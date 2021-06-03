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Новости За рубежом Нормандские переговоры
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Путин обсуждал с Меркель и Макроном встречу глав МИД в Нормандском формате, дата не определена, - Песков

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Путин обсуждал с Меркель и Макроном встречу глав МИД в Нормандском формате, дата не определена, - Песков

Президент России Владимир Путин обсуждал в телефонных разговорах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель возможность организации встречи на уровне глав МИД в Нормандском формате.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В ходе телефонных разговоров Путина и с Макроном, и с Меркель неоднократно подчеркивалась необходимость активизации работы и проведения встречи на уровне министров иностранных дел. И принципиально все стороны с этим согласны. Но пока дата не определена", - отметил Песков.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что договорился со своими украинским и российским коллегами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным о проведении встречи в нормандском формате на уровне глав МИД.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Нас привлекают европейскими ценностями . Они такие ?
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01.06.2021 13:21 Ответить
какие есть. альтернатива еще хуже
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01.06.2021 13:25 Ответить
А может Турция права ?
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01.06.2021 13:28 Ответить
а может у нас не тот ресурс и возможности на данный момент?
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01.06.2021 13:32 Ответить
Нічого не помітили? Отож!
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01.06.2021 13:22 Ответить
занятно. а с чего такая спешка?!
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01.06.2021 13:34 Ответить
обсуждать "нормандский" формат с своими немецко- французскими подельниками ,которые не признают рашиста участником и спонсором войны в Украине , все равно,что обсуждать и создавать планы дальнейшей оккупации Украины ,который воплотила эта антиукраинская троица ,в 2014 году в Минске
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01.06.2021 13:53 Ответить
Оооо, сутенёр собирает "плечевых" на оперативку!
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02.06.2021 10:39 Ответить
 
 