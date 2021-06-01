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Новости Политика Украины
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ВР (28721) конкурс (1128) Осадчук Андрей (37) Бюро экономической безопасности (166)

Нардеп "Голоса" Осадчук об отказе ВР назначить Ушакова в комиссию по отбору директора БЭБ: Раде предложили отставного майора милиции. Будет новый конкурс

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп

Народный депутат "Голоса", первый замглавы комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук надеется, что в ближайший месяц парламент сможет назначит по своей квоте третьего кандидата в конкурсную комиссию по отбору кандидата на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Об этом он рассказал в комментарии парламентскому корреспонденту Цензор.НЕТ.

Депутат напомнил, что "Голос" выступал против кандидатуры Алексея Ушакова в конкурсную комиссию, голосование по которому парламент сегодня провалил.

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"Почему так произошло? Комитет по правоохранительной деятельности предложил особу, которая вообще не соответствует критериям, которые указаны в законе. Тут должен быть человек, у которого безупречная профессиональная репутация. Каким-то удивительным образом произошло так, что Верховной Раде предложили отставного майора одесской милиции, который в 2019 году был сокращен из органов внутренних дел. Потом он был зарегистрирован в Центре занятости как безработный до февраля 2021 года. … Я не знаю, может, он хороший человек, но повторюсь он не отвечает необходимым критериям", - подчеркнул нардеп.

Осадчук предполагает, что в следующую среду комитет по вопросам правоохранительной деятельности огласит новый конкурс на кандидата в конкурсную комиссию и призвал всех, кто соответствует критериям подавать свои кандидатуры.

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Нардеп объяснил, что после того, как парламент проголосует за третьего кандидата в конкурсную комиссию по своей квоте, все три кандидатуры будут направлены в Кабмин для формирования комиссию.

Ранее Рада назначила Рубаненко и Шевченко в комиссию по отбору директора Бюро экономической безопасности. При этом, Рада отказалась поддержать кандидатуру от правоохранительного комитета Алексея Ушакова.
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Посмотрите сериал "Подпольная империя" . Прошло 100 лет . Ничего не поменялось в политике .
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01.06.2021 13:18 Ответить
В стране закончились достойные люди, остались отставные майоры милиции ...
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01.06.2021 13:23 Ответить
Даже до подполковника не дослужился.Скоро будут брать с непогашенной судимостью,лишь бы был "свой" на 200%. Нардеп "Голоса" Осадчук об отказе ВР назначить Ушакова в комиссию по отбору директора БЭБ: Раде предложили отставного майора милиции. Будет новый конкурс - Цензор.НЕТ 6906
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01.06.2021 13:34 Ответить
та це Антон геращенко знайшов за бажанням трудівників ! враховуючи, що голова комітету його кадр, то це не дивно. Того то зелені слуги і "позеленіли" від злості та провалили безробітного.
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01.06.2021 13:59 Ответить
 
 