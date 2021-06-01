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строительство (1946) Университет (224) Шкарлет (296)

Ни одно дерево не будет уничтожено при строительстве "Президентского университета" на ВДНХ, - Шкарлет

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Ни одно дерево не будет уничтожено при строительстве

При строительстве "президентского университета" на территории государственного "Экспоцентра Украины" (ВДНХ, Киев) не будет уничтожено ни одно дерево.

Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет на пресс-конференции во время Всеукраинского форума "Украина 30. Образование и наука" во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Никакой застройки парка там нет, ни одно дерево не уничтожается", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Строительство президентского Университета будущего на территории ВДНХ в Киеве обойдется в 7,2 млрд грн, - Шкарлет. ВИДЕО

Министр подчеркнул, что строительство нового вуза полностью вписывается в концепцию развития ВДНХ.

Как сообщалось, 31 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании президентского Университета информационной и кибербезопасности.
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Топ комментарии
+31
Деревья пилить не будут, ЗЕбилы не лесорубы, они распилят смету в 7,2 миллиарда гривен. А волонтеры, как и прежде, будут побираться по сайтам на нужды армии. Ковид-фонд уже потратили, придумали новую аферу.
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01.06.2021 12:53
+28
"Ківа-могилянська академія". (с)
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01.06.2021 12:53
+19
- Ни одно дерево не будет уничтожено при строительстве президентского Университета будущего на ВДНХ, - Шкарлет.

- А скільки "дубів" буде вирощено в його стінах!!! І вони будуть "впарювать" нам "липу"...
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01.06.2021 12:55
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Правила форума Совет форумчан
Революція соціальних мереж наповнила змістом колись фігуральний вислів "дешева популярність". Тепер кожен нездара в реальній політиці може спокійно триматися у фокусі суспільної уваги за рахунок імітації. Хайпуй, генеруй фішечки, придумуй інформаційні приводи. Сформувалася навіть певна мода на дешеву популярність. Політики стають піароманами. Зеленський особливий в цьому сенсі, бо прийшов з шоубізу. - https://gazeta.ua/blog/55162/universitet-zelenskogo-lishe-fishechka-vin-hoche-zdobuti-deshevu-populyarnist
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01.06.2021 12:50 Ответить
Це дуже серйозно архі важно , так тільки ми вміемо.
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01.06.2021 12:51 Ответить
Щоб підкреслити свою тупість й недонавченність, вова захотів відкрити "пантеон імені Ббуратінячої освіченості"
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01.06.2021 13:03 Ответить
Член наглядової ради «Укрзалізниці» Лещенко розкритикував журналіста «Української правди»

Члена наглядової ради ПАТ "Укрзалізниця" Сергій Лещенко розкритикував журналістів видання "Українська правда" Романа Романюка та Романа Кравця, які авторами статті "Один для всіх. Як створюють культ Зеленського".https://bykvu.com/ua/bukvy/chlen-nagljadovoi-radi-ukrzaliznici-leshhenko-rozkritikuvav-zhurnalista-ukrainskoi-pravdi/
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01.06.2021 13:25 Ответить
проект
Жодне дерево не буде знищено під час будівництва "Президентського університету" на ВДНХ, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 1491
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01.06.2021 14:05 Ответить
а вот не надо так спешить! еще предпрЭктные изыскания не прошли! Жодне дерево не буде знищено під час будівництва "Президентського університету" на ВДНХ, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 988
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01.06.2021 15:39 Ответить
Деревья пилить не будут, ЗЕбилы не лесорубы, они распилят смету в 7,2 миллиарда гривен. А волонтеры, как и прежде, будут побираться по сайтам на нужды армии. Ковид-фонд уже потратили, придумали новую аферу.
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01.06.2021 12:53 Ответить
"Ківа-могилянська академія". (с)
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01.06.2021 12:53 Ответить
Ни одно дерево не будет уничтожено при строительстве президентского Университета будущего на ВДНХ, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 1851
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01.06.2021 12:56 Ответить
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01.06.2021 12:56 Ответить
Є ще пропозиція: Ківа-зебілянська))
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01.06.2021 12:58 Ответить
Ні він не крав , він по-сцарськи сів на бюджетні кошти заради сого піару, а значить й подальшого свого лукашенко-уХйлівського сцарювання
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01.06.2021 12:58 Ответить
Факультет рукоблудних наук.
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01.06.2021 13:20 Ответить
Ківа-Менделянська )))
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01.06.2021 13:26 Ответить
Но денег будет отмыто будь здоров. Куча ВУЗов с недокомплектацией, переименовывай в преЗедентский и выпускай Зебилов, но нет так же 9 ярдов не освоишь.
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01.06.2021 12:53 Ответить
В Украине университетов больше чем во всем мире
Лучше перепрофилируйте существующие
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01.06.2021 12:53 Ответить
Не удивительно что все чинуши так возбудились. Это не просто университет, это "университет будущего ... распила большого бабла"
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01.06.2021 12:54 Ответить
Главное , чтобы потом ни одно дерево , ни два , не три , ...
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01.06.2021 12:55 Ответить
- Ни одно дерево не будет уничтожено при строительстве президентского Университета будущего на ВДНХ, - Шкарлет.

