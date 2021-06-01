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Есть идея относительно украинского НПЗ. Государство ведет переговоры с инвесторами и готово выступить партнером, - замглавы ОП Тимошенко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Есть идея относительно украинского НПЗ. Государство ведет переговоры с инвесторами и готово выступить партнером, - замглавы ОП Тимошенко

Украина проводит переговоры с инвесторами и готова выступить их партнером в проекте нефтеперерабатывающего завода, однако необходимо гарантировать для него поставки нефти вне зависимости от политической ситуации

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть идея относительно собственного НПЗ по переработке нефти… Это большая инвестиция. Мы говорили с несколькими инвесторами, но и государство тоже готово вложить деньги в такое предприятие. В то же время, нам нужно понять, каким образом мы будем получать нефть, чтобы не зависеть от любых политических ситуаций", - сказал Тимошенко.

По его словам, в частности, наличие НПЗ позволит полностью гарантировать поставки битума для проекта "Большого строительства".

Тимошенко констатировал, что сегодня благодаря более дешевой логистике в объеме импорта битума в Украину лидером является Беларусь. "Есть также украинский битум – Кременчугский (НПЗ), но объемов его не хватает, хотя завод и работает на полную мощность. Кроме того, по нему есть вопросы качества, зависящие от используемой нефти, но, в принципе, оно сейчас на уровне", - добавил Тимошенко.

Он отметил, что помимо белорусского битума Украина импортирует греческий, итальянский и других стран, и схема поставок битума танкерами была отработана в прошлом году, когда были пробки на границе с Беларусью.

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"Мы не думаем, что Беларусь перестанет поставлять нам битум, потому что мы действительно большой заказчик… В случае, если Беларусь откажется поставлять Украине битум, то у его поставщиков, по нашей информации, забронированы квоты в других странах. С этим не будет никаких проблем", - подчеркнул замглавы ОП.

Тимошенко также сообщил, что в рамках "Большого строительства" Украина готова построить новые нефтяные и газовые терминалы на Черном море, и есть предварительные договоренности после визита президента Украины в Катар.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
Владимир Зеленский заявил, что правительство знает "интересное решение", которое поможет снизить тариф на отопление почти в два раза
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01.06.2021 12:34
+5
"Есть также украинский битум - Кременчугский (НПЗ), но объемов его не хватает, хотя завод и работает на полную мощность.Источник: https://censor.net/ru/n3268723

Ну да...ну да! На полную мощность 1,5 установки Есть идея относительно украинского НПЗ. Государство ведет переговоры с инвесторами и готово выступить партнером, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2031
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01.06.2021 12:34
+4
До шоколаду йому далеко, хай почне з вирощування полуниці.
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01.06.2021 12:33
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Еще один университет Осла. Даешь собственную шакаладную хфабрику!
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01.06.2021 12:30 Ответить
До шоколаду йому далеко, хай почне з вирощування полуниці.
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01.06.2021 12:33 Ответить
Зелешоблу от одного слова "шоколад" трясет в припадках, какая там фабрика...
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01.06.2021 12:40 Ответить
Как в советском союзе. Обо всем должно позаботиться государство.
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01.06.2021 12:33 Ответить
Владимир Зеленский заявил, что правительство знает "интересное решение", которое поможет снизить тариф на отопление почти в два раза
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01.06.2021 12:34 Ответить
Маємо ідею щодо українського НПЗ. Держава веде переговори з інвесторами і готова виступити партнером, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1609
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01.06.2021 13:38 Ответить
Модератор, уже пора. Есть идея относительно украинского НПЗ. Государство ведет переговоры с инвесторами и готово выступить партнером, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5626
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01.06.2021 12:34 Ответить
"Есть также украинский битум - Кременчугский (НПЗ), но объемов его не хватает, хотя завод и работает на полную мощность.Источник: https://censor.net/ru/n3268723

