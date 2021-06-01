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Новости Политика Украины
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Замглавы ОП Тимошенко допускает деолигархизацию новостных служб на ТВ: Крупный бизнес решил, что должен влиять на политику. Это должно закончиться

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Замглавы ОП Тимошенко допускает деолигархизацию новостных служб на ТВ: Крупный бизнес решил, что должен влиять на политику. Это должно закончиться

В Украине в будущем должна пройти деолигархизация новостных служб на телеканалах. То есть крупный бизнес не будет влиять на политику через СМИ.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, что деолигархизация новостных служб телеканалов когда-нибудь все-таки случится в Украине. Конечно, крупный бизнес имеет право владеть каналами, но большинство из них (или почти все) решили, что должны влиять на политику. Вот это должно закончиться", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Практика назначения бизнесменов главами местных администраций в целом закончилась, - замглавы ОП Тимошенко

По его словам, президент Владимир Зеленский не договаривается с олигархами по телеканалам.

"Сами наши шаги показывают, что мы делаем правильные решения. Люди это видят и умеют отделять правду от фейков. В этом и есть наша задача как государства - отделять информацию от дезинформации", - сказал Тимошенко.
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Топ комментарии
+14
Таку само «деолірхізацію» новин, як зробив путєн на расєє???
За це мрія зеленої ботви???
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01.06.2021 13:08
+13
Зачистка неугодних ЗМІ. Х..ло, котрий з миром в очах, теж з цього починав.
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01.06.2021 13:07
+10
Г+Г гаплик?
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01.06.2021 13:06
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Г+Г гаплик?
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01.06.2021 13:06 Ответить
Будет просто Г. Замглавы ОП Тимошенко допускает деолигархизацию новостных служб на ТВ: Крупный бизнес решил, что должен влиять на политику. Это должно закончиться - Цензор.НЕТ 6345
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01.06.2021 13:10 Ответить
конечно)))
(нет)
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01.06.2021 13:14 Ответить
Останется один Мосейчучкин борщевой набор .
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01.06.2021 13:15 Ответить
Якраз Г+Г і ні.
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01.06.2021 14:15 Ответить
Г+Г деолігархізація не стосується, бо це розважальний канал. Як не стосується усіх каналів Коломойського, Ахметова, Пінчука, Фірташа. Канали новин - це "Прямий", 5-й Порошенка і "Наш" Мураєва. Московська гнида Мураєв не є олігархом. Відповідно тільки два канали Порошенка підпадають під так звану деолігархізацію по клоунськи.

Никогда еще олигархи так вкусно в сочно не жрали с этого стола как при Зеленском. Любому геополитически заинтересованному в Украине игроку выгодно, чтобы у руля был "полувменяемый" президент.
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01.06.2021 18:00 Ответить
олігархи, стій! Раз-два!
Цей кірюха точно щось зранку перенюхав..
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01.06.2021 13:07 Ответить
Зачистка неугодних ЗМІ. Х..ло, котрий з миром в очах, теж з цього починав.
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01.06.2021 13:07 Ответить
та яка б...... все це буде виконувати. Після пресухи по бистрячку намалювали закон, занесли Мостовій - і всі дивляться, які в них плани, яких громадьє.. А Єрмак з подоляком, Кирило,Шефір стоять біля пожежного виходу з цього театру і дивляться на реакцію таврованих цифрами 73. Піпл хавает. Єто беня с пиней відмовляться від новин. Кирило хай закон занесе до ВР, колись бабуся,будучи премьєркою, теж трясла (руками)- заборонити критикувати мене особисто .... і весь кабмін "посилати". Аналогія, однако.
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01.06.2021 14:08 Ответить
Таку само «деолірхізацію» новин, як зробив путєн на расєє???
За це мрія зеленої ботви???
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01.06.2021 13:08 Ответить
Замглавы ОП Тимошенко допускает деолигархизацию новостных служб на ТВ: Крупный бизнес решил, что должен влиять на политику. Это должно закончиться - Цензор.НЕТ 7846
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01.06.2021 14:03 Ответить
люди в чорному !
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01.06.2021 14:10 Ответить
Про ВАЗеленського і пліснявих або гарно, або ніяк?
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01.06.2021 13:09 Ответить
наша-ненаша медія аж пищить як вимагає деолігархізації демосковізації

