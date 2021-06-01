Рада не включила в повестку дня отсрочку норм об украинском языке в кино, украинский эфир хотели заполнить продуктом для РФ, - "ЕС"

Верховная Рада провалила голосование за включение в повестку дня сессии законопроекта 5554, который предусматривает отложить норму о трансляции кино и телепродукции на государственном языке с 17 июля 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Выступая с трибуны, нардеп "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий призвал коллег из других фракций не поддерживать антиукраинский законопроект и не терпеть нарушения регламента.

"В этом парламенте нашего созыва есть хорошая традиция - перед введением в действие каждого нового этапа закона о языке некоторые депутаты регистрируют проект закона о его отсрочке. Так было с образованием летом прошлого года, с потребительскими отношениями зимой. Так сейчас есть и с законопроектом 5545. Этот закон предлагает отсрочить на неопределенный срок так сказать до завершения карантина, который неизвестно когда закончится, норму, которая говорит, что демонстрация всех фильмов и сериалов, как в кинотеатрах, так и на телевидении должна осуществляться исключительно на государственном языке", - отметил парламентарий.

По словам нардепа, крупнейшие производители продукции для страны-агрессора хотят без перевода заполнить украинский эфир телевидения и кинематографа.

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"Эта норма, по сути, лишает работы огромного количества работников украинской киноотрасли, за счет привлечения студий, актеров, сотен других творческих работников к созданию украиноязычного перевода фильмов и озвучки. Эти люди в условиях карантина выживают. Эта норма выбрасывает их на улицу. Эта норма ни для кого не было неожиданностью потому что мы и отложили введение этой нормы в действие на два года, для того, чтобы те, кто производит продукт, подготовились к этому", - напомнил Княжицкий.

Кроме того, отметил нардеп "ЕС", эта норма прямо противоречит регламенту.

"93 статья регламента дает 30 дней комитетам чтобы сделать вывод нужно ли включать проект в повестку дня. В 96 статье прямо сказано - вопрос о включении законопроекта в повестку дня сессии рассматривается ВР после принятия заключения главного комитета. Не было ни одного заседания комитета, это прямое нарушение регламента", - подчеркнул Княжицкий.

"Антиукраинские силы, спекулируя, заигрывая перед агрессором, хотят снова уничтожить украинский закон о языке. Не дадим этого сделать. Потому что наш язык - это не просто слово, это не просто гуманитарная политика, это главная наша защита от агрессора. Это защита Киева, Львова, Харькова, Одессы", - подытожил парламентарий.

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