долгое время могут наблюдаться симптомы болезни или же реакции организма. Специалисты называют их признаками "длительного COVID-19", хотя пока не могут точно сказать: их вызывает сам вирус или же стресс, спровоцированный болезнью или пандемией в целом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщаю "Факты".

Есть ряд симптомов, после выявления которых нужно обращаться к доктору.

"Люди могут длительное время страдать от коронавируса и не знать об этом, потому что они не получили знаний, чтобы идентифицировать себя как страдающих этим заболеванием", — сказала пульмонолог COVID-клиники Медицинского колледжа Бэйлора (США) Фидаа Шаиб.

По словам специалиста, у людей могут быть самые разнообразные признаки болезни. Они могут наблюдаться до полугода после перенесения коронавируса. СМИ опубликовали самые распространенные из них, которые чаще всего встречались у людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американские ученые уверяют, что выявили универсальное антитело к коронавирусам: Это станет отправной точкой для вакцин широкого действия

Симптомы "длительного COVID-19":

  • мозговой туман;
  • усталость;
  • проблемы со сном;
  • одышка и непрекращающийся кашель;
  • проблемы с сердцем и сердечно-сосудистой системой (нерегулярное сердцебиение, тромбы, миокардит, воспаление сердечной мышцы);
  • неврологические симптомы и психические заболевания (тревожность и эмоциональные расстройства, депрессия);
  • потеря обоняния;
  • кишечные симптомы (потеря аппетита, диарея);
  • кожная сыпь и выпадение волос;
  • давление в груди, боли в суставах и мышцах;
  • сахарный диабет;
  • болезнь почек.

Если у человека фиксируются подобные проблемы со здоровьем после коронавируса, необходимо обсудить их с врачом. Это поможет избежать осложнений.

Как сообщалось ранее, среди самых распространенных симптомов коронавируса повышение температуры, сухой кашель и затрудненное дыхание.
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Один, или несколько симптомов "длительного COVID-19" и раньше у доброй половины населения наблюдался. Наверное заранее, про запас, им заразились. ))
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01.06.2021 12:21 Ответить
Могу возразить вам, опираясь на собственный опыт. Такого симптома, как утрата обоняния не наблюдается ни после одного простудного заболевания или гриппа.
Переболела ковидом в апреле. Запахов до сих пор вообще не слышу.
Знаю людей, у которых обоняние отсутствует уже полгода и не восстанавливается.
Кроме того астения также после ОРВИ не наблюдается, а вот поле ковида практически у всех, у меня тоже.
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01.06.2021 12:55 Ответить
"Могу возразить вам, опираясь на собственный опыт" -что потери обоняния при простудах бывали и раньше (может не полностью и не у всех). Но у супруги,через 2-3 недели после первой вакцины была потеря обоняния,- в жаркий день 1 мая,работали во дворе и она пила холодный компот,заболело горло и через сутки пропало обоняние (не чувствовала ни духи,ни чеснок) ... Но через двое суток все востановилось обратно.
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01.06.2021 13:19 Ответить
Поддерживаю. У меня в декабре 20 года обоняние просело процентов на 80. Никаких признаков восстановления нет по сей день. Как я понял из интернета - вероятно это навсегда.
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01.06.2021 14:20 Ответить
\\
Симптомы "длительного COVID-19":- мозговой туман;
//
мозговой туман ???? Так это же ЗЕ_болезнь
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01.06.2021 12:47 Ответить
ага ,а где доктора найти ?
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01.06.2021 13:00 Ответить
Звертайтесь до Ківи. Він "вчений йожік в тумане"
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01.06.2021 13:03 Ответить
в тумане... мозговом... Фахівці виділили 12 симптомів "тривалого COVID-19", у разі виявлення яких потрібно звертатися до лікаря - Цензор.НЕТ 7839
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01.06.2021 13:07 Ответить
Мілованов, бідака, має дуже длітєльний COVID-19
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01.06.2021 13:01 Ответить
Добре. Обговорили. Що далі? А лікар не знає як довго ці проблеми в тебе будуть, та що з цим робити!
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01.06.2021 13:02 Ответить
А так же понос, запор, ревматизм, непереносимость лактозы, глухота, метеоризм, маразм и повышенное(или пониженное) давление.
"Мама мы все тяжело больны, мама я знаю мы все сошли с ума"
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01.06.2021 23:19 Ответить
Метеоризм + запор = мозговой туман.
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02.06.2021 02:14 Ответить
 
 