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Новости Политика Украины
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В каждом облцентре создадут многопрофильную больницу с возможностью трансплантации органов, - замглавы ОП Тимошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В каждом облцентре создадут многопрофильную больницу с возможностью трансплантации органов, - замглавы ОП Тимошенко

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал о запуске в рамках "Большого строительства" проекта по созданию в каждом областном центре Украины системы областных многопрофильных больниц с возможностью проведения операций по трансплантации органов.

"Мы начинаем проект. Это система областных многопрофильных больниц в каждом областном центре, соответственно, по две больницы: областная детская, областная взрослая и многопрофильная", - сказал Тимошенко в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Он также добавил, что "строительные работы в больницах, где сегодня уже проводятся операции по пересадке органов, завершены на 99%, однако не на все объекты пока доехала специальная техника".

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Кроме того, по словам Тимошенко, президент Владимир Зеленский поставил задачу ко Дню независимости Украины доставить технику и полностью укомплектовать здание детской больницы "Охматдет" (Киев).
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Топ комментарии
+3
Что вы мелете? Зеленые!, вы кроме продать, урвать и бегать на побегушках у олигархов, больше ничего делать не можете. Что вы можете создать? Самим то не смешно?
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01.06.2021 12:17
+2
Им еще не надоело обещать? В каждом облцентре создадут многопрофильную больницу с возможностью трансплантации органов, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5485
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01.06.2021 12:14
+2
А де лікарів?
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01.06.2021 12:14
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Органи де будуть брати в такій кількості !
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01.06.2021 12:12 Ответить
А де лікарів?
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01.06.2021 12:14 Ответить
будут созданы "бригады вежливой помощи" по типу коллекторских...
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01.06.2021 12:26 Ответить
Ну так вы них и будут.
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01.06.2021 12:53 Ответить
В смысле, что в обл. больницах будет только частичная трансплантация (вырезать будут) Для этого будут открыты курсы повышения квалификации патологоанатомов для работы с живыми организмами.
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01.06.2021 12:58 Ответить
Им еще не надоело обещать? В каждом облцентре создадут многопрофильную больницу с возможностью трансплантации органов, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5485
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01.06.2021 12:14 Ответить
Это точно. Уже и непонятно смеяться или плакать. Может под такой мощной информационной завесой какая-то пакость готовится? Хотя кроме сдачи интересов Украины трудно что-то более пакостное придумать...
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01.06.2021 12:18 Ответить
Так уже "зрада".....
Воен заказ и финансирование в ж-пе.....
Врачи тоже недофинансированы....
Программы по лекарствам и вакцинам - тоже в ж-пе....
В общем ВСЕ что касается напрямую жизни и безопасности украинцев - в ж-пе, а пиара бубочки - в шоколаде!
Когда зелень презентовала презик универ, у меня был вопрос - а как он поможет при наступлении агрессора, и как диплом из этого универа защитит от пули снайпера....
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01.06.2021 13:37 Ответить
Так и я про это.
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01.06.2021 13:41 Ответить
На улицах будут вылавливать живые органы , не иначе 🙃🙄
!
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01.06.2021 14:53 Ответить
Как обычно жабу с гадюкой скрещивать,
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01.06.2021 15:01 Ответить
Что вы мелете? Зеленые!, вы кроме продать, урвать и бегать на побегушках у олигархов, больше ничего делать не можете. Что вы можете создать? Самим то не смешно?
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01.06.2021 12:17 Ответить
Шо пересаживать-то будут?
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01.06.2021 12:17 Ответить
яйця зєлєпукіна на яйця тимошенко, десь так!!!!!!!!
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01.06.2021 12:28 Ответить
Всё , но в основном мозги 😀
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01.06.2021 14:55 Ответить
А где вы врачей возьмете, да еще трансплантологов?!
Может, вернете те 60 тысяч докторов и медработников, что за время вашей "борьбы" с короной за границу уехали?
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01.06.2021 12:18 Ответить
В каждом облцентре создадут многопрофильную больницу с возможностью трансплантации органов, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4521
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01.06.2021 12:19 Ответить
это реально хорошо ,если будет правдой - единственный вопрос - платно для граждан Украины или нет - хотя бы частично ,было бы уже не плохо - не дай бог, шоб кого то коснулось, шоб понял о чем я пишу
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01.06.2021 12:21 Ответить
Це взагалі не його компетенція, воно балабол як і всі слуги дьявола!!!!!!
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01.06.2021 12:31 Ответить
А з яких пір опа займається лікарнями????? А би щось городити, брехуни!!!!!!!!
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01.06.2021 12:26 Ответить
Остапа Кирилла Тимошенко понесло
В каждом облцентре создадут многопрофильную больницу с возможностью трансплантации органов, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6475
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01.06.2021 12:33 Ответить
У кожного з нас всередині величезне багатство. Самі лише нирки чого варті.
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01.06.2021 12:38 Ответить
2022г. Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал о запуске в рамках "Большого строительства" проекта по созданию в каждом областном центре Украины космодромов для будущих пилотируемых полетов на Марс, активные работы по созданию ракетоносителей и челноков уже ведутся на Южмаше, первые старты с 2030, с 2035 регулярные полеты, таким образом каждый житель Украины сможет посетить Марс, и для этого необязательно будет покидать свою область, также в планах строительство первой украинской орбитальной станции для изучения и активного освоения космоса, а так же координации регулярных запусков с территории Украины.
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01.06.2021 12:43 Ответить
 
 