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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26016) Меджлис (809) суд (24693) Чубаров (932)

"Суд" оккупантов в Крыму заочно приговорил лидера Меджлиса Чубарова к 6 годам колонии

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Верховный суд" оккупированного Крыма заочно приговорил лидера Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова к шести годам колонии общего режима.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

Суд приговорил Чубарова Рефата Абдурахмановича признать виновным с назначением наказания (...) в виде шести годам лишения свободы в исполнительной колонии общего режима, к штрафу в размере 200 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти сроком на один год, 200 часов обязательных работ. (...) Срок отбывания наказания считать с момента его задержания", - сказал судья Виктор Васильев.

Ему инкриминируют якобы организацию массовых беспорядков у стен парламента региона в феврале 2014 года в ходе митинга за Украину.

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Автор: Ірина Дашківська
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Заочно идите в жопу .
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01.06.2021 12:13 Ответить
Этот приговор нужно воспринимать как награду.
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01.06.2021 12:15 Ответить
Интересно! А зельцману слабо приговорить ху"ла к расстрелу заочно?!
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01.06.2021 12:17 Ответить
Воно обсереться.
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01.06.2021 12:22 Ответить
а почему Украина не приговорит "судью" годам к двенадцати?
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01.06.2021 12:17 Ответить
Тому що "наші" судді й прокурвори тієї ж закваски, що й нинішні кримські.
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01.06.2021 12:31 Ответить
Ще в розшук інтерпола подадуть, курви?
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01.06.2021 12:18 Ответить
Естественно. И где-то промордуют неделю -другую за рубежом но затем отпустят: мелочь но приятно вовке-кремлевке
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01.06.2021 12:32 Ответить
 
 