В каждом облцентре создадут многопрофильную больницу с возможностью трансплантации органов, - замглавы ОП Тимошенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал о запуске в рамках "Большого строительства" проекта по созданию в каждом областном центре Украины системы областных многопрофильных больниц с возможностью проведения операций по трансплантации органов.
"Мы начинаем проект. Это система областных многопрофильных больниц в каждом областном центре, соответственно, по две больницы: областная детская, областная взрослая и многопрофильная", - сказал Тимошенко в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Он также добавил, что "строительные работы в больницах, где сегодня уже проводятся операции по пересадке органов, завершены на 99%, однако не на все объекты пока доехала специальная техника".
Кроме того, по словам Тимошенко, президент Владимир Зеленский поставил задачу ко Дню независимости Украины доставить технику и полностью укомплектовать здание детской больницы "Охматдет" (Киев).
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Воен заказ и финансирование в ж-пе.....
Врачи тоже недофинансированы....
Программы по лекарствам и вакцинам - тоже в ж-пе....
В общем ВСЕ что касается напрямую жизни и безопасности украинцев - в ж-пе, а пиара бубочки - в шоколаде!
Когда зелень презентовала презик универ, у меня был вопрос - а как он поможет при наступлении агрессора, и как диплом из этого универа защитит от пули снайпера....
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Может, вернете те 60 тысяч докторов и медработников, что за время вашей "борьбы" с короной за границу уехали?
ОстапаКирилла Тимошенко понесло