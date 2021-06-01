Ни одно дерево не будет уничтожено при строительстве "Президентского университета" на ВДНХ, - Шкарлет

При строительстве "президентского университета" на территории государственного "Экспоцентра Украины" (ВДНХ, Киев) не будет уничтожено ни одно дерево.

Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет на пресс-конференции во время Всеукраинского форума "Украина 30. Образование и наука" во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Никакой застройки парка там нет, ни одно дерево не уничтожается", - сказал он.

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Министр подчеркнул, что строительство нового вуза полностью вписывается в концепцию развития ВДНХ.

Как сообщалось, 31 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании президентского Университета информационной и кибербезопасности.