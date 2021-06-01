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С 1 июня запрещено движение грузовиков по дорогам общего пользования при температуре выше 28 градусов, - "Укравтодор"

Новости Цензор.НЕТ Общество

С 1 июня запрещено движение грузовиков по дорогам общего пользования при температуре выше 28 градусов, -

С 1 июня начал действовать временный запрет на проезд грузовиков по дорогам государственного значения при температуре выше 28 градусов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

Так, запрет касается транспортных средств, фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Исключение лишь для грузовиков, осуществляющих перевозки опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птиц, а также перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Движение будут ограничивать в дневное время суток при температурных показателях воздуха выше 28 градусов по Цельсию.

Водителям грузовиков рекомендуют переждать жаркий период на площадках для временной стоянки транспортных средств в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Согласно действующему законодательству, соблюдение водителями грузовых средств сезонных ограничений и весовых параметров проверяют территориальные подразделения "Укртрансбезопасности" и областные подразделения Национальной полиции Украины.

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Автор: Богдан Гуньковський
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жарт зараховано: Західна Україна сьогодні +10, центральна +12..
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01.06.2021 12:42 Ответить
Кто будет контролировать ? В Днепре иногда вижу фуру в центре города .
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01.06.2021 12:44 Ответить
А влітку асфальт нагрівається за 50. Що тоді будете робити?
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01.06.2021 12:46 Ответить
ну навіщо Ви таке кажете, зебіли випускники трускавецького супер-університету про це не знали
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01.06.2021 13:03 Ответить
И то правильно. Зачем же делать качественные дороги, выдерживающие нагрузку? Запретить! Кстати, можно еще людям запретить болеть, чтобы чтобы не инвестировать в качество медицины. Вариант?
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01.06.2021 12:49 Ответить
О це правильно , мусора будуть брити , а доріг не мае і не буде, український закон, для українців.
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01.06.2021 12:55 Ответить
Ага.Щаз. Перестали передвигаться в солнечное время суток..
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01.06.2021 13:29 Ответить
Як все виявляється просто:
28.1 °С - СТІЙ МЕРЗОТНИК, ти руйнуєш наші дороги!;
28.0 °С - Можєшь йєхать, вот теперь всьо прєкрасно і дороги будут жіть вєчно
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01.06.2021 15:30 Ответить
 
 