Ну да...ну да! На полную мощность 1,5 установки Есть идея относительно украинского НПЗ. Государство ведет переговоры с инвесторами и готово выступить партнером, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2031
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01.06.2021 12:34 Ответить
Та там битумка 60 годов, и куча установок в нерабочем состоянии!!! На территории этого завода можно построить еще два!!! И госакции там есть!!! Что мешает? Одесский завод!!!! Что мешает запустить. Дебилы
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01.06.2021 12:51 Ответить
Я возле той битумки работал. Там мрак и запустение. Технология очень простая...но вот подход ко всему - хоть трава не расти!
Грузчик или разнорабочий (образно) получает 8000-10000 грн., оператор техустановки 12000-15000, а то и меньше...но при этом медкомиссия и экзамены как для космонавтов! Маємо ідею щодо українського НПЗ. Держава веде переговори з інвесторами і готова виступити партнером, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7063
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01.06.2021 13:33 Ответить
в чистом поле на одном фундаменте можно хорошо прибарахлится, так шо зюзик будет строить новый НПЗ, я в него верю.
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01.06.2021 13:39 Ответить
Перед виборами ЗЄшобли теж було багато гарних ідей, в тому числі і тарифи на комуналку знизити.
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01.06.2021 12:35 Ответить
Они там в ОПе живут в каком-то другом мире. Совсем плохие стали.
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01.06.2021 12:37 Ответить
Кокс козырный подогнали
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01.06.2021 12:44 Ответить
кірюха, досить нести маячню.
будьякий ваш план має такий ось вигляд:
Есть идея относительно украинского НПЗ. Государство ведет переговоры с инвесторами и готово выступить партнером, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1703
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01.06.2021 12:44 Ответить
Украина готова построить новые нефтяные и газовые терминалы на Черном море, и есть предварительные договоренности после визита президента Украины в Катар, а с Турцией есть договоренность, что она будет регулярно пропускать огромные танкеры через Босфор? или опять просто имитация бурной деятельности и обман!
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01.06.2021 12:51 Ответить
Няня по имени крыша.
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01.06.2021 13:01 Ответить
Зачем он нужен, 4 из 6 заводов стоят
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01.06.2021 13:06 Ответить
Кременчугский НПЗ имеет гигантскую территорию, развитую транспортную инфраструктуру, пока ещё работающий и выпускающий качественные нефтепродукты. Проведите модернизацию, а не сокращайте и уничтожайте смехотворной зарплатой специалистов, половина акций у государства, всё можно быстро наладить, ломать не строить, хватит прожектов.
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01.06.2021 13:08 Ответить
Завод Бенин. Купите сперва за 2 млрд долларов...
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01.06.2021 13:12 Ответить
Не Бенин, завод пополам с государством, но правит Бенин менеджмент, так как государство видимо сейчас тоже проБенино. Акции предприятия,которые когда-то должны были получить работники, растворились у олигархов.
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01.06.2021 15:02 Ответить
Кременчуцький НПЗ має ВСЕ ,, крім нормального хазяїна . Тому , скоріше за все , він тихо і повільно помре . Маємо ідею щодо українського НПЗ. Держава веде переговори з інвесторами і готова виступити партнером, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7143 .
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01.06.2021 13:44 Ответить
Это ж работать надо! А так найти лохов, которые вольют денег (причем местных, ибо зарубежные с такой судебной системой сюда не пойдут), с помпой откачать денег из бюджета, построить, получив тонны отката, а потом все радостно обанкротить и продать своему по дешевке. Стандартная схема. Никакой работы, только баблопад.
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01.06.2021 15:09 Ответить
Даже удивительно, как это Кирюша от этой "идеи" слюной не подавился.
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01.06.2021 13:09 Ответить
Как по мне то. Государство должно бы спросить , с тех кто купил нефтеперерабатывающие предприятия, - Где продукция ? У нас так везде Прикупили чтобы развалить.. Неужели трудно принять действенный закон о монополии Примерно такой - Одному и тому же лицу, компании не должно принадлежать более 5 % от всего бизнеса Расширить этот закон и на подставных лиц Только тогда не будет монополии олигархов И заработает рынок. А так..... Олигархи отстегивают власть имущим Им всё подходит и менять ничего не будут.
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01.06.2021 13:42 Ответить
А Ігор Валерійович вкурсі, що тут наговорив Тимошенко?
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01.06.2021 15:23 Ответить
Может тавой, Кременчугский НПЗ перейдет в одни руки.
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01.06.2021 16:11 Ответить
 
 