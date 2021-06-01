Замглавы ОП Тимошенко допускает деолигархизацию новостных служб на ТВ: Крупный бизнес решил, что должен влиять на политику. Это должно закончиться
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Украине в будущем должна пройти деолигархизация новостных служб на телеканалах. То есть крупный бизнес не будет влиять на политику через СМИ.
Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мне кажется, что деолигархизация новостных служб телеканалов когда-нибудь все-таки случится в Украине. Конечно, крупный бизнес имеет право владеть каналами, но большинство из них (или почти все) решили, что должны влиять на политику. Вот это должно закончиться", - отметил он.
По его словам, президент Владимир Зеленский не договаривается с олигархами по телеканалам.
"Сами наши шаги показывают, что мы делаем правильные решения. Люди это видят и умеют отделять правду от фейков. В этом и есть наша задача как государства - отделять информацию от дезинформации", - сказал Тимошенко.
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(нет)
Никогда еще олигархи так вкусно в сочно не жрали с этого стола как при Зеленском. Любому геополитически заинтересованному в Украине игроку выгодно, чтобы у руля был "полувменяемый" президент.
Цей кірюха точно щось зранку перенюхав..
За це мрія зеленої ботви???
деолігархізаціїдемосковізації
"Три роки тому мені переказали фразу одного дуже впливового московського видавця і книжкового магната, який одночасно по ролі ліберал і антипутінець, якого спитали, чому він не робить прямих жестів на адресу України: "Мы не можем позволить себе потерять 40-миллионный рынок". Всі ці роки велася ця війна… З середини 1990-их Москва тільки ділила наш ринок. Але станом на 1997 рік з українською книжкою й газетою українському видавництву уже в Донбас зайти не можна було, бо вся дистрибуція Донбасу вже була під російським монополістом....Якраз нульові роки - це була зачистка інформаційного ресурсу і перекочування українського видавничого ринку під Росію. Станом на 2013 рік Україна становила 40% російського ринку. А нам лишили нішевий ринок. І ось ці наклади, якими виходять сьогодні українські книжки - 1 тисяча, 2 тисячі примірників… - це те, що нам лишили. Тобто українські ЗМІ, українське інформаційне поле працювали на російську книжку". - https://novynarnia.com/2021/05/27/zabuzhko/
этот финт хйло делало, вы его тупее
На Г+Г зараз почнуться суіцкиди?! 😄
боже, сколько же придется отменять и разрушать после зеленых уродов
верной дорогой идёте, товарищи!
будем каждый день слушать какой главзебил хороший, а зелебобики будут заряжать воду и аккумуляторы возле своих голубых экранов.
Як знатний фахівець борщового набору.😆
"Замглавы ОП Тимошенко допускает деолигархизацию новостных служб на ТВ"
Новостных служб, а самих каналов?
Бесконечные ток-шоу новостными не считаются?