- А скільки "дубів" буде вирощено в його стінах!!! І вони будуть "впарювать" нам "липу"...
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01.06.2021 12:55 Ответить
І скільки 🥝🥝🥝 визріватиме...
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01.06.2021 12:59 Ответить
На школьном стадионе в Пекине растет дерево. Власти не разрешили его пересаживать, потому что дереву несколько сот лет.

Ни одно дерево не будет уничтожено при строительстве президентского Университета будущего на ВДНХ, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 2746
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01.06.2021 12:55 Ответить
Оно там редкое и единственное .
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01.06.2021 12:56 Ответить
А вот помню, когда Лікарню майбутнього строили, обнаружили на плошадке 7 (семь) реликтовых сосен! И остановили стройку,сохранили природу! Ни одно дерево не будет уничтожено при строительстве президентского Университета будущего на ВДНХ, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 944
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01.06.2021 12:56 Ответить
Я здичавіло вибачаюся, тут дерево мається на увазі у власному рослинному значенні - чи "жоден зебіл не постраждає"?
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01.06.2021 12:56 Ответить
Жодне дерево не буде знищено під час будівництва "Президентського університету" на ВДНХ, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 121
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01.06.2021 13:36 Ответить
Ну слава богу, а то я волноватся уже начал, как там деревья. Это же сегодня самое важное, мы же блин Люксембург, других проблем у нас нет, а денег полно. И армия у нас с самым современным оружием и вакцин хоть завались. Только и осталось Университеты строить и про деревья переживать.
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01.06.2021 12:57 Ответить
Ни одно дерево не будет уничтожено при строительстве президентского Университета/ И возьмёт он себе с 7 млрд только ему положенное, долю малую. Успокаивает вор украинцев.
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01.06.2021 12:59 Ответить
7,2 млрд. Это сколько в деревьях?
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01.06.2021 12:59 Ответить
всего 17гр на одного , включая детей и стариков .
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01.06.2021 13:03 Ответить
це два українських книжкових ринки