"Три роки тому мені переказали фразу одного дуже впливового московського видавця і книжкового магната, який одночасно по ролі ліберал і антипутінець, якого спитали, чому він не робить прямих жестів на адресу України: "Мы не можем позволить себе потерять 40-миллионный рынок". Всі ці роки велася ця війна… З середини 1990-их Москва тільки ділила наш ринок. Але станом на 1997 рік з українською книжкою й газетою українському видавництву уже в Донбас зайти не можна було, бо вся дистрибуція Донбасу вже була під російським монополістом....Якраз нульові роки - це була зачистка інформаційного ресурсу і перекочування українського видавничого ринку під Росію. Станом на 2013 рік Україна становила 40% російського ринку. А нам лишили нішевий ринок. І ось ці наклади, якими виходять сьогодні українські книжки - 1 тисяча, 2 тисячі примірників… - це те, що нам лишили. Тобто українські ЗМІ, українське інформаційне поле працювали на російську книжку". - https://novynarnia.com/2021/05/27/zabuzhko/
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01.06.2021 13:12 Ответить
И хто будет решать какие новости вливать в уши зетипиллам?
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01.06.2021 13:13 Ответить
Формат новостей уже давно определён: "во всем виноват порошенко"
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01.06.2021 13:19 Ответить
ну, ну. ростов не резиновый.
этот финт хйло делало, вы его тупее
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01.06.2021 13:14 Ответить
Шо такое, дабл гивно с мосийчучкой закрывают?
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01.06.2021 13:16 Ответить
Передайте Ослу шо такой номер не пройдет. Это не Макшания.
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01.06.2021 13:17 Ответить
Та да!😊
На Г+Г зараз почнуться суіцкиди?! 😄
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01.06.2021 13:24 Ответить
з г+г, канали пінчука, частково ахметова та фірташа все на мазі. тож лишилось прикрити критиканів, і буде всьо квартал
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01.06.2021 13:26 Ответить
будут только правильные новости от ОПы...

боже, сколько же придется отменять и разрушать после зеленых уродов
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01.06.2021 13:38 Ответить
на расее уже давно сделали точно так же. теперь там нет каналов от слова совсем - одни пропрезидентские помойки.
верной дорогой идёте, товарищи!
будем каждый день слушать какой главзебил хороший, а зелебобики будут заряжать воду и аккумуляторы возле своих голубых экранов.
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01.06.2021 13:41 Ответить
Замглавы ОП Тимошенко допускает деолигархизацию новостных служб на ТВ: Крупный бизнес решил, что должен влиять на политику. Это должно закончиться - Цензор.НЕТ 8105
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01.06.2021 13:47 Ответить
а что дальше? посадки за репосты фотожаб в интернете?!
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01.06.2021 13:48 Ответить
Теперь издавать звуки будет иметь право только ...ОПа...))
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01.06.2021 14:04 Ответить
Мосійчукча вже шукає роботу у харчовій галузі.
Як знатний фахівець борщового набору.😆
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01.06.2021 13:59 Ответить
могу сказать уже, что ЗЕвлада имеет главной целью ихней "деолигархизации" заткнуть ТВ каналы "прямый" и " 5 канал" ненавистного им "супер-олигарха" порошенко. но это не коснется таких каналов и олигархов как " 1+1" и "НАШ" и прочие пропагандистские пророссийские принадлежащие коломойскому и прочим фирташам и рабиновичам.
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01.06.2021 16:15 Ответить
Какой, млять, хитрый!
"Замглавы ОП Тимошенко допускает деолигархизацию новостных служб на ТВ"
Новостных служб, а самих каналов?
Бесконечные ток-шоу новостными не считаются?
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01.06.2021 18:05 Ответить
 
 