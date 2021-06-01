Рада не включила в повестку дня отсрочку норм об украинском языке в кино, украинский эфир хотели заполнить продуктом для РФ, - "ЕС"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада провалила голосование за включение в повестку дня сессии законопроекта 5554, который предусматривает отложить норму о трансляции кино и телепродукции на государственном языке с 17 июля 2021 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Выступая с трибуны, нардеп "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий призвал коллег из других фракций не поддерживать антиукраинский законопроект и не терпеть нарушения регламента.
"В этом парламенте нашего созыва есть хорошая традиция - перед введением в действие каждого нового этапа закона о языке некоторые депутаты регистрируют проект закона о его отсрочке. Так было с образованием летом прошлого года, с потребительскими отношениями зимой. Так сейчас есть и с законопроектом 5545. Этот закон предлагает отсрочить на неопределенный срок так сказать до завершения карантина, который неизвестно когда закончится, норму, которая говорит, что демонстрация всех фильмов и сериалов, как в кинотеатрах, так и на телевидении должна осуществляться исключительно на государственном языке", - отметил парламентарий.
По словам нардепа, крупнейшие производители продукции для страны-агрессора хотят без перевода заполнить украинский эфир телевидения и кинематографа.
"Эта норма, по сути, лишает работы огромного количества работников украинской киноотрасли, за счет привлечения студий, актеров, сотен других творческих работников к созданию украиноязычного перевода фильмов и озвучки. Эти люди в условиях карантина выживают. Эта норма выбрасывает их на улицу. Эта норма ни для кого не было неожиданностью потому что мы и отложили введение этой нормы в действие на два года, для того, чтобы те, кто производит продукт, подготовились к этому", - напомнил Княжицкий.
Кроме того, отметил нардеп "ЕС", эта норма прямо противоречит регламенту.
"93 статья регламента дает 30 дней комитетам чтобы сделать вывод нужно ли включать проект в повестку дня. В 96 статье прямо сказано - вопрос о включении законопроекта в повестку дня сессии рассматривается ВР после принятия заключения главного комитета. Не было ни одного заседания комитета, это прямое нарушение регламента", - подчеркнул Княжицкий.
"Антиукраинские силы, спекулируя, заигрывая перед агрессором, хотят снова уничтожить украинский закон о языке. Не дадим этого сделать. Потому что наш язык - это не просто слово, это не просто гуманитарная политика, это главная наша защита от агрессора. Это защита Киева, Львова, Харькова, Одессы", - подытожил парламентарий.
Пожалуйста, подождите...
путлєріоти
Українська книжкова революція
25 травня о 05:53 ·
Ми об'єднуємо зусилля громадянського суспільства, письменників, влади й бізнесу та розпочинаємо спільні дії заради створення потужного самодостатнього українського книжкового ринку.
Форум "Українська книжкова революція"
українською і ніяке кацапо-кодло зі сходу не буде навіть мріяти
вас-русскаїзичних і нас-українців "за компанію" "защіщать"
від нашої рідної землі, мови, держави, історії, традицій, звичаїв, майна і
навіть від нашого власного життя!!!Sergii
Ivanov 2 листопада о 10:17 · Мене часто питають про т.з. російськомовних патріотів, тобто людей,
які російською мовою публічно вчать всіх інших любити Україну. Мовляв, як ти
ставишся до цього феномену. Відповідаю. Я вважаю, що російськомовні патріоти - це, безумовно, патріоти, але
Росії. Адже тілько воістину радикально патріотична людина може після шести
років війни за незалежність говорити мовою окупанта, який цю незалежність
намагається відібрати. Тут потрібна особлива впертість та відданість. Або
дислексія.
* в дописі йдеться виключно
про публічний дискурс. В особистому житті - хоч есперанто, всім чхати.
В Західній є Кравчуки,
Як жінки так мужики.
Рівне і файний Тернопіль
З України роблять попіл.
Це наш перший президент,
В діях, як з Москви агент.
Відновив кацапам службу,
В «мінську» киває на дружбу.
А від «слуг» одна Кравчук,
Лізе під Москви каблук…
Мова їй застрягла в горлі,
Гонить її геть за обрій.
Й Потураєв із Дніпра,
Цілий день кричить «ура»,
Української не буде,
Неньку геть нарід забуде.
Разумков тут знадобився,
З «регіонами» родився.
Після перебіг до «слуг»,
Тягне свій російський плуг.
Ще за сотню нових «слуг»
З малоросії папуг,
Мову хочуть задавити,
Та з російською тут жити.
Невже важко мову вчити,
Краще її «замочити»?
Чи щелепа в них не та?
За рік навчиш і кота.
То ж сьогодні сатана,
Стала нам не потайна.
Вже вдягніть косоворотку,
Зірку і з Москви «пілотку».
01.06.2021
Анатолій Березенський