Українська книжкова революція
25 травня о 05:53 ·

Ми об'єднуємо зусилля громадянського суспільства, письменників, влади й бізнесу та розпочинаємо спільні дії заради створення потужного самодостатнього українського книжкового ринку.
https://m.facebook.com/uabookrevolution/videos/233501944773422/?refsrc=http%3A%2F%2Ft.co%2Fk2OoQ637LE&_rdr
Форум "Українська книжкова революція"
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01.06.2021 13:03 Ответить
Чому не в Глевасі? Там багато людей з нестандартним мишленням. І будівля готова. Йдіть, викладайте.
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01.06.2021 13:00 Ответить
заодно и абитуриентов там же подберут)))
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01.06.2021 13:37 Ответить
угу. просто земельку на ВДНХ отожмут
начнут со строительства "инфраструктуры" для нужд "студентов"
маркет, парковка, магазины пафосные. универ не построят, а ларьки останутся
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01.06.2021 13:00 Ответить
і знову нашу увагу відводять такими ось "проєктами"..
А тим часом ПДЧ пішло у туман, ціни на газ та електрику приготувалися до стрибка, стратегічні підприємства оборонного комплексу несуть збитки..
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01.06.2021 13:01 Ответить
Хлєба і зрєліщ волав нарід! У нас іх єсть, відповів кловун.
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01.06.2021 13:04 Ответить
Ни одно дерево не будет уничтожено при строительстве президентского Университета будущего на ВДНХ, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 9547
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01.06.2021 13:01 Ответить
Ни одно дерево не будет уничтожено при строительстве "Президентского университета" на ВДНХ, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 6812 Жестоко , правда .
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01.06.2021 13:15 Ответить
Зеля почав нову піаркампанію себе найвеличнішого.
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01.06.2021 13:01 Ответить
распилы-распилы
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01.06.2021 13:01 Ответить
Деревья будут сидеть за партами!
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01.06.2021 13:02 Ответить
Вгепать 250 000 000 убитих єнотів у чиюсь забаганку це відверте безумство. 🥴
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01.06.2021 13:02 Ответить
Так сейчас деньги появились, поэтому можно и университет строить! Украина ведь легализировала казино и теперь будет получать в свой бюджет очень хорошие дотации от этого бизнеса. Я как прочла какая там прибыль намечается, просто офигела. Можно будет 3 универа построить. ВОт в источнике инфа кому интересно)
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01.06.2021 13:22 Ответить
И что казино производят?
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01.06.2021 14:10 Ответить
добралась зеленая гниль и до ВДНХ....ни овощам ни прочим не удавалось....жриТЕ...
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01.06.2021 13:02 Ответить
А Трускавецький універ що, закрили?! Ни одно дерево не будет уничтожено при строительстве президентского Университета будущего на ВДНХ, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 7397
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01.06.2021 13:03 Ответить
При таком президенте не то что будущее, но и сохранение прошлого - УТОПИЯ !!! Включайте мозги, встретив упоминание об инициативах зе !
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01.06.2021 13:05 Ответить
Брешет плагиатор... там как будто чистое поле и деревьев нет... он наверное на ВДНХ и не был...
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01.06.2021 13:06 Ответить
всё равно зрада-зрада.
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01.06.2021 13:08 Ответить
Знаете, у меня все крепнет убеждение, что Зеленский реально руководит Украиной по квновски. То есть важно блеснуть картинкой или репризой в короткой перспективе, в короткие сроки и не дать народу переварить обещанное, уже подбрасывать что то новое.
У них там по ходу сходняки каждую неделю. Типа - чем можно удивлять нарид, чтоб он о#уел и не смотрел в холодильник.
- А давайте индусам поможем концентраторами?
- Так нам же самим не хватает. Их нет у нас. И индусы нам по вакцинам сроки срывают.
Зе - А вот по#уй, возьмем и передадим. Зато какая картинка как маленькая окруженная врагами Украина отрывает от своих умирающих граждан концентраторы которых нет, для миллиардной страны лидирующей в производстве вакцины от коронавируса. Все, передаем.
- Ше… (под нос) закупочки, закупочки...
- А давайте построим президентский университет за 7,2 млрда гривен?
- Та куда нам еще один ВУЗ, и так все секретари и манагеры с ВО. Половину разогнать бы.
- А мы туда напихам всяких модных професий, сделаем типо икубатор для специалистов украинской силиконовой долины. А пока они будут учиться, мы и долину организуем указом. Как раз шоу с пролонгацией.
- Преподавать кто будет? Толковые ВУЗы за преподавателей воюют. Не можем платить конкурентные зарплаты.
Зе - Точно. Универ. Имени меня. Пусть все заткнуться что мне папа диплом нарешал когда с КВНом ездил.
Вот просто заткнуться, когда поведут своих детей и внуков в мой универ.
Ше… (под нос) - 7,2 ярдов опять таки...

