Есть идея относительно украинского НПЗ. Государство ведет переговоры с инвесторами и готово выступить партнером, - замглавы ОП Тимошенко
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Украина проводит переговоры с инвесторами и готова выступить их партнером в проекте нефтеперерабатывающего завода, однако необходимо гарантировать для него поставки нефти вне зависимости от политической ситуации
Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"У нас есть идея относительно собственного НПЗ по переработке нефти… Это большая инвестиция. Мы говорили с несколькими инвесторами, но и государство тоже готово вложить деньги в такое предприятие. В то же время, нам нужно понять, каким образом мы будем получать нефть, чтобы не зависеть от любых политических ситуаций", - сказал Тимошенко.
По его словам, в частности, наличие НПЗ позволит полностью гарантировать поставки битума для проекта "Большого строительства".
Тимошенко констатировал, что сегодня благодаря более дешевой логистике в объеме импорта битума в Украину лидером является Беларусь. "Есть также украинский битум – Кременчугский (НПЗ), но объемов его не хватает, хотя завод и работает на полную мощность. Кроме того, по нему есть вопросы качества, зависящие от используемой нефти, но, в принципе, оно сейчас на уровне", - добавил Тимошенко.
Он отметил, что помимо белорусского битума Украина импортирует греческий, итальянский и других стран, и схема поставок битума танкерами была отработана в прошлом году, когда были пробки на границе с Беларусью.
"Мы не думаем, что Беларусь перестанет поставлять нам битум, потому что мы действительно большой заказчик… В случае, если Беларусь откажется поставлять Украине битум, то у его поставщиков, по нашей информации, забронированы квоты в других странах. С этим не будет никаких проблем", - подчеркнул замглавы ОП.
Тимошенко также сообщил, что в рамках "Большого строительства" Украина готова построить новые нефтяные и газовые терминалы на Черном море, и есть предварительные договоренности после визита президента Украины в Катар.
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