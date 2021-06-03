Путин обсуждал с Меркель и Макроном встречу глав МИД в Нормандском формате, дата не определена, - Песков
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Президент России Владимир Путин обсуждал в телефонных разговорах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель возможность организации встречи на уровне глав МИД в Нормандском формате.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В ходе телефонных разговоров Путина и с Макроном, и с Меркель неоднократно подчеркивалась необходимость активизации работы и проведения встречи на уровне министров иностранных дел. И принципиально все стороны с этим согласны. Но пока дата не определена", - отметил Песков.
Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что договорился со своими украинским и российским коллегами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным о проведении встречи в нормандском формате на уровне глав МИД.
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