Роман Доник
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01.06.2021 13:08 Ответить
во время военного конфликта с парашей тратить деньги не на укрепление боеготовности армии, а на нах никому ненужный университитет-это преступление.
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01.06.2021 13:10 Ответить
фейки та імітація фейки та імітація фейки та імітація на грошики 73-вілсрткового народу ... Боже! витягни Україну з цього болота !
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01.06.2021 13:20 Ответить
а мухи,кузнечики,комары,гусеницы,дрозофилы,черви дождевые--- тоже не пострадают? --а то чёт волнуюсь за них.
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01.06.2021 13:20 Ответить
А у Киевлян спросили ,хотят ли они у себя какой то зедебильный шкарпетно-нелохский университет.? Пусть открывают в Кривом рогу!
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01.06.2021 13:24 Ответить
На территории какого нибудь ГОКа.
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01.06.2021 14:02 Ответить
Дорогой Шкарлупет!
А нельзя ли показать нынешний план ВДНХ и указать ГДЕ посторят это чюдо?
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01.06.2021 13:27 Ответить
Пора к действия влады привлекать Константина Гризодубо Жодне дерево не буде знищено під час будівництва "Президентського університету" на ВДНХ, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 5283
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01.06.2021 13:33 Ответить
неслышно Кости давно...махал-махал топором , и нету нигде. Жодне дерево не буде знищено під час будівництва "Президентського університету" на ВДНХ, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 1713
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01.06.2021 13:39 Ответить
Що вже у нас мир,чи у нас немає Ковіду,чи у нас хороші пенсії і зарплати,що університет треба кошти витрачати?.Дорого нам ця зелень обходиться то дача державна то відпочинки без кінця то ще якісь забаганки. НЕ влада у нас а якісь кидалови..
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01.06.2021 13:36 Ответить
Чи я вірно розумію, президент хоче потратити 7,2 млрд грошей платників податків(і це тільки попередній кошторис) на те, щоб запустити щось типу "трускавецькі курси 2".

І це в час, коли орки збільшують кількість військ на границі і готується план на вторгнення, при тому що НАТО досить чітко дало зрозуміти, що знову обмежиться в основному стурбованістю.

Питання. Він реально на стільки не розуміє, що зараз є набагато важливіші задачі, які потрібно закривати коштами платників податків?
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01.06.2021 13:37 Ответить
Жодне дерево не буде знищено під час будівництва "Президентського університету" на ВДНХ, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 3638
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01.06.2021 13:42 Ответить
Гордость, реальная гордость украинской программы ракетостроения - за 3 года пройти путь от старой советской ракеты для РСЗО Смерч до полностью украинского производства точной ракетной системы "Вільха".
А потом это все *****@ть с приходом новой власти.
Так уж вот сложилось, что я был практически на всех этапах испытаний этой ракеты. От самого-самого первого, в конце августа 2016 года. И вот совсем поверхностно, но знаю, КАК тяжело было восстанавливать производство в стране.
Одним из "смежников" в производстве является Павлоградский химзавод. Это топливо ракеты, это боевая часть ракеты. Завод поднимали из долговой ямы, завод запускали.
Завод снова утонул. Заказов на ракеты нет, ДКР по новым образцам остановлены, на заводе за прошлый год 156 миллионов гривен убытков и уволен персонал.
Уволен персонал, квалифицированный, опытный. Зачастую - уникальный. И вот тут сейчас давайте поговорим про 7.2 миллиарда гривен, которые Зеленский собрался потратить на строительство своего "университета".

Юрий Бирюков
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01.06.2021 13:43 Ответить
вазелиновий результат Жодне дерево не буде знищено під час будівництва "Президентського університету" на ВДНХ, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 182
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01.06.2021 15:22 Ответить
ХА-ХА-ХА. Прикольные чуваки.
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01.06.2021 13:59 Ответить
Деревья - это ж их тема. Будут из дубов липу клепать. Как из Зели юЫста сварганили.
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01.06.2021 14:28 Ответить
Вообще ничего не будет нарушено, деревья не спилят, землю не раскопают, кирпичи не привезут. А зачем? Если можно просто распилить 7 ярдов денег...
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01.06.2021 14:30 Ответить
Это в бюджете или еще проголосуют за изменения?
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01.06.2021 15:02 Ответить
Жодне дерево не буде знищено під час будівництва "Президентського університету" на ВДНХ, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 8383Жодне дерево не буде знищено під час будівництва "Президентського університету" на ВДНХ, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 5789Жодне дерево не буде знищено під час будівництва "Президентського університету" на ВДНХ, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 5539Жодне дерево не буде знищено під час будівництва "Президентського університету" на ВДНХ, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 2537Камельчука в ректори, Ківу в проректори. І обов'язково - трускавецький філіал.
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01.06.2021 16:13 Ответить
..чем больше в Офисе дубов, тем крепче Зели оборона..
та построили б уже на Майдане 300метровый памятник Зеле и не морочили бы своим, 73% когда-то, зебилам голову разными прожектами Вовки Найвэлычнишого-Закомплексованного..
..як діти, їй Бо
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01.06.2021 17:57 Ответить